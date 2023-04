Placa de vídeo: 6 modelos com bom custo-benefício para comprar

O mercado de placas de vídeo sofreu muitas alterações nos últimos anos, mas mesmo em meio a uma alta nos preços, ainda é possível encontrar algumas opções de GPU que prometem uma melhor relação custo-benefício. O mercado brasileiro oferece opções por preços a partir de R$ 2.240 , como é o caso da AMD XFX Radeon RX 6600 , que traz Ray-Tracing e padrão GDDR6 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

1. AMD XFX Radeon RX 6600 – a partir de R$ 2.240

A placa de vídeo RX 6600 é uma solução que promete oferecer alto desempenho em resoluções como 1080 ou 1440p, tendo ainda performance capaz de executar alguns jogos em 4K. A GPU conta com 28 Ray Accelelerators para mais desempenho com Ray-Tracing, além de entregar frequências que em modo boost podem passar dos 2.491 MHz. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 2.240.

Na densidade de VRAM, a GPU da AMD entrega 8 GB no padrão GDDR6 com interface de 128-bit; interface de largura de banda que acaba sendo um limitante para o desempenho da placa. A placa de vídeo distribuída pela XFX conta com um índice de aprovação com cinco estrelas por parte de 77% dos consumidores da Amazon.

Prós: custo mais baixo, bons clocks e volume de VRAM

custo mais baixo, bons clocks e volume de VRAM Contras: interface de largura de banda de apenas 128-bit

A RTX 3060, da Nvidia, é um dos modelos mais procurados do mercado, muito por conta de recursos como Ray-Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e aplicações compatíveis. Além disso, é um dos modelos que oferecem compatibilidade com o Nvidia DLSS, que utiliza técnicas de deep learning para aprimorar o desempenho da placa oferecendo assim taxas de quadros (FPS) mais altos em títulos compatíveis. O produto é visto por cerca de R$ 2.704.

O modelo listado oferece 12 GB de VRAM GDDR6, o que é um volume que tende a permitir que os usuários explorem níveis mais elevados de texturas em jogos. A interface de largura de banda da GPU é de 192-bit, o que pode otimizar o desempenho das memórias, sendo ainda uma placa de vídeo que pode entregar frequências de até 1.780 MHz. Também muito bem avaliada na Amazon, a placa aparece com aprovação máxima por parte de 91% dos consumidores, que destacam o desempenho e qualidade da GPU.

Prós: mais VRAM, alto desempenho, suporte a DLSS

mais VRAM, alto desempenho, suporte a DLSS Contras: nenhum relevante

A RTX 2060 Super é mais uma GPU que promete oferecer um desempenho interessante, já que oferece 8 GB de memória VRAM no padrão GDDR6 com interface de 256-bit, o que tende a fazer com que os módulos sejam mais eficientes. O modelo é visto por valores que partem de R$ 2.599.

A placa que assim como outros modelos da linha RTX oferece suporte as tecnologias mais recentes de placas Nvidia, entrega clocks de até 1.650 MHz, o que faz do modelo capaz de entregar desempenho adequado mesmo com as aplicações e jogos mais exigentes. A placa aparece com índice de aprovação bem alto na Amazon, tendo recebido cinco estrelas de 90% dos consumidores, que destacam o desempenho da placa principalmente na resolução Full HD.

Prós: bom volume de VRAM, interface de 256-bit, suporte a Ray-Tracing e DLSS

bom volume de VRAM, interface de 256-bit, suporte a Ray-Tracing e DLSS Contras: custo mais alto que placas mais recentes da Nvidia, não é ideal para resoluções mais altas

A RTX 3050 chegou ao mercado como uma alternativa de entrada para as gerações mais recentes de placas da Nvidia. A placa oferece 8 GB de memória no padrão GDDR6, mas tem interface de 128-bit. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 3.289 para comprar o produto.

A GPU pode entregar clocks de até 1.777 MHz. Apesar de ser uma placa de entrada, a RTX 3050 oferece suporte a Ray-Tracing e DLSS, sendo mais um modelo que aparece com um índice de aprovação alto, de cerca de 83%.

Prós: bom volume de VRAM, suporte a recursos modernos

bom volume de VRAM, suporte a recursos modernos Contras: interface de 128-bit

A RTX 3070 da Galax aparece como uma solução para quem busca mais desempenho, além de um design mais moderno. O modelo que conta com 8 GB de memória no padrão GDDR6 tem interface de 256-bit, o que são valores condizentes com placas do segmento intermediário. O produto aparece por cerca de R$ 4.293.

A GPU tem ventoinhas com iluminação RGB, oferece clocks de até 1.770 MHz, além de suporte a tecnologias como Ray-Tracing e DLSS, o que tende a proporcionar um bom desempenho em jogos mesmo em títulos mais modernos. 84% dos consumidores que avaliaram a placa com cinco estrelas destacaram o desempenho e visual da GPU.

Prós: promessa de ótimo desempenho, visual mais arrojado, sistema de arrefecimento aprimorado

promessa de ótimo desempenho, visual mais arrojado, sistema de arrefecimento aprimorado Contras: custo alto

6. Palit RTX 3070 Ti – a partir de R$ 5.191

A última placa da lista é a versão aprimorada da RTX 3070. O modelo RTX 3070 Ti promete entregar mais desempenho que a versão padrão da GPU trazendo clocks mais altos e um tipo de VRAM que promete ser mais eficiente. O modelo é encontrado por cifras a partir de R$ 5.191.

A GPU da Palit tem os mesmos 8 GB de memória, mas no padrão GDDR6X com interface de 256-bit, o que faz com que a placa prometa mais velocidade. O clock da GPU é similar ao da versão padrão com 1.770 MHz como clock máximo. Apesar de não trazer um visual tão atraente quanto de outras concorrentes, a RTX 3070 Ti aparece com uma avaliação positiva de 78% na Amazon.

Prós: VRAM mais moderna, promessa de alto desempenho

VRAM mais moderna, promessa de alto desempenho Contras: design não é tão atraente

