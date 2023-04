Hoje, primeiro de abril, é o dia da mentira, e você pode aproveitar a data para brincar com seus amigos de diversas maneiras pelo celular. Usando apps disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), os usuários podem “pregar uma peça” principalmente nas amizades mais desatentas. Um exemplo de aplicativo é o WhatsFake , que simula uma falsa conversa com um contato e tem uma interface similar ao do mensageiro padrão do WhatsApp . Há também a possibilidade de fazer ligações com efeitos que modificam a voz para assustar os amigos com o aplicativo Call Voice Changer, por exemplo.

Nas próximas linhas, o TechTudo reuniu uma lista com cinco aplicativos que te ajudam a fazer as melhores "pegadinhas" com os seus amigos no dia internacional da mentira. Confira algumas opções e suas funcionalidades a seguir.

1 de 6 Primeiro de abril: veja 5 apps para 'enganar' seus amigos hoje — Foto: Reprodução/Unsplash/Markus Winkler Primeiro de abril: veja 5 apps para 'enganar' seus amigos hoje — Foto: Reprodução/Unsplash/Markus Winkler

📝 Como evitar ter o WhatsApp clonado? Veja no Fórum do TechTudo

1. Tela Quebrada

Uma boa dica para brincar no 1º de abril é fingir que os celulares dos amigos estão com o dispositivo danificado. Para isso, você pode usar o aplicativo Tela Quebrada, disponível de forma gratuita no Android. O app simula o efeito de tela quebrada em um aparelho. Para ativar a pegadinha, basta tocar na tela ou balançar o celular. Além de mostrar a tela rachada, o app também conta com sons altos de estalos para assustar os amigos.

Para utilizar o aplicativo, primeiro você deve baixá-lo na Google Play Store. Depois, toque em “Start” e escolha como prefere que o efeito seja ativado. Em “Touch”, a opção é via do toque. Já em “Shake”, é sacudindo o telefone. O app ainda permite ativar efeitos que simulam fogo e eletricidade através de “Fire Screen”. Há também outras opções disponíveis para o formato de ativação do efeito de fogo. Mesmo com as ações ativadas, o usuário consegue utilizar os aplicativos normalmente. Além disso, o app permite variar as posições dos trincos no celular.

2 de 6 Aplicativo Tela Quebrada pode divertir internautas no 1° de abril — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Tela Quebrada pode divertir internautas no 1° de abril — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. WhatsFake

Para tornar o 1º de abril ainda mais interessante, é possível utilizar o aplicativo WhatsFake, disponível para o sistema operacional Android. De forma gratuita, o app cria conversas falsas em uma interface bastante parecida com a do WhatsApp. O app ainda fornece uma opção paga, que remove anúncios por preços que variam de R$1,99/mês a R$17,99/mês.

Pelo WhatsFake, você simular conversas polêmicas e enviar para seus amigos os prints como se tivessem sido reais. O aplicativo permite inserir o nome da pessoa com quem deseja fingir a conversa, junto de foto, informações de contato e configurações como “visto por último”. Além disso, o usuário consegue fazer chamadas de vídeo e áudio e compartilhar status e arquivos de mídia. Todas as mensagens podem ser organizadas em uma aba de histórico de conversas.

3 de 6 Aplicativo WhatsFake reproduz conversa em rede social WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo WhatsFake reproduz conversa em rede social WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Caso deseje criar um perfil falso, é preciso abrir o app, clicar em “Chats” e apertar no ícone de novas mensagens. Após isso, em “Create Contact” é possível formular todos os dados do contato que será o receptor, o status dele, e clicar no disco localizado na parte superior para salvar. Em seguida, basta iniciar a simulação do diálogo com o contato da maneira que foi configurado. Os prints salvos podem ser visualizados no campo “Screnshots”, que fica ao lado de “Chats”.

3. Ghost Lens

Efeitos assustadores podem ser adicionados a fotos e vídeos pelo aplicativo Ghost Lens, disponível para o iPhone (iOS). Nesta data propícia para “trollagens”, é possível pegar uma foto e clonar o próprio fantasma na mídia para enviar para um amigo. O app altera a transparência da pessoa na imagem. Outras possibilidades são criar uma ilusão de vídeo, como flutuação no ar; trocar partes do corpo; e adicionar música, texto, vídeos, colagens e outros. No caso de vídeos, é importante saber que o aplicativo suporta até 60 minutos de gravação.

Embora conte com muitas funções gratuitas, há também a possibilidade de ter uma assinatura para contar com ferramentas premium, como novos efeitos fantasmas e adesivos. As assinaturas custam a partir de US$ 5,99/mês (cerca de R$ 30), ou R$ 29,99/ano. Para utilizar a brincadeira e assustar os amigos, basta selecionar um layout, carregar a mídia como plano de fundo e tirar outra foto ou vídeo para mexer na transparência. Após isso, basta criar o efeito desejado para fingir que há um fantasma na imagem e compartilhar o arquivo.

4 de 6 App Ghots Lens está disponível para iPhone e cria efeitos de fantasmas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins App Ghots Lens está disponível para iPhone e cria efeitos de fantasmas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Compatível com o sistema operacional Android, o aplicativo Muda Voz Com Efeitos tem filtros que alteram a voz durante ligações e podem ser úteis para enganar os amigos no dia de hoje. Para utilizá-lo, basta tocar na tela para fazer uma gravação de áudio e testar qual dos resultados dos efeitos é o mais adequado para o que deseja.

Nos três pontinhos da tela, você pode salvar o arquivo compartilhando em redes sociais ou outros aplicativos. O áudio pode ser usado como toque de chamada ou alerta de notificação. Os filtros podem ser acessados para assustar um amigo de forma gratuita, bastando visualizar anúncios.

5 de 6 Aplicativo Muda voz com efeitos fornece filtros diversos para se divertir com amigos — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Muda voz com efeitos fornece filtros diversos para se divertir com amigos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Call Voice Changer

Outro exemplo de brincadeira é ligar para um amigo com efeito para alteração da voz. O app Call Voice Changer é bastante utilizado para realizar trotes entre amigos, e é a boa pedida para quem tem iPhone. A voz é alterada em tempo real e pode ser modificada para efeitos que variam do engraçado até o assustador.

Algumas opções são colocar efeitos sonoros de personagens de desenhos animados, além de saudações em diferentes idiomas, músicas de aniversário, sons de assovio, entre outras. Uma dica é ter sempre uma boa conexão com a Internet, já que o app precisa da conexão para fazer as alterações na voz. Para mudar a voz na ligação, disque o número desejado dentro do discador nativo do sistema. Após isso, selecione o efeito da voz e aguarde o amigo atender.

6 de 6 Aplicativo Call Voice Changer ajuda internautas a trolar amigos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins Aplicativo Call Voice Changer ajuda internautas a trolar amigos — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Veja ainda: Como limpar o cache do iPhone para deixá-lo mais rápido