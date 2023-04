Quer um celular potente? Veja 6 opções com chip Snapdragon 8 Gen 2

Além de nomes conhecidos no mercado brasileiro, outras empresas também aparecem no comércio internacional com modelos equipados com o SD 8 Gen 2 – como é o caso da ZTE e da OnePlus. Conheça, nas linhas a seguir, seis modelos que carregam chip da Qualcomm nas configurações.

2 de 8 Snapdragon 8 Gen 2 foi anunciado em novembro de 2022 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Snapdragon 8 Gen 2 foi anunciado em novembro de 2022 — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

1. Xiaomi 13

O modelo da Xiaomi, anunciado globalmente em março de 2023, é um dos aparelhos disponíveis atualmente com o processador Snapdragon 8 Gen 2. Sua performance conquistou o quarto lugar no ranking do aplicativo AnTuTu de março, com 1.276.720 pontos. A aposta da gigante chinesa para o mercado premium ainda oferece memória RAM de até 12 GB e armazenamento de 128 GB, 256 GB ou 512 GB.

3 de 8 Xiaomi 13 tem uma tela com brilho típico de 1500 nits e máximo de 1900 nits — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi 13 tem uma tela com brilho típico de 1500 nits e máximo de 1900 nits — Foto: Divulgação/Xiaomi

Além de desempenho otimizado, o smartphone ainda se destaca pelo conjunto fotográfico, que dispõe de três sensores, com lentes desenvolvidas em parceria com a Leica. As resoluções ficam em 50 MP, 10 MP e 12 MP. Enquanto isso, a tela oferece tamanho de 6,36 polegadas, com resolução em Full HD e a desejada taxa de atualização de 120 Hz.

A ficha técnica do Xiaomi 13 inclui bateria de 4.500 mAh, suporte a carregador com até 67 W de potência e resistência à água e poeira. O telefone roda Android 13 e navega com velocidade 5G. Ainda que já tenha sido anunciado no mercado externo, não há previsão de chegada do smartphone ao país. Lá fora, ele foi apresentado por cerca de 999 euros, o que dá R$ 5.440 em conversão direta e sem impostos.

Outra opção vista no mercado internacional é o OnePlus 11. Seu lançamento ocorreu em janeiro, com o preço sugerido de US$ 699, cerca de R$ 3.650 pelo câmbio de hoje. Ele aparece na oitava posição da recente lista por atingir uma boa performance, com a ajuda do Snapdragon 8 Gen 2 e da memória RAM de até 16 GB. A fabricante disponibiliza três opções de armazenamento, que variam entre 128 GB, 256 GB e 512 GB.

4 de 8 Câmera do OnePlus 11 tem lentes de até 50 MP — Foto: Diculgação/OnePlus Câmera do OnePlus 11 tem lentes de até 50 MP — Foto: Diculgação/OnePlus

Na contramão do modelo da Xiaomi, a OnePlus investe em uma telona de 6,7 polegadas, que reúne especificações como resolução de 3216 x 1440 pixels, display AMOLED e taxa de 120 Hz. A câmera principal faz registros de 50 MP, a teleobjetiva fotografa a 32 MP e a câmera ultra wide faz fotos de 48 MP.

A bateria utilizada para alimentar o dispositivo da OnePlus é de 5.000 mAh, que pode ser reposta com um adaptador de até 100 W de potência. Quanto aos recursos adicionais, é possível mencionar proteção IP64 contra água e poeira, Android 13, internet 5G e Wi-Fi 7.

O representante da Samsung na lista é um dos poucos aparelhos com Snapdragon 8 Gen 2 disponíveis no Brasil. Hoje em dia ele custa R$ 5.079 na Amazon. O Galaxy S23 oferece especificações como tela de 6,1 polegadas, display em AMOLED Dinâmico 2X e revestimento Gorilla Glass Victus 2 contra quedas e arranhões.

5 de 8 Linha Galaxy S23 contempla o chip Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Linha Galaxy S23 contempla o chip Snapdragon 8 Gen 2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como na maior parte dos concorrentes, o S23 também oferece variação de armazenamento, que vai de 128 GB a 512 GB. A memória RAM, por sua vez, dispõe de uma única opção, de 8 GB. Os compradores poderão contar com três câmeras: principal de 50 MP, teleobjetiva de 10 MP e ultra wide de 12 MP.

A ficha técnica também reserva espaço para Wi-Fi 6, internet 5G, Android 13 e proteção IP68 contra água e poeira. Quem alimenta todo esse conjunto é uma bateria de 3.900 mAh, que pode ser recarregada com um adaptador de até 25 W.

Confira o lançamento do Galaxy S23 nos Estados Unidos

Gostou do produto? Compre aqui MENOR DA FAMÍLIA Samsung Galaxy S23 de 256 GB R$ 5.079 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Galaxy S23 de 256 GB × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MENOR DA FAMÍLIA Samsung Galaxy S23 de 256 GB R$ 5.079 IR À LOJA

4. Moto Edge 40 Pro

O Motorola Edge 40 Pro é a versão global do Moto X40, disponível na China. Anunciado em abril por cerca de 899 euros (R$ 5 mil), o smartphone traz uma ficha técnica renovada, a começar pela tela, de 6,67 polegadas e painel OLED. A Motorola superou rivais aos oferecer taxa de atualização de 165 Hz, enquanto no mercado é comum encontrar telas de 120 Hz. O recurso é particularmente interessante para jogadores pois eleva a qualidade gráfica dos games.

6 de 8 Motorola Edge 40 Pro roda Android 13 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 40 Pro roda Android 13 — Foto: Divulgação/Motorola

Além do chip mais recente da Qualcomm, as especificações incluem memória RAM de até 12 GB e armazenamento variável com opções de 256 GB e 512 GB. A bateria utilizada para equipar o modelo é de 4.600 mAh, enquanto o sistema que acompanha as configurações de fábrica do Moto Edge 40 Pro é o Android 13.

As câmeras se dividem entre principal, ultra wide e teleobjetiva, com resoluções de 50 MP, 50 MP e 12 MP, respectivamente. Quanto aos recursos, destacam-se o Wi-Fi 7, o Bluetooth na versão 5.3 e o suporte à rede 5G.

5. Vivo X90 Pro Plus

A lista de telefones potentes também inclui o Vivo X90 Pro Plus, anunciado em novembro de 2022 e vendido em algumas regiões por 6.499 yuans, que equivalem a cerca de R$ 4.860. A performance do aparelho conta com o novo chip da Qualcomm, memória RAM de 12 GB e 256 GB ou 512 GB de espaço para dados.

7 de 8 Vivo X90 Pro Plus tem armazenamento de até 512 GB — Foto: Divulgação/Vivo Vivo X90 Pro Plus tem armazenamento de até 512 GB — Foto: Divulgação/Vivo

Consumidores podem encontrar no telefone da Vivo uma tela generosa, de 6,78 polegadas, que exibe imagens em alta resolução, com cerca de 3200 x 1440 pixels. Características como a taxa de atualização de 120 Hz, tecnologia HDR10+ e painel AMOLED também ajudam a garantir uma boa experiência com a visualização no smartphone.

Quem gosta de fotos pode se interessar pelo arranjo quádruplo do X90 Pro Plus, já que ele oferece possibilidades de 64 MP e 50 MP para fotos com zoom, além de 50 MP em cliques com o sensor principal e 48 MP na câmera ultra wide. Sob o capô, está uma bateria de 4.700 mAh, que alimenta todo o sistema do dispositivo.

Cabe lembrar que a fabricante chinesa Vivo não tem nada a ver com a operadora brasileira Vivo, integrante do grupo Telefônica.

6. Red Magic 8 Pro Plus

O último integrante da lista é também o primeiro colocado no ranking do AnTuTu , que avaliou o desempenho de poderosos smartphones com sistema Android ao longo de março. Lançado em dezembro do ano passado, o Nubia Red Magic 8 Pro Plus chegou ao mercado externo por cerca de 5.199 yuans (equivalente a R$ 3.720). Até o momento, não há previsão de chegada do modelo no Brasil.

8 de 8 Red Magic 8 Pro — Foto: Divulgação/Nubia Red Magic 8 Pro — Foto: Divulgação/Nubia

Entre os destaques da ficha técnica, é possível citar o armazenamento, que conta com opções de 128 GB a 1 TB, e também a memória RAM, que chega a generosos 16 GB. A tela também fica evidente nas configurações, já que contempla 6,8 polegadas. Ainda no display, o celular oferece tecnologia AMOLED e taxa de 120 Hz.

A câmera disponibilizada oferece três sensores com lentes de até 50 MP, enquanto os recursos mencionam Android 13, internet 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. A capacidade da bateria chega a 5.000 mAh e pode ser reposta com um carregador de até 165 W de potência.

Com informações de GSM Arena (1/2/3/4/5/6), AnTuTu, Samsung, Xiaomi e Motorola

🎥 Saiba tudo sobre o 5G no vídeo abaixo

Saiba tudo sobre o 5G