Seis coisas úteis que você pode fazer com o app SmartThings

O SmartThings é um aplicativo da Samsung que faz o gerenciamento de aparelhos inteligentes e funciona como um hub de casas conectadas . Disponível para download grátis em celulares Android e iPhone ( iOS ), o app é compatível com uma série de dispositivos e promete facilitar o seu cotidiano em casa . Além de possibilitar o controle de aparelhos como lâmpadas inteligentes e smart TVs pelo celular , o serviço também conta com funções especiais para ajudar o usuário em diferentes âmbitos, como na economia de energia elétrica e no cuidado com os pets.

Produtos como robôs aspiradores e aparelhos de ar-condicionado estão entre os eletrônicos que podem ser controlados pelo aplicativo. Confira, na lista a seguir, seis coisas que você pode fazer com o app SmartThings e saiba onde encontrar alguns dispositivos compatíveis com o app da Samsung.

2 de 7 SmartThings, da Samsung, é compatível com diversos aparelhos smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo SmartThings, da Samsung, é compatível com diversos aparelhos smart — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Acenda e apague as luzes da sua casa pelo celular

Com o aplicativo SmartThings, é possível controlar as lâmpadas de casa com mais comodidade. Entre as funcionalidades do app, destaque para acender e apagar as luzes pelo celular, programar horários determinados para as lâmpadas ligarem, controlar a luminosidade dos modelos e até definir para que as luzes apaguem quando você estiver fora de casa - o que promete te ajudar a economizar na conta de energia.

3 de 7 Luminárias e lâmpadas inteligentes podem ser controladas pelo SmartThings — Foto: Divulgação/Samsung Luminárias e lâmpadas inteligentes podem ser controladas pelo SmartThings — Foto: Divulgação/Samsung

Existem diversos modelos de lâmpadas e luminárias smart que têm conexão Wi-Fi e podem ser controladas pelo celular direto do aplicativo da Samsung. Uma das opções compatíveis com o app é a Lâmpada Smart Inteligente EWS Intelbras. Com preço em torno de R$ 60, o modelo pode ser instalado em bocais comuns e até mesmo em abajures. A smart lâmpada também pode ser programada para ligar e desligar automaticamente.

2. Ligue e controle o ar-condicionado com o SmartThing

4 de 7 SmartThings possibilita ajustar a temperatura do ar-condicionado e ligar e desligar o aparelho à distância — Foto: Divulgação/Samsung SmartThings possibilita ajustar a temperatura do ar-condicionado e ligar e desligar o aparelho à distância — Foto: Divulgação/Samsung

Com SmartThings, é possível controlar o ar-condicionado sem a necessidade de ter o controle por perto. O aplicativo possibilita ajustar a temperatura, ativar e desativar modos de funcionamento e também permite que o eletrodoméstico seja ligado mesmo antes de você chegar em casa.

Um exemplo de ar-condicionado smart compatível com o app é o Hi Wall Samsung WindFree Connect Inverter. O modelo de 12.000 BTUs da Samsung pode ser encontrado por cerca de R$ 2.300 no varejo nacional. Além de controlar o dispositivo, o aplicativo também permite ao usuário verificar informações sobre o gasto energético do aparelho, na seção SmartThings Energy.

3. Programe o robô aspirador para limpar a casa

O SmartThings pode ajudar a tornar a limpeza de uma casa conectada ainda mais simples. Por meio do app, o usuário consegue controlar um robô aspirador, por exemplo, diretamente pelo celular, programando a higienização dos ambientes mesmo se não estiver em casa. O Jet Bot AI+ é uma opção da Samsung compatível com o app e que conta com conexão Wi-Fi.

Com o app, também é possível monitorar onde o aspirador robô está limpando ao vivo, ou saber o que está acontecendo em casa utilizando a função Jet Live. Já o modo Live Cleaning Report permite a visualização do trajeto do robô em um mapa. No app, é possível ver os locais que já foram limpos, pausar ou instruir o aspirador robô a parar de limpar. O SmartThings também traça um histórico da limpeza da casa.

4. Monitore o consumo de energia da sua casa com o SmartThings Energy

O SmartThings Energy é uma função do aplicativo que realiza o monitoramento do consumo de energia dos dispositivos inteligentes conectados ao app. Assim, é possível controlar os gastos com energia e utilizar os eletrodomésticos de forma eficiente. Além de economizar na conta de luz, a proposta da Samsung é que esta função do app contribua para um mundo mais sustentável.

5 de 7 Com o SmartThings, é possível controlar o gasto de energia dos eletrodomésticos — Foto: Divulgação/Samsung Com o SmartThings, é possível controlar o gasto de energia dos eletrodomésticos — Foto: Divulgação/Samsung

No SmartThings Energy, o usuário pode ver informações de consumo em tempo real e comparar com outros períodos. A função também identifica e mostra o consumo de energia por aparelho conectado, a fim de proporcionar uma melhor gestão do cotidiano em casa. Também é possível criar alertas para acompanhar os relatórios semanais ou mensais de consumo. Há uma série de modelos compatíveis com a função, o que inclui geladeiras, lavadoras, aparelhos de ar-condicionado e até aspiradores. Confira a lista completa por aqui.

5. Use o SmartThing para controlar a sua TV

6 de 7 SmartThings possui um controle remoto virtual para smart TVs — Foto: Divulgação/Samsung SmartThings possui um controle remoto virtual para smart TVs — Foto: Divulgação/Samsung

O SmartThings possibilita mudar o canal da smart TV Samsung diretamente pelo celular. Com o controle virtual do app, o usuário pode dispensar os controles remotos físicos e tornar sua experiência de assistir à TV mais prática. No app, é possível alterar o volume, ativar as funções de comando de voz, acessar o menu home e as configurações da TV. Outro destaque do controle virtual é a possibilidade de digitar na TV usando o teclado do celular. Assim, procurar por filmes, séries e demais conteúdos nos apps de streaming se torna uma atividade mais prática e intuitiva.

Todos os modelos recentes de smart TV da Samsung são compatíveis com o app. A linha de entrada da marca, chamada Crystal UHD, é a forma mais econômica de aproveitar a integração. Também é possível encontrar aparelhos da série intermediária QLED, ou televisores top de linha, como os Neo QLED, que usam tecnologia de iluminação por mini LED.

6. Monitore seu cachorro, gato ou papagaio com o Pet Care do SmartThings

Com a função Pet Care do SmartThings, é possível utilizar os eletrodomésticos de casa para monitorar e cuidar do seu bichinho de estimação à distância. O serviço está disponível dentro do app e requer que o usuário cadastre as principais informações sobre seu cachorro, gatinho ou outro animal. É possível monitorar o pet em tempo real e receber notificações sobre qualquer atividade incomum.

7 de 7 Com o Pet Care do app SmartThings, é possível monitorar o seu animal de estimação fora de casa — Foto: Divulgação/Samsung Com o Pet Care do app SmartThings, é possível monitorar o seu animal de estimação fora de casa — Foto: Divulgação/Samsung

O Pet Care possibilita que o usuário utilize seus aparelhos eletrônicos em casa para garantir que o animal de estimação esteja bem. É possível ligar a TV para que o pet possa se entreter e o ar-condicionado para manter o ambiente climatizado. Com o Jet Bot AI+, o robô aspirador da Samsung, é possível localizar o animal dentro de casa por meio da câmera do dispositivo e visualizá-lo no celular pelo SmartThings.