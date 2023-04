Sete sites antigos que nós amávamos e tinham designs horrorosos

Algumas pessoas mais velhas sentem saudades de como era a Internet no passado, mas um ponto costuma ser consensual: o visual das páginas está muito mais bonito e prático hoje. Na época, as ferramentas de edição eram bem mais limitadas, e a estética vigente seguia um padrão bastante diferente — para não dizer duvidoso. O resultado eram inúmeras páginas da web exageradamente coloridas e cheias de informações dispostas de forma desorganizada. Além disso, os desenvolvedores web da época costumavam utilizar o plugin Adobe Flash Player para inserir elementos gráficos — como GIFs e animações — que poluíam e dificultavam ainda mais a navegação.

Mas nem todos esses problemas nos impedem de sentir saudade da Internet nessa época. Nas linhas a seguir, o TechTudo reuniu sete designs horrorosos de sites antigos que nós amávamos. Confira e volte no tempo.

Relembre sete designs horrorosos de sites antigos que nós amávamos; lista

1. Site do filme Space Jam

O primeiro item da lista é o site do filmeSpace Jam (spacejam.com/1996). O endereço está no ar desde 1996, quando o primeiro longa da trilogia foi lançado, e desde então mantém seu design clássico. A plataforma foi criada para promover o longa-metragem na época e conta com uma série de recursos inspirados na obra — como jogos, extras e informações de bastidores.

A interface do site é bastante simples: a tela inicial conta com um papel de parede temático e alguns botões ao redor do logo "Space Jam", como se o logo fosse o Sol e cada ícone ao redor dele, um planeta. Cada opção direciona o usuário para uma atividade diferente, e todas as páginas da plataforma são personalizadas com elementos do filme.

Página inicial do site do Space Jam, de 1996

Na época, o design era imersivo e inovador, mas não envelheceu muito bem com o tempo. Para acessar o site original, é necessário adicionar "/1996/" ao final do endereço, pois o domínio "spacejam.com" atualmente é utilizado para promover o filme mais recente da saga.

2. Site da série Friends

Criado em 1994, o site da série Friends (friends-tv.org) reúne diversas informações sobre a produção. A página foi desenvolvida por fãs e contém materiais como guias de episódios, trilha sonora, perguntas frequentes sobre a narrativa e muito mais. Também é possível encontrar links para produtos sobre a série na Amazon estadunidense.

Site da série Friends foi criado e alimentado por fãs

Como o site foi desenvolvido por fãs — ou seja, não houve investimento oficial da série — e lançado em 1996, é de se esperar que o design seja bastante simples. A interface conta com o logo da série centralizado, uma foto dos personagens principais e alguns links ao lado — no entanto, há muito espaço em branco não aproveitado. O site ainda está ativo e foi atualizado pela última vez, no momento em que esta matéria foi publicada, em 8 de novembro de 2022.

3. Math Cats

Math Cats (mathcats.com) é um site criado em 2000 para ajudar crianças no aprendizado de matemática. Hoje, a aparência da plataforma está ligeiramente menos chamativa, mas pode-se dizer que esse ainda não é o ponto forte do endereço. E pasmem: a interface do site no início do século era ainda menos harmoniosa, com cores que contrastavam entre si e dificultavam a leitura, além dos desenhos de gatinhos com qualidade duvidosa.

Versão de 2001 do site Math Cats

A plataforma foi desenvolvida por uma professora estadunidense chamada Wendy Petti e está ativa até hoje. Algumas atividades, no entanto, não são mais compatíveis com navegadores atuais e não podem ser realizadas.

4. Site do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Assim como a página do SpaceJam, o site do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban servia para promover o filme na época de lançamento. Criado em 2004, o endereço se assemelhava a um menu de um jogo de videogame, com muitas informações e movimentos interativos. Assim que o usuário acessava a plataforma, era possível assistir a um pequeno teaser do filme. Em seguida, na tela inicial, o internauta podia explorar diferentes seções para imergir no mundo da obra, como um mapa de Hogwarts, uma loja de bruxos e diferentes jogos.

Página inicial do site Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

Para funcionar, o site utilizava o Adobe Flash Player, que foi descontinuado em 2021 — ou seja, o endereço não está mais disponível. Atualmente, no entanto, ainda é possível alimentar a nostalgia e assistir a como era acessar a página pelo canal no YouTube do Web Design Museum (https://www.youtube.com/watch?v=d6OHb7Ef-Bg&t=16s).

5. Site do Clube da Luta

O site do Clube da Luta foi lançado em 1999 para promover o filme de mesmo nome. O design da página era bastante confuso, com menus interativos animados e cores bastante desconexas. Ele possuía conteúdos extras do longa-metragem, como resumos dos personagens principais, trailers e a data de estreia do filme. Apesar de não estar mais ativa, ainda é possível ver como a plataforma funcionava pelo canal de YouTube do Web Design Museum (https://www.youtube.com/watch?v=GxXbflutd_4).

Captura de tela do site promorcional do filme Clube da Luta, de1999

6. EverythingGirl.com

EverythingGirl.com foi um site criado em 2004 para os públicos infantil e feminino. A plataforma possuía uma interface exageradamente rosa e hospedava links para diversos outros endereços semelhantes, como os domínios da Polly Pocket e da Barbie. O site contava com jogos e, inclusive, com algumas ferramentas básicas aleatórias, como dicionário e calculadora.

Página inicial do site evertythinggirl.com, hoje fora do ar

Atualmente, o link "EverythingGirl.com" redireciona o usuário para a página da Barbie no site da empresa Mattel. Mais uma vez, o antigo endereço também pode ser conferido no canal do Web Design Museum (https://www.youtube.com/watch?v=0QYMQBeqQJY).

7. The Hampster Dance

The Hampster Dance era um famoso site de humor criado em 1999. O endereço se resumia apenas a uma página com diversas ilustrações de hamsters "dançando" ao som da música "The Hampster Song". A plataforma não dispunha de nenhuma ação que pudesse ser realizada pelo usuário, sendo apenas um website criado como piada. O domínio também não está mais ativo, mas ainda pode ser conferido no acervo do Web Design Museum (https://www.youtube.com/watch?v=WEH2fk0ONag).

É possível conferir como era o site The Hampster Dance usando a ferramenta Wayback Machine

O Orkut foi uma rede social que dispensa apresentação para os brasileiros. Criada em 2004 e descontinuada em 2014, a plataforma permitia adicionar amigos, enviar depoimentos e scraps, participar de comunidades, jogar e muito mais. Apesar do design trazer nostalgia para muitos usuários, não se pode dizer que ele era bonito.

Tela de login antiga do Okut, acessível através do Wayback Machine

Com informações de: Web Design Museum

