Robô aspirador de pó inteligente: 6 recursos para melhorar sua rotina

Um robô aspirador de pó inteligente é capaz de limpar o chão sozinho e de forma eficiente. Alguns aparelhos contam com sensores que detectam obstáculos, a fim de evitar colisões e acidentes, além de mapear o ambiente, permitindo que ele limpe de forma organizada e completa. Outros dispositivos têm a capacidade de identificar o tipo de piso e ajustar a sucção e velocidade de acordo com a necessidade.

Entre suas principais vantagens, é possível destacar a economia de tempo e esforço físico, com a entrega de uma limpeza mais eficiente. Com isso, os moradores podem aproveitar o tempo livre para outras atividades, enquanto o robô realiza a limpeza do ambiente de maneira autônoma. A seguir, confira seis recursos do robô aspirador de pó inteligente que melhoram a rotina das pessoas.

1 de 8 Robô aspirador vem tornando-se um grande aliado no auxílio as tarefas domésticas — Foto: Divulgação/Samsung Robô aspirador vem tornando-se um grande aliado no auxílio as tarefas domésticas — Foto: Divulgação/Samsung

Como um robô aspirador de pó inteligente pode melhorar a sua vida

Um robô aspirador de pó smart oferece diversas vantagens em relação à limpeza manual. Esses aparelhos economizam tempo e esforço, já que não precisam ser operados manualmente – assim, as pessoas podem dedicar esse tempo para outras atividades.

Outro benefício é que eles são capazes de limpar espaços de difícil acesso, como embaixo de móveis e cantos, e possuem filtros que ajudam a remover ácaros e outras partículas alergênicas do ambiente, melhorando a qualidade do ar. Além disso, esses robôs costumam ser bastante silenciosos, o que é uma ótima opção para quem precisa realizar atividades enquanto a limpeza é feita.

2 de 8 Aspirador robô Samsung VR5000RM — Foto: Divulgação/Samsung Aspirador robô Samsung VR5000RM — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung, líder mundial em tecnologia, tem investido em modelos de robô aspirador de pó inteligente com recursos de ponta. Os aparelhos Powerbot, por exemplo, são um dos mais populares da marca. Os dispositivos contam com sensores capazes de mapear o espaço e evitar obstáculos, além de uma poderosa sucção e bateria de longa duração. Conheça agora seis recursos dos modelos Samsung que vão melhorar ainda mais a sua rotina.

1. Controle à distância por aplicativo

Alguns modelos da Samsung permitem ser controlados à distância pelo celular por meio do aplicativo SmartThings. Com isso, é possível ligar, desligar e programar a limpeza mesmo quando você não está em casa.

Além disso, o app permite o controle de diferentes funções do robô, como a definição do horário e frequência da limpeza, a escolha do tipo de aspiração (padrão ou turbo) e até mesmo a criação de áreas proibidas para a limpeza.

3 de 8 É possível agendar o horário de funcionamento do robô aspirador pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung É possível agendar o horário de funcionamento do robô aspirador pelo celular — Foto: Divulgação/Samsung

2. Mapeamento inteligente

O robô aspirador de pó da Samsung possui um sistema de mapeamento inteligente, que realiza a limpeza de forma eficiente, sem precisar passar várias vezes no mesmo lugar. Seus diversos sensores identificam a melhor rota e reconhecem paredes e móveis. A tecnologia considera desníveis e itens que possam estar pelo caminho, com o objetivo de evitar colidir em móveis, subir em objetos ou cair de degraus ou escadas.

O modelo POWERbot-E VR5000RM, por exemplo, é capaz de se livrar de fios e subir em tapetes de até 1,3 cm. Além disso, o mapeamento inteligente permite que o robô aspire diferentes tipos de superfícies, como madeira, carpete, tapete e pisos frios, com a mesma eficiência. Dessa forma, é possível garantir uma limpeza completa em todos os cômodos da casa.

4 de 8 Robô VR5000RM, da Samsung, consegue reconhecer os obstáculos no ambiente — Foto: Divulgação/Samsung Robô VR5000RM, da Samsung, consegue reconhecer os obstáculos no ambiente — Foto: Divulgação/Samsung

3. Recarga automática

A recarga automática é um recurso bastante útil que está disponível em vários modelos de robô aspirador de pó inteligente da Samsung. Com essa funcionalidade, o aparelho é capaz de voltar automaticamente para a sua base de carregamento quando a bateria está acabando, garantindo que ele esteja sempre pronto para a próxima limpeza.

Um exemplo de modelo da Samsung que possui esse recurso é o POWERbot-E VR5000RM, que conta com um sistema de navegação avançado. O aspirador de pó inteligente consegue mapear o ambiente e retornar para a base de carregamento de forma eficiente – ou seja, o aparelho volta sozinho para se recarregar quando o nível de bateria está baixo.

4. Bateria de longa duração

A bateria de longa duração dos modelos da Samsung permite que eles realizem a limpeza por mais tempo sem precisar ser recarregados. Uma das grandes preocupações de quem adota um robô aspirador de pó smart é a duração da bateria. Afinal, ninguém quer um aparelho que precise ser recarregado a todo momento, prejudicando a rotina de limpeza da casa.

Os modelos da Samsung se destacam pela sua bateria com duração poderosa, capaz de garantir mais de duas horas de uso contínuo. Isso significa que o aparelho é capaz de limpar uma área maior da casa sem precisar ser recarregado.

Outra característica interessante é que a bateria de longa duração desses dispositivos é de íon-lítio, o que garante uma maior durabilidade e uma carga mais rápida. Com a tecnologia, é possível ter um aparelho sempre pronto para a limpeza, sem precisar se preocupar com a duração da bateria.

5 de 8 Robô da Samsung volta sozinho para base de recarga da bateria — Foto: Divulgação/Samsung Robô da Samsung volta sozinho para base de recarga da bateria — Foto: Divulgação/Samsung

5. Sistema de filtragem

Já imaginou um aparelho que limpa o chão da sua casa sozinho e, de quebra, ainda mantém o ar dos cômodos mais puro? O robô aspirador de pó da Samsung conta com um sistema de filtragem de alta qualidade, que retém as impurezas do ar e ajuda a garantir um ambiente mais saudável.

O recurso promete reduzir a quantidade de alérgenos presentes na casa, o que melhora a qualidade do ar e previne problemas respiratórios. No modelo Jet Bot, por exemplo, o dispositivo libera um ar limpo graças a um avançado sistema de filtragem com cinco camadas.

Conforme o ar entra, ele passa por um filtro de malha que retém partículas maiores. Em seguida, ele entra por um filtro esponjoso, por um microfiltro, e, por fim, por um filtro de pó fino. Essa tecnologia é capaz de capturar até 99.99% de micropoeira, inclusive partículas de 0.5~4.2µm.

6 de 8 O Jet Bot AI + possui câmera frontal que, além de ajudar o robô na limpeza, permite ao usuário monitorar a residência pelo smartphone — Foto: Divulgação/Samsung O Jet Bot AI + possui câmera frontal que, além de ajudar o robô na limpeza, permite ao usuário monitorar a residência pelo smartphone — Foto: Divulgação/Samsung

6. Monitoramento de pets

Apesar de ainda pouco conhecido, o recurso de monitoramento de pets no robô aspirador de pó smart promete revolucionar a vida dos donos de cachorros e gatos. Com a tecnologia, é possível monitorar o seu pet em tempo real, e ser notificado sobre qualquer atividade incomum. O usuário pode controlar seus dispositivos para saber se ele está bem, mesmo quando estiver longe de seu melhor amigo.

7 de 8 Com o SmartThings e o robô aspirador de pó da Samsung, você pode cuidar do seu pet à distância — Foto: Divulgação/Samsung Com o SmartThings e o robô aspirador de pó da Samsung, você pode cuidar do seu pet à distância — Foto: Divulgação/Samsung

O aspirador de pó Jet Bot AI+, da Samsung, é um exemplo de modelo que possui esse recurso, que funciona por meio de uma câmera integrada no dispositivo. Com a câmera, há a possibilidade de observar o pet em tempo real, mesmo quando o dono está fora de casa. O Jet Bot AI+ envia notificações sobre qualquer atividade incomum do cachorro ou gato e permite que o dono controle o aparelho para ter certeza de que o animal de estimação está bem cuidado.

Ao ativar o modo “Sozinho em casa” no app SmartThings Pet Care, o usuário recebe um alerta se seu amiguinho não aparecer depois de algum tempo. Já com a função “Procurar pet”, você pode descobrir onde ele está se escondendo pela casa. Além disso, ele também pode tocar música para manter seus pets confortáveis.