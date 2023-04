Quem é o criador do Instagram? 8 curiosidades sobre a história do app

O Instagram , aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), é uma das plataformas mais populares da atualidade. De acordo com a consultoria Mobile Time, a rede social está presente em 96% dos celulares dos brasileiros acima de 16 anos e com acesso à Internet. O que muitos usuários não sabem, no entanto, é que a mídia social foi criada em 2010 por dois colegas de turma, e um deles inclusive é brasileiro. São eles Kevin Systrom e Mike Krieger, ambos alunos da universidade de Stanford.

A princípio, a rede pretendia funcionar como sistema em que as pessoas postariam fotos e opiniões sobre lugares visitados, e inclusive levava até outro nome. Hoje em dia, a plataforma é patrimônio da Meta, empresa dona também do WhatsApp e Facebook, e funciona de forma bem diferente. Veja, a seguir, oito curiosidades sobre o Instagram.

1 de 5 Instagram foi lançado em 6 de outubro de 2010 e os criadores originais eram dois colegas universitários — Foto: Reprodução/Pexels Instagram foi lançado em 6 de outubro de 2010 e os criadores originais eram dois colegas universitários — Foto: Reprodução/Pexels

📝 O que significa 777 no Instagram? E 222 no TikTok? Veja no Fórum TechTudo

1. O Instagram foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger

Kevin Systrom e Mike Krieger são os fundadores do Instagram. Os dois estudaram em Stanford e se conheceram em uma festa universitária. Kevin cursou Ciência da Administração e Engenharia e, no primeiro ano de curso, passou um semestre em Florença estudando fotografia – um de seus grandes interesses e, que, no futuro, o motivaria a criar a rede social. Por lá, ele teve contato com uma câmera vintage chamada Holga, que se tornou uma inspiração estética para o Instagram.

Após se formar, Kevin trabalhou nas áreas administrativas e de marketing do Google e da Nextstop. Em 2010, ele iniciou a criação do Instagram e convidou Mike para ser seu sócio. A princípio, o protótipo combinava geolocalização e compartilhamento de fotos, no estilo Foursquare. Após algumas mudanças e eliminação de recursos pela dupla, o app ficou mais centralizado em compartilhamento de fotos, sendo lançado oficialmente em 6 de outubro de 2010.

2 de 5 Mike Krieger e Kevin Systrom, respectivamente, são os criadores do Instagram — Foto: Reprodução/Getty Images Mike Krieger e Kevin Systrom, respectivamente, são os criadores do Instagram — Foto: Reprodução/Getty Images

2. Um dos criadores do Instagram é brasileiro

Mike Krieger, o co-fundador do Instagram, nasceu em São Paulo. Em 2004, ele se mudou para os Estados Unidos e começou a estudar Sistemas Simbólicos em Stanford. Durante o curso, Krieger foi aprovado no programa de estudos Mayfield Fellows, um projeto de treinamento e experiência em empreendedorismo aos alunos de Stanford.

Kevin Systron também havia participado do programa alguns anos antes e, em uma das festas universitárias, os dois se conheceram e ficaram amigos. Antes de iniciar no projeto do Instagram, Krieger também trabalhou na Meebo, um serviço que agrega servidores de mensagens.

3. Inicialmente, o Instagram tinha outro nome

Você sabia que o Instagram já teve outro nome? A princípio, os criadores pretendiam chamá-lo de Burnn, em homenagem ao uísque americano Bourbon, bebida preferida de Kevin Systrom. No entanto, antes do lançamento, em outubro de 2010, o nome da rede foi substituída para Instagram, uma junção das palavras “instant” e “telegram”, em inglês.

3 de 5 O nome "Instagram" une as palavras "instant" e "telegram" — Foto: Mariana Tralback/TechTudo O nome "Instagram" une as palavras "instant" e "telegram" — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

4. A ideia para os filtros veio durante uma ida à praia

Os filtros do Instagram nasceram em uma visita de Kevin Systrom e sua esposa, Nicole, a uma praia mexicana. Durante o passeio, Nicole questionou a Kevin do porquê as fotos de Greg, um dos amigos do casal, serem tão boas. Kevin, por sua vez, explicou para ela que Greg usava um aplicativo de filtros. Nicole, então, sugeriu que Kevin incluísse filtros no Instagram, que ainda estava em desenvolvimento. Com a ideia, Systrom criou o X-Pro II, o primeiro filtro da rede social, e que está disponível para uso até hoje.

4 de 5 Os filtros surgiram durante uma visita de Kevin e sua esposa Nicole a uma praia mexicana — Foto: Divulgação/Instagram Os filtros surgiram durante uma visita de Kevin e sua esposa Nicole a uma praia mexicana — Foto: Divulgação/Instagram

5. Teve 25 mil downloads nas primeiras 24h de seu lançamento

Na primeiras 24h de lançamento do Instagram na App Store, a rede social teve 25 mil downloads, surpreendendo os fundadores da rede. Em um mês, o Instagram cresceu para um milhão de usuários. Nove meses depois, já eram sete milhões de pessoas utilizando a rede social. Atualmente, a plataforma já alcançou a marca de dois bilhões de usuários ativos em todo o mundo.

6. Um de seus criadores visitou o Papa para ensiná-lo a criar uma conta no app

Em fevereiro de 2016, Kevin Systrom foi até o Vaticano ensinar o Papa Francisco a criar uma conta no Instagram. Na ocasião, o CEO da rede deu ao líder da Igreja Católica um livro com fotos postadas por usuários do Instagram de todo o mundo. Após o encontro, no dia 19 de março, o Papa estreou na plataforma com o nome (@franciscus). Atualmente, o pontífice acumula 9 milhões de seguidores por lá.

5 de 5 Kevin Systrom encontrou o Papa Francisco em 2016 para ensiná-lo a criar uma conta no Instagram — Foto: Reprodução/Instagram Kevin Systrom encontrou o Papa Francisco em 2016 para ensiná-lo a criar uma conta no Instagram — Foto: Reprodução/Instagram

7. Foi comprado pela Meta em 2012

Em abril de 2012, na época a Meta (que ainda se chamava Facebook , na época) comprou o Instagram por aproximadamente US$ 1 bilhão em dinheiro e ações. Systrom continuou com 40% do negócio e Krieger com 10%, como sócios e diretores da empresa. Até hoje, o Instagram faz parte dos softwares da Meta, junto a a aplicativos como o WhatsApp e o Facebook.

6 de 5 A Meta comprou o Instagram por U$ 1 bilhão em 2012 — Foto: Divulgação/Getty Images A Meta comprou o Instagram por U$ 1 bilhão em 2012 — Foto: Divulgação/Getty Images

8. Os criadores saíram do comando da rede em 2018

Em setembro de 2018, Systrom e Krieger anunciaram a saída do Instagram e dos cargos de CEO e CTO, respectivamente. Os rumores eram de que houve discordâncias entre os fundadores e Mark Zuckerberg sobre a forma como o Instagram estava sendo conduzido. Em um comunicado da época, Systrom disse que Krieger e ele estavam "planejando tirar um tempo para explorar nossa curiosidade e criatividade novamente”.

Desde que os dois deixaram a liderança da plataforma, Adam Mosseri assumiu a chefia da empresa. Atualmente, Systrom e Mike estão à frente da Artifact, um aplicativo de notícias e textos baseados em inteligência artificial.

Com informações de CNBC, Scrolldrol, BusinessInsider, Epoca e Exame

Veja também: como fazer Photo Dump no Instagram