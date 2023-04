A Nvidia é uma fabricante de placa de vídeos que oferece modelos para rodar programas mais pesados ou jogos no computador. Uma opção para quem quer melhorar o setup sem gastar muito é a PCYes Nvidia GeForce GT 740 de 4 GB, que pode ser adquirida por R$ 599 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Uma outra opção oferecida é a Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC, que traz 6 GB de memória e capacidade de processamento de 1830 MHz por valores que partem de R$ 1.959. Já a RTX 2060 Super apresenta Ray Tracing e inteligência artificial para fornecer gráficos realistas por cerca de R$ 2.599. Saiba mais sobre seis placas de vídeo para comprar no Brasil.

1 de 1 Placa de vídeo Nvidia: 6 modelos por a partir de R$ 599 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Placa de vídeo Nvidia: 6 modelos por a partir de R$ 599 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Está procurando uma placa de vídeo por menos de R$ 600? Veja dicas no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. PCYes Nvidia GeForce GT 740 - a partir de R$ 599

A placa de vídeo PCYes Nvidia GeForce GT 740 apresenta uma memória de 4 GB e uma capacidade de processamento de 993 MHz. Com funções extras como o Nvidia PhysX, que aprimora a interação física em jogos, e o Adaptive Vertical Sync, que evita travamentos na imagem. A placa pode beneficiar quem utiliza programas pesados e se diverte com jogos não muito exigentes. O modelo da PCYes possui conexões VGA, HDMI e DVI, a placa tem um consumo de energia de 64 W. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 599.

Com 190 avaliações de compradores no site da Amazon, a GeForce GT 740 possui classificação de 4,5 estrelas. Os usuários destacam a placa de vídeo da PCYes por conta do seu custo-benefício e bom desempenho para rodar programas pesados e alguns jogos. No entanto, ela deixa a desejar com títulos mais recentes por se tratar de uma placa de vídeo mais antiga.

Prós: custo-benefício e bom desempenho com programas e jogos leves

custo-benefício e bom desempenho com programas e jogos leves Contras: deixa a desejar com títulos mais pesados

Gostou do produto? Compre aqui ALTO DESEMPENHO PCYes Nvidia GeForce GT 740 R$ 755 IR À LOJA

Todas as ofertas de PCYes Nvidia GeForce GT 740 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ALTO DESEMPENHO PCYes Nvidia GeForce GT 740 R$ 755 IR À LOJA

2. Zotac Nvidia GeForce GT 1030 - a partir de R$ 648

A Nvidia GeForce GT 1030 é uma placa de vídeo fabricada e vendida pela Zotac voltada para quem precisa de mais potência para realizar tarefas cotidianas, ou em jogos leves. Ela possui 2 GB de memória e capacidade de processamento de base de 1227 MHz, podendo chegar a 1468 MHz com boost. Com conexões DVI e HDMI, ela é compatível com os sistemas operacionais Windows 10/8/7 (32/64-bit). A GT 1030 tem um consumo de 30 W e é recomendada uma fonte de energia com 300 W. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 648.

A placa de vídeo da Zotac conta com quase 1,7 mil avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificada com 4,5 estrelas. Além do custo-benefício, a GT 1030 é elogiada por seu bom desempenho em programas e tarefas do dia a dia, além de ser capaz de rodar títulos mais pesados. No entanto, ela não é o modelo mais indicado para rodar jogos pesados em configurações gráficas no máximo, segundo alguns comentários.

Prós: custo-benefício e capacidade de rodar jogos mais pesados

custo-benefício e capacidade de rodar jogos mais pesados Contras: desempenho pode deixar a desejar em configurações gráficas mais elevadas

Gostou do produto? Compre aqui 2 GB Zotac Nvidia GeForce GT 1030 R$ 669 IR À LOJA

Todas as ofertas de Zotac Nvidia GeForce GT 1030 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 2 GB Zotac Nvidia GeForce GT 1030 R$ 669 IR À LOJA

3. Galax Nvidia GeForce GTX 1660 Ti - a partir de R$ 1.799

A Galax Nvidia GeForce GTX 1660 Ti promete ser até 3x mais rápida que a geração anterior de placas de vídeo e oferecer desempenho para títulos modernos. A placa possui memória de 6 GB e uma capacidade de processamento base de 1140-1455 MHz e de 1335-1590 MHz com boost. Ela possui recursos extras para melhorar a realização de tarefas simultâneas em softwares de criação e gerenciar o uso da placa para economizar energia. O modelo conta com conexões Display Port 1.4, HDMI 2.0b e Dual Link-DVI. Com um consumo de energia de 120 W, a placa necessita de uma fonte de alimentação de no mínimo 450 W.

A Galax Nvidia GeForce GTX 1660 Ti já foi avaliada por 174 compradores e possui classificação de 4,9 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos usuários elogiam a placa da Galax por oferecer bom desempenho, mesmo quando o jogo ou programa exigem esforço especial da placa de vídeo. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 1.799.

Prós: bom desempenho mesmo em altas configurações gráficas

bom desempenho mesmo em altas configurações gráficas Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui OVERCLOCK Galax GeForce GTX 1660 R$ 1.690 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galax GeForce GTX 1660 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. OVERCLOCK Galax GeForce GTX 1660 R$ 1.690 IR À LOJA

4. Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC - a partir de R$ 1.959

A Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC apresenta uma memória de 6 GB e uma capacidade de processamento de 1830 MHz, o que deve agradar quem busca rodar os jogos mais recentes e utilizar programas pesados com bom desempenho. A placa possui ventoinhas com rotação alternada para melhorar a dissipação de calor e oferecer maior desempenho. O modelo é visto por cerca de R$ 1.959.

A GTX 1660 Super conta com mais de 1,2 mil avaliações de usuários e classificação de 4,7 estrelas no site da Amazon. Quem comprou a placa de vídeo da Gigabyte a elogia por sua capacidade de rodar jogos atuais em alta resolução. A placa conta com conexões de 3 Display Ports 1.4 e uma entrada HDMI e requer uma fonte de alimentação de pelo menos 450 W.

Prós: roda jogos atuais em alta resolução

roda jogos atuais em alta resolução Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC R$ 1.959 IR À LOJA

Todas as ofertas de Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. CUSTO-BENEFÍCIO Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1660 Super OC R$ 1.959 IR À LOJA

5. Galax Nvidia GeForce RTX 3060 - a partir de R$ 2.400

A placa de vídeo Galax Nvidia GeForce RTX 3060 é uma opção para quem procura um bom desempenho em jogos de diferentes gêneros e softwares pesados. Além dos 12 GB de memória e capacidade de processamento de até 1.777 MHz, a placa possui suporte a todos os recursos Geforce - Nvidia DLSS, Nvidia REFLEX e Nvidia BROADCAST. A RTX 3060 conta com conexões de 3 DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1. O produto pode ser visto por valores a partir de R$ 2.400.

A GeForce RTX 3060 tem 803 avaliações de compradores e classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon. A placa de vídeo da Galax é elogiada por seu desempenho nos jogos de última geração em alta taxa de fps. A placa é compatível com Windows 10 64-bit e Linux 64-bit, requerendo uma fonte de alimentação de pelo menos 550 W.

Prós: roda jogos de última geração com alta resolução e taxa de fps

roda jogos de última geração com alta resolução e taxa de fps Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 12 GB Galax Nvidia GeForce RTX 3060 R$ 2.704 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galax Nvidia GeForce RTX 3060 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 12 GB Galax Nvidia GeForce RTX 3060 R$ 2.704 IR À LOJA

6. Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super - a partir de R$ 2.599

A GeForce RTX 2060 Super da Galax, é uma opção para quem busca desempenho máximo em Ray Tracing e inteligência artificial oferecidos pela Nvidia. Com 8 GB de memória e capacidade de processamento que chega a 1.665 MHz, a placa conta com núcleos dedicados de Ray Tracing e inteligência artificial para fornecer gráficos realistas com desempenho rápido. Suas conexões incluem DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b e DVI-D, e ela é compatível com Windows 7 64-bit, Windows 10 64-bit e Linux 64-bit. Para alimentar a placa, é necessário uma fonte de alimentação de no mínimo 550W.

A RTX 2060 Super possui classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon, baseado nas avaliações de 190 compradores. De acordo com os comentários dos usuários, a placa possui bom desempenho para rodar jogos nas configurações gráficas mais avançadas e manter uma alta taxa de fps. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.599 para comprar o produto.

Prós: desempenho

desempenho Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui 1.680 MHz Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super R$ 2.599 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 1.680 MHz Galax Nvidia GeForce RTX 2060 Super R$ 2.599 IR À LOJA

Echo Dot 3ª geração vs Echo Dot 4ª geração: principais diferenças