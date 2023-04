Que Mario? 5 jogos que você precisa curtir no Switch antes de ver o filme

Super Mario Bros. O Filme, que estreou nas telonas brasileiras nesta quarta-feira (5), é o novo longa da franquia de jogos da Nintendo , trazendo mais uma vez o universo de Mario para os cinemas. Atualmente, há diversos jogos do encanador e seus amigos para curtir antes de assistir ao filme, permitindo conhecer melhor as referências presentes na produção.

Pode ser interessante, por exemplo, curtir games como Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate, que contam com elementos importantes da franquia como personagens icônicos do Reino do Cogumelo, entre eles Luigi, Princesa Peach, Toad e o próprio Mario. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco games do Mario disponíveis para jogar no Nintendo Switch. Confira:

1 de 6 Veja cinco jogos para curtir no Switch antes de assistir a Super Mario Bros. O Filme — Foto: Divulgação/Illumination Veja cinco jogos para curtir no Switch antes de assistir a Super Mario Bros. O Filme — Foto: Divulgação/Illumination

Em Super Mario Odyssey, o pequeno encanador viaja por diferentes reinos para coletar luas e moedas de energia e impedir que Bowser se case com a Princesa Peach. Com uma jogabilidade inspirada em Mario 64, o game permite a exploração de ambientes em 3D usando as acrobacias de Mario e seu chapéu mágico Cappy, que pode ser usado para capturar inimigos e objetos e superar obstáculos.

Cada reino possui sua própria temática, mecânicas e design, bem como trilhas sonoras cativantes, tornando Super Mario Odyssey um título indispensável para jogar no Nintendo Switch.

2 de 6 Em Super Mario Odyssey, Mario explora vários mundos, captura inimigos com o seu chapéu mágico e usa-os para resolver quebra-cabeças — Foto: Divulgação/Nintendo Em Super Mario Odyssey, Mario explora vários mundos, captura inimigos com o seu chapéu mágico e usa-os para resolver quebra-cabeças — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Mario Kart 8 Deluxe (2017)

Mario Kart 8 Deluxe é uma versão aprimorada de Mario Kart 8, originalmente lançado no Wii U. O game de corrida apresenta uma variedade de personagens da série Mario e figuras de outras franquias, como Link, de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Você pode competir na Floresta dos Vagalumes, no Castelo de Bowser e em outras pistas temáticas da série, usando itens para sabotar os adversários.

Vale destacar que o jogo tem vários modos, incluindo Grand Prix, Time Trials, Balloon Battle e Bob-omb Blast, e suporta partidas multiplayer locais e online para até quatro e doze pessoas, respectivamente.

3 de 6 Mario Kart 8 Deluxe é um jogo de corrida divertido e frenético com figuras da série Mario — Foto: Divulgação/Nintendo Mario Kart 8 Deluxe é um jogo de corrida divertido e frenético com figuras da série Mario — Foto: Divulgação/Nintendo

Super Smash Bros. Ultimate é um emocionante jogo de luta crossover exclusivo do Nintendo Switch, que reúne elencos de diversas franquias icônicas da Nintendo, incluindo Mario, Samus, Donkey Kong e Pikachu. Nele, os players podem lutar uns contra os outros em partidas competitivas, tanto localmente quanto online.

Além disso, o título oferece desde o modo história, com foco na aventura para salvar personagens transformados em espíritos malignos, até o modo clássico, que requer uma série de desafiantes antes de chegar ao chefe final.

4 de 6 Em Super Smash Bros. Ultimate, lute em arenas com personagens de diversos jogos da Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo Em Super Smash Bros. Ultimate, lute em arenas com personagens de diversos jogos da Nintendo — Foto: Divulgação/Nintendo

4. Paper Mario: The Origami King (2020)

Lançado em 2020, esse RPG segue Mario e sua nova companheira, Olivia, em uma jornada para salvar novamente o reino, mas dessa vez das garras do malvado Rei Olly, que transformou todos em origami. Paper Mario: The Origami King se destaca por sua gameplay baseada em quebra-cabeças e um sistema de batalha que desafia os jogadores a posicionarem estrategicamente os inimigos antes de atacá-los. A obra também conta com muitas piadas e momentos engraçados, além de gráficos bem bonitos.

5 de 6 Em Paper Mario: The Origami King, Mario deve enfrentar o Rei Olly e seu exército de origamis para salvar o Reino dos Cogumelos — Foto: Divulgação/Nintendo Em Paper Mario: The Origami King, Mario deve enfrentar o Rei Olly e seu exército de origamis para salvar o Reino dos Cogumelos — Foto: Divulgação/Nintendo

5. Super Mario 3D World + Bowser's Fury (2021)

Super Mario 3D World + Bowser's Fury é uma versão atualizada do Super Mario 3D World original de Wii U, com uma nova campanha. O jogo possui jogabilidade em 3D, permitindo que os jogadores escolham entre Mario, Luigi, Peach e Toad, cada um com habilidades únicas, que os ajudam a saltar em plataformas e lutar contra inimigos para salvar o reino de Sprixie Kingdoms.

Já em Bowser's Fury, Mario deve unir forças com Bowser Jr. para derrotar uma versão gigante e enfurecida de Bowser. Ambas as histórias podem ser aproveitadas com amigos, em multiplayer, se preferir.

6 de 6 Super Mario 3D World + Bowser's Fury traz uma divertida aventura de Mario do Wii U remasterizada e uma nova história inédita — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario 3D World + Bowser's Fury traz uma divertida aventura de Mario do Wii U remasterizada e uma nova história inédita — Foto: Divulgação/Nintendo