Proibidas: 5 fotos que você nunca deve postar nas redes sociais

As suas redes sociais dizem muito sobre você, e por isso é importante ter cuidado com as fotos que você publica em plataformas como Instagram e Facebook. Posts aparentemente inofensivos, como uma imagem da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para comemorar a aprovação na prova da autoescola ou a foto do primeiro dia de aula do seu filho, podem revelar informações sensíveis sobre você e pessoas próximas para stalkers, criminosos e pessoas mal-intencionadas. Pensando em garantir sua segurança no ambiente virtual, o TechTudo lista abaixo cinco fotos que você deve evitar postar nas redes sociais.