Qual era o tamanho da arca de Noé? Tire seis dúvidas do filme em alta

O filme Noé está em destaque na Netflix em plena Semana Santa. O longa épico de ação e aventura, dirigido por Darren Aronofsky (A Baleia), se inspira em uma das histórias mais famosas do livro de Gênesis para dar uma visão alternativa sobre a Arca de Noé. No longa, Russel Crowe (Gladiador) interpreta Noé, um homem marcado pelo assassinato do pai que é ordenado por Deus para construir uma arca. Na embarcação, ele deve manter vivos sua família e casais de animais de cada espécie.

Além de Crowe, estão presentes no filme Jennifer Connelly (Top Gun: Maverick), Emma Watson (franquia Harry Potter), Anthony Hopkins (Dois Papas), Ray Winstone (A Lenda de Beowulf), Douglas Booth (O Destino de Júpiter), entre outros. Por ser uma adaptação inspirada na história bíblica, o filme toma algumas liberdades no roteiro. Para saber o que de fato consta ou não na Bíblia, confira a seguir as curiosidades sobre Noé.

2 de 7 Emma Watson e Douglas Booth como Ila e Shem, personagens de Noé — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Emma Watson e Douglas Booth como Ila e Shem, personagens de Noé — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Afinal, qual era o tamanho da Arca de Noé?

A Arca deve abrigar não só a família de Noé como também um casal de cada espécie animal. Em uma resenha do portal Variety, é dito que o designer de produção Mark Friedberg construiu no filme um modelo retangular com as mesmas dimensões citadas na Bíblia: 300 côvados de comprimento (150 metros), 50 côvados de largura (aproximadamente 23 metros) e altura de 30 côvadas (13,7 metros). Côvado era uma medida de comprimento usada em civilizações antigas, como os hebreus e babilônios. É baseado na medida do antebraço, equivalente a 0,66 m.

3 de 7 Embarcação usada no filme foi construído com as dimensões citadas na Bíblia — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Embarcação usada no filme foi construído com as dimensões citadas na Bíblia — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Quem era o comandante do barco?

Por ser o responsável pela criação da Arca, coube a Noé a condução da embarcação. O intuito era manter sua família e os animais a salvo até que o dilúvio cessasse. Ele também não deveria permitir a entrada de mais nenhum outro tripulante, além dos já estabelecidos por Deus.

Quem eram os filhos de Noé?

Tanto na Bíblia quanto no filme, o patriarca teve três filhos: Sem (Douglas Booth), Cam (Logan Lerman) e Jafé (Leo McHugh Carroll). Não há, no entanto, referências à filha de criação Ila (Emma Watson), persongem do filme. De acordo com o Antigo Testamento, as noras de Noé não tiveram nomes citados, referidos apenas como “as esposas de seus filhos”. Com o tempo, os filhos de Noé deram origem a povos semitas (Sem), cananeus (Cam) e jafetitas (Jafé).

4 de 7 Noé com sua família ao fundo. Somente eles foram permitidos dentro da Arca entre os seres humanos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Noé com sua família ao fundo. Somente eles foram permitidos dentro da Arca entre os seres humanos — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Quantas pessoas sobreviveram ao dilúvio?

Após o dilúvio ter cessado, saíram do barco em terra firme Noé e sua esposa Naamá (Jennifer Connelly) e seus filhos com as esposas, além dos animais - a quantidade de espécies que entraram é incerta. De acordo com o livro Gênesis, a inundação parou após o 27º dia do segundo mês. A Bíblia afirma que a arca pousou nas montanhas de Ararate, um monte localizado próximo da fronteira entre o Irã e a Turquia.

5 de 7 Montanha de Ararate, na Turquia, local onde a Arca de Noé teria ficado após o dilúvio — Foto: Reprodução/Wikipédia Montanha de Ararate, na Turquia, local onde a Arca de Noé teria ficado após o dilúvio — Foto: Reprodução/Wikipédia

Por que Noé queria matar suas netas? (Alerta de Spoiler!)

Em uma das narrativas criadas para o filme, Noé segue à risca o plano de manter vivos na arca somente as pessoas já estabelecidas de sua família. Porém, nove meses antes da família embarcar na arca, Ila havia contado que estava grávida, e o pai é seu filho primogênito Sem. O patriarca pede orientação a Deus sobre o que fazer a respeito da futura criança. Quando a chuva do dilúvio para, ele entende isso como um sinal de que a criança deve morrer.

Nove meses depois, o rei Tubalcain (Ray Winstone), que no passado matou o pai de Noé, consegue entrar no barco e trava uma luta contra o protagonista e seus filhos. Depois do vilão ser morto por Cam, Noé pega a adaga parte em busca de Ila, para matar as gêmeas que nasceram durante o conflito com Tubalcain. Ele insiste em matá-las, em desacordo com o restante de sua família. Porém, ao ver as bebês, desiste e beija o rosto delas, permitindo que as crianças vivam.

6 de 7 No filme, a persongem Ila engravida de gêmeas que nascem durante o dilúvio. Elas quase foram mortas por Noé, que não deixaria mais nenhum outro humano vivo na arca — Foto: Divulgação/Netflix No filme, a persongem Ila engravida de gêmeas que nascem durante o dilúvio. Elas quase foram mortas por Noé, que não deixaria mais nenhum outro humano vivo na arca — Foto: Divulgação/Netflix

Na Bíblia, tal passagem nunca aconteceu, pois Ila não tem conexão real com o Antigo Testamento. O nome das esposas dos filhos de Noé sequer são citados no capítulo de Gênesis. São citados os filhos de Sem, que não teve apenas duas crianças, mas cinco: Elão, Assur, Arpachade, Lude e Arã.

Qual é a maldição de Cam? (Alerta de spoiler!)

Próximo ao fim do filme, Noé fica profundamente arrependido depois de tentar matar os bebês gêmeos de Ila e Sem. Após chegarem em uma ilha, o patriarca vai até uma caverna para começar a se embebedar com vinho, enquanto os filhos ocupam o lugar com plantações. Cam vai até a caverna onde está o pai, e o encontra adormecido e despido. Ele decide então sair da ilha e viajar sozinho.

Na Bíblia, a passagem tem contornos mais trágicos. Em Gênesis (Cap. 9, Ver. 20), depois do fim do dilúvio, Noé cultivou uvas e tornou-se um lavrador. Uma noite, após se embebedar com vinho, ficou despido e adormecido em uma tenda. Cam, de fato, presenciou a cena. Mas ao invés de cobrir a nudez do pai, contou o fato aos outros irmãos, que o cobriram sem olhar sua nudez. Quando Noé acordou, abençoou Sem e Jafé e seus descendentes. Já Cam teve seu filho Canaã amaldiçoado pelo avô, determinando que o neto seria “o servo dos servos” de seus primos.

7 de 7 Cam é o filho do meio de Noé. Seu nome intitula uma maldição usada por séculos para justificar a exploração de outros povos — Foto: Divulgação/Netflix Cam é o filho do meio de Noé. Seu nome intitula uma maldição usada por séculos para justificar a exploração de outros povos — Foto: Divulgação/Netflix

A passagem ficou conhecida séculos depois por ter sido utilizada como justificativa para a escravidão de outros povos considerados minoritários. O termo bíblico foi lembrado em uma avaliação negativa do filme pela reverenda feminista negra Wil Gafney, em matéria para a agência Religion News Service em agosto de 2014. Segundo a religiosa americana, “Nesta versão de Noé, os negros não existem[...] Eu esperava que pelo menos houvesse algumas pessoas pardas no filme. Mas não havia ninguém visivelmente de cor".