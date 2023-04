Resident Evil 4 Remake: veja os melhores e mais bizarros mods do game

Resident Evil 4 Remake , versão refeita do clássico de 2005, foi lançado em 24 de março e, rapidamente, tornou-se um dos maiores sucessos da franquia da Capcom . Sua popularidade foi acompanhada também pelo interesse dos fãs por "mods", modificações do arquivo original que permitem alterar elementos do jogo e até mesmo incluir novos conteúdos.

Com um deles, por exemplo, é possível substituir o protagonista Leon S. Kennedy por figuras inusitadas, como Super Mario Bros. e C.J., de GTA: San Andreas. Vale lembrar que RE4 Remake está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam), mas os mods são exclusivos para a versão de computador. Veja, a seguir, alguns dos melhores encontrados no site Nexus Mods.

Super Mario Bros.

No mod criado pelo usuário "Supreme Leader", a dupla de irmãos da Nintendo substitui o protagonista Leon S. Kennedy e seu aliado, Luis Sera. Ver o personagem animado manuseando armas pode causar certa estranheza, porém, não é nada inédito, uma vez que o encanador também já apareceu em mods de GTA 5.

A popularidade do conteúdo modificado foi tanta que levou o usuário a criar outras modificações similares. Entre elas, adicionar a princesa Peach no lugar de Ashley, e o vilão Bowser no lugar de Krauser ou dos monstros El Gigante.

Leon com cabeça de bebê

Um dos mods mais engraçados de Resident Evil Village retorna em Resident Evil 4 Remake. No oitavo capítulo da franquia, um mod trocava as cabeças de Chris Redfield e da bebê Rose, criando bizarros resultados. A versão da modificação para Resident Evil 4 Remake foi criada pelo usuário JTeghuis Kittius, mesmo desenvolvedor do mod para Resident Evil Village. Segundo ele, a alteração foi criada porque mais de 10 mil pessoas baixaram o anterior.

C.J. de GTA: San Andreas

Um personagem que se tornou comum entre a comunidade de mods é C.J., protagonista de GTA: San Andreas. Isso porque, graças ao meme do "Here we go again", desenvolvedores iniciaram uma empreitada de tentar adicionar o personagem em vários games por meio de mods.

Assim, criado por um usuário de apelido HOLS, o mod que adiciona Carl "C.J." Johnson em RE4 Remake é bastante divertido. Inclusive, ele pode fica ainda melhor ao lado de outra modificação do mesmo desenvolvedor, que coloca o personagem Big Smoke no lugar de Salvador, o ganado da motosserra.

Shrek com motosserra

Outra figura comum na comunidade de mods é o ogro Shrek, que aparece nesta modificação substituindo Salvador com a motosserra. O mod criado pelo usuário Iven se torna muito engraçado ao imaginar que, em sua primeira animação, Shrek é bastante mal-humorado e, provavelmente, tentaria expulsar Leon de seu pântano -- com ou sem a arma fatal.

Outro ponto interessante é que, em uma cena específica, a alteração também faz referência à animação Chainsaw Man, pois deixa Shrek com braços de serra, assim como o protagonista Denji do desenho japonês.

Leon clássico

Para jogadores que não queiram necessariamente personagens exuberantes, há mods que adicionam versões extras de Leon. Dois deles, criados pelo usuário HOLS, adicionam o visual clássico do protagonista, tanto da versão original quanto da refeita para Resident Evil 2 Remake.

No entanto, para usuários que queiram algo mais incomum, uma modificação criada pelo usuário de apelido ChampionLeake adiciona literalmente o Leon de Resident Evil 2. Esta versão é exatamente o modelo do PlayStation e não a versão melhorada da Capcom de Resident Evil 2 Remake, batizada de Leon '98.

Moushley

Um meme bastante popular entre artistas é o de Ashley como uma ratinha, chamada de "Moushley". Esta versão da personagem foi criada por um artista no Twitter de apelido Agrimmora, que propôs a situação com uma arte: "E se você iniciasse Resident Evil 4 e Ashley fosse apenas uma ratinha, o que você faria?".

A ideia ganhou força e teve artes de vários outros artistas, inclusive com a ideia de que "Moushley" poderia controlar Leon pelos cabelos, como acontece entre os personagens Remy e Linguini na animação Ratatouille. A partir disso, o conceito foi aplicado em um mod criado pelo usuário de apelido cathroon, que adicionou "Moushley" como um acessório para cabeça em Leon.

Ganados titãs

Uma ideia simples que altera bastante o jogo é o mod criado pelo usuário de apelido EXQRAY, que aumenta em até 5 vezes o tamanho dos Ganados. Com o arquivo, os inimigos são transformados em gigantes, de forma que ficam ainda mais difíceis para o protagonista Leon derrubar. Todo o conceito por trás do mod parece ser uma referência à animação japonesa Ataques dos Titãs, na qual os personagens enfrentam adversários gigantescos, ainda que existe uma clara desvantagem de tamanho e força.

Keanu Reeves e John Wick

O ator Keanu Reeves é um grande nome na cultura popular da Internet, estrelando vários memes. Inclusive, ele se tornou um dos favoritos dos gamers, principalmente depois de ser anunciado como o personagem Johnny Silverhand em Cyberpunk 2077.

Assim, nesta modificação criada pelo usuário apelidado Crazy Potato, o rosto de Keanu Reeves substitui o de Leon. Há um segundo mod que funciona muito bem em conjunto com ele, criado pelo usuário SilverEzredes, e que adiciona a postura de segurar a pistola da mesma forma que o assassino John Wick, da franquia de filmes de ação estrelada por Reeves.

Chapolin Colorado

Uma vila repleta de zumbis e a filha do presidente raptada? Isso parece um trabalho para o maior herói de todos os tempos, Chapolin Colorado. O personagem cômico criado por Roberto Bolaños já teve participações oficias em jogos como Fortnite e Fall Guys, mas, em Resident Evil 4 Remake, ele está disponível apenas por mods.

A alteração criada o oferece em duas versões, ambas criadas pelo usuário Supreme Leader, mesmo do mod de Super Mario Bros.. A primeira delas veste Leon como o Chapolin, enquanto a outra, veste Luis. Caso queira, é possível que os personagens usem a fantasia ao mesmo tempo.

Ada e Ashley jogáveis

Por enquanto, Resident Evil 4 Remake não possui a campanha específica de Ada, chamada Separate Ways e, que, segundo rumores, chegará por DLC. Dessa forma, a personagem não é jogável. De igual modo, temos Ashley, uma personagem que só pode ser controlada em algumas partes do game e, ainda assim, não de forma extensa.

Portanto, o usuário Raq publicou um mod em que Ada fica totalmente jogável no lugar de Leon, com direito a suas animações próprias tiradas do modo The Mercenaries, que chegou recentemente ao game. Já o mod do usuário Peachy adiciona Ashley como protagonista, também com animações próprias, porém opcionais, sendo possível deixar as originais de Leon.

O trenzinho Thomas

Mais um personagem bastante comum na comunidade de mods, o trenzinho Thomas, da série infantil "Thomas e Seus Amigos", recebe uma versão assustadora em uma modificação criada pelo usuário Crazy Potato.

Essa versão aterrorizante do desenho substitui o temível Del Lago, um monstro gigante submarino que ataca Leon no lago próximo à vila. O conceito de uma versão aterrorizante de Thomas é tão comum entre mods e histórias de terror que virou seu próprio game, chamado Choo-Choo Charles.

Leon e Ashley como pandas

Dois mods criados pelo usuário Supreme Leader, responsável pelos mods de Mario Bros. e Chapolin, substituem Leon e Ashley por pandas gigantes, com um lacinho amarelo na cabeça de Ashley para diferenciá-los.

Os mods parecem ser uma referência a uma série de comerciais de queijo cremoso da marca egípcia Panda, que se tornaram memes com o slogan "Never Say No to Panda" (Nunca diga não para Panda). Neles, um Panda gigante reagia de maneira violenta quando recebia um "não", destruindo tudo ao seu redor.

Ganados do Zeebo

Quando foi anunciado, Resident Evil 4 seria um jogo exclusivo do GameCube, mas executivos da Capcom posteriormente decidiram converter o título para diversas plataformas, a fim de maximizar suas vendas. Talvez uma das versões mais estranhas tenha sido a do console Zeebo, um videogame vendido no Brasil pela TecToy entre 2009 e 2011, com várias limitações em sua jogabilidade e conteúdo.

Nela, Ganados tinham a pele azul e olhos vermelhos, supostamente para diminuir a classificação etária do jogo, a fim de torná-los inimigos menos parecidos com humanos. Então, para jogadores que sintam saudade dessa época, a modificação do usuário de apelido xZombieAlix pode ser interessante, já que deixa os Ganados do remake como os da versão Zeebo.

Arma incrivelmente ineficiente

Um mod curioso feito pelo usuário "Stevebg23 aka EvilLord" substitui as armas de Leon por versões bem menos eficientes, como uma banana no lugar da pistola e uma colher no lugar da faca. A situação cria momentos engraçados visualmente e parecem ser uma referência a um antigo meme baseado no curta "The Horribly Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon" (O assassino terrivelmente lento com a arma extremamente ineficiente, em português), sobre um assassino que persegue sua vítima com uma colher.

Regenerator no lugar de Ashley

Criada pelo usuário de apelido zhoujihao, esta é uma modificação extremamente perturbadora, com garantia de muitos sustos. Ela substitui Ashley pelo inimigo Regenerator, uma das criaturas mais assustadoras e difíceis de enfrentar do jogo.

Felizmente, as vozes e sons ainda são de Ashley, então usuários não precisam ficar preocupados em ouvir a tenebrosa risada e respiração do Regenerator o tempo todo. Porém, certamente irão tomar alguns sustos quando se distraírem e o monstro aparecer os seguindo.