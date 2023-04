Robô limpa vidro: 5 modelos internacionais para higienizar janelas e espelhos

O Hlily é um robô que funciona com um motor de vácuo embutido, que o facilita a absorver o ar e a ficar na superfície do vidro. Ele é compatível com todos os tipos de vidro, parede plana, mesa, piso, teto, janela e locais de difícil acesso. O modelo pode alcançar janelas de até 5,5 m. Durante a limpeza, ele conta com três modos e direções de limpeza automática, que podem ser feitas automaticamente colocando sobre o vidro, pelo smartphone, via Bluetooth e por meio do controle remoto.