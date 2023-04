Quem criou o ChatGPT? 6 fatos curiosos sobre a origem do chatbot

É quase impossível que você não tenha ouvido falar sobre o ChatGPT nos últimos meses. Com simples comandos, a tecnologia é capaz de escrever textos, fazer resumos, resolver problemas matemáticos e até mesmo responder perguntas cotidianas de forma natural, como se houvesse outro ser humano atrás da tela. O chatbot com inteligência artificial (IA) desenvolvida pela OpenAI tornou-se um sucesso viral, mas muitos usuários ainda não conhecem tudo sobre ele. A seguir, confira seis fatos curiosos sobre a origem do ChatGPT.

1. Quem criou o ChatGPT e por quê?

O ChatGPT foi criado pela OpenAI, uma organização de pesquisas em inteligência artificial que possui sede em São Francisco, cidade na Califórnia. A empresa - de baixo porte se comparada a big techs como o Google e a Meta - passou a ser avaliada em cerca de US$ 30 bilhões após o sucesso do chatbot.

A ferramenta foi lançada oficialmente em 30 de novembro de 2022 após anos de trabalho e estudos. Segundo a OpenAI, o software tem o objetivo de oferecer uma assistência interativa para necessidades cotidianas da humanidade, de forma segura e benéfica. A empresa, que não esperava tanto sucesso, também anunciou o ChatGPT-4 em março de 2023.

2. É dos mesmos criadores do DALL-E 2

Os criadores do ChatGPT são os mesmos do DALL-E 2. A ferramenta também utiliza inteligência artificial, mas para criar imagens a partir de comandos fornecidos pelos próprios usuários, ou ainda modificar fotos existentes. O software desenvolvido pela OpenAI foi treinado com um grande volume de imagens e textos, permitindo o reconhecimento e a réplica de padrões visuais.

Com isso, a plataforma consegue atender aos pedidos mais inusitados dos usuários, como modificações convincentes na pintura "Mona Lisa", de Leonardo da Vinci. Aqui, você pode conferir algumas imagens impressionantes criadas pela IA.

3. Preocupa por causa do seu poder

Embora interaja com os usuários como um humano, o ChatGPT nada mais é do que uma super-tecnologia que simula a nossa comunicação, e isso só ocorre pelo seu acesso a milhares de textos e outros tipos de conteúdo presentes na Internet. O chatbot preocupa especialistas justamente pela confiança que os internautas têm nele - quando, na verdade, o software está sujeito a erros, e é convincente até quando está errado.

Além de espalhar fake news e desinformação, o ChatGPT também apresenta outros perigos. A ferramenta pode ser utilizada por pessoas mal-intencionadas para criar códigos de vírus e mensagens com phishing. Além disso, como sua base de dados foi criada a partir de textos de diferentes usuários na Internet, a tecnologia também pode reproduzir discursos preconceituosos e/ou plagiados.

Em março de 2023, ele foi alvo de uma carta aberta publicada pela Future of Life Institute, que pretendia, com isso, pausar o desenvolvimento de IAs por pelo menos seis meses. O motivo? Entender quais são os possíveis impactos que esse tipo de inteligência artificial pode ter na sociedade - seja fim de empregos, seja disseminação de conteúdos danosos.

O documento foi assinado por grandes nomes da tecnologia, como Elon Musk, mas não barrou o desenvolvimento do ChatGPT - que, agora, se prepara para a sua quinta versão. Outra preocupação dos especialistas são os possíveis vazamentos de dados na plataforma - e foi isso, aliás, o que levou a Itália a banir o chatbot da OpenAI.

4. O próprio criador acha que ele deve ser regulado

Um dos desenvolvedores do ChatGPT, Mira Murati, admite que a ferramenta ainda apresenta questões a serem resolvidas. Na verdade, os criadores não esperavam que o chatbot ganhasse tanta atenção do público, já que a tecnologia ainda se encontra no estágio de pesquisa. Diante disso, Murati acredita que o ChatGPT precisa ser regulado para que não seja utilizado com más intenções pelo público.

Enquanto debates sobre regular a tecnologia acontecem em todo o mundo, alguns países já proibiram o ChatGPT. Além da Itália, a China, por exemplo, alega que o chatbot pode influenciar a opinião pública sobre assuntos geopolíticos a partir da desinformação que propaga e, portanto, baniu o software.

5. É um sistema criado e alimentado por humanos

O ChatGPT é, de forma geral, feito por humanos. As interações com o chatbot são provenientes de programação humana, que fazem um apanhado de conteúdos feitos por humanos, veiculados na internet. Ainda, o treinamento do sistema é realizado via feedbacks de pessoas, que ajudam a ferramenta a seguir instruções e gerar respostas satisfatórias para os usuários. É por esse motivo que o resultado de toda essa junção pode conter erros e conclusões humanas.

Apesar de todo o envolvimento com humanos, vale ressaltar que todas as respostas geradas pelo ChatGPT são provenientes de algoritmos, com informações coletadas em artigos, notícias, livros, sites, entre outros conteúdos – ou seja, as conversas são automatizadas, mesmo que pareçam escritas por pessoas reais.

6. Deve ficar mais inteligente com o decorrer do tempo

Com o decorrer do tempo, o ChatGPT deve se tornar mais inteligente. Isso ocorrerá porque a ferramenta opera em aprendizado contínuo, recebendo novos dados a cada interação com os usuários. Essa lógica segue mais ou menos aquela ideia de que, quanto mais se pratica alguma coisa, melhor você fica nela. Simultaneamente, a OpenAI segue realizando atualizações e trabalhando no aprimoramento do modelo - o que pode deixar sua capacidade de interação ainda mais eficiente.

Isso porque ser positivo, mas também pode trazer consequências negativas à sociedade. Enquanto nada é certo para o futuro das inteligências artificiais, o que resta é esperar o desenrolar pelo menos dessa história do ChatGPT.

Com informações de ComputerWorld, Time, The Guardian e ZDNet

