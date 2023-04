Proxy online: veja 5 opções de sites gratuitos na web

Um servidor proxy é um canal intermediário entre o usuário e a conexão à Internet. Com a ferramenta, é possível navegar pela web sem ter seu IP pessoal exposto, o que costuma garantir mais segurança aos usuários e pode torná-los "anônimos" no ambiente virtual. A tecnologia também é usada por pessoas que desejam acessar conteúdos que não estão disponíveis em seus países. Outra função do serviço é bloquear o acesso de sites específicos, o que pode ser bastante útil para escolas, faculdades ou ambientes de trabalho.

Vale lembrar, contudo, que existem diferentes tipos de servidores proxy com camadas distintas de privacidade — e, obviamente, as opções gratuitas não costumam ser tão eficientes quanto as pagas e ainda podem trazer riscos para quem as utiliza. A seguir, veja mais detalhes sobre servidores proxy e conheça cinco opções de serviço para utilizar.

O que é servidor proxy?

De forma resumida, o servidor proxy é um intermediador entre o usuário e o que ele acessa na Internet. Por também proteger a conexão e permitir acessar conteúdos bloqueados em seu país, suas funções costumam ser confundidas com as funcionalidades da VPN por muitos usuários. No entanto, as duas são tecnologias bastante diferentes, já que a VPN criptografa o IP pessoal de quem a utiliza.

1. ProxySite

O ProxySite é um dos melhores e mais completos proxies online, oferecendo 36 opções de servidores. Com tamanha variedade, dificilmente os usuários não encontraram um servidor que suporte o site que eles desejam acessar. Segundo o ProxySite, a plataforma também funciona com redes sociais como YouTube e Facebook, e criptografa páginas desprovidas de certificado SSL automaticamente, garantindo a segurança do usuário.

2. Filter Bypass

Filter Bypass (filterbypass.me) é um web proxy especialmente útil para quem está interessado em assistir a vídeos bloqueados em seu país e disponíveis apenas em outras regiões. Logo abaixo da barra para inserção da URL, o site conta com botões para pesquisa rápida em sites como Twitter, Twitch, YouTube e Facebook. A desvantagem do Filter Bypass é que ele oferece apenas um servidor. Ainda assim, este se localiza no Reino Unido, região onde há poucas restrições de conteúdo.

3. Hide.me

O Hide.me (hide.me/en/proxy) se destaca como uma das opções de proxy gratuito mais seguras da Internet. Seus servidores empregam protocolos de criptografia confiáveis, e a plataforma oferece recursos de segurança como criptografar páginas e URLs, desabilitar cookies e remover scripts e objetos. Em contrapartida, o Hide.me tem apenas três servidores: na Finlândia, Alemanha e Holanda. A plataforma conta ainda com uma extensão para Chrome.

4. 4everproxy

4everyproxy (4everproxy.com/) é uma opção de web proxy gratuita e fácil de usar. Basta acessar o site, inserir a URL que você deseja acessar e selecionar o servidor entre 11 opções disponíveis. Um dos principais destaques do 4everproxy é a possibilidade de alterar o IP durante a navegação. Além disso, o site também oferece recursos de privacidade e segurança como criptografar páginas, desativar cookies e até scripts. O 4everproxy tem ainda um video proxy (4everproxy.com/video-proxy), o que permite assistir a conteúdos de sites de streaming, como o YouTube, em outros países.

5. HMA

Outra alternativa para quem procura proxy gratuito é o HMA (hidemyass.com/pt-br/proxy). O funcionamento do site é igualmente simples ao das demais opções listadas: tudo o que você precisa fazer é inserir a URL desejada e escolher um servidor. O HMA tem servidores nos Estados Unidos (Nova Iorque e Seattle), Alemanha, Holanda, Reino Unido e República Tcheca. É possível criptografar a URL, desativar cookies e remover scripts antes de iniciar a navegação. O HMA é totalmente gratuito.

