Sites de emprego: veja os melhores gratuitos para achar vagas

Além disso, a maioria dessas plataformas também oferece ferramentas que facilitam o processo, como alerta de vagas, cursos de aprimoramento de carreira e opções de assinatura de serviços que ampliam a visibilidade do currículo. Confira na lista a seguir, 17 sites grátis para procurar vagas de emprego.

Antes de começar a se cadastrar nos sites, vale ressaltar que é importante manter seu currículo atualizado e montar um perfil profissional coerente com a sua experiência e com objetivos claros. Além disso, use uma boa foto e revise tudo antes de publicar. Outra dica é escolher palavras-chave que façam a diferença nos filtros de busca dos empregadores. Para isso, você pode pesquisar os termos mais utilizados na sua área de atuação.

Melhores sites de vagas de emprego gratuitos

O TechTudo reuniu abaixo os 17 melhores sites de emprego grátis que podem ajudar a encontrar a vaga ideal para você. A seguir, confira os serviços que serão abordados nesta lista.

Vagas; LinkedIn; Goowit; Trabalha Brasil; Jooble; Indeed; Emprega Brasil; Infojobs; Trampos; CIEE; Catho; 99 Jobs; Glassdoor; Nube; Maturijobs; Grupo Cia de Talentos; Gupy.

1. Vagas

O Vagas.com tem como um de seus diferenciais o fato de que a maioria das empresas disponibiliza seus testes na própria plataforma, como conhecimentos em língua portuguesa, inglesa, raciocínio lógico, entre outros. O site conta ainda com um teste de personalidade, que costuma ser solicitado pelas companhias cadastradas, e atualmente conta com mais de dois mil empresas ativas no sistema. Além da versão web, é possível baixar o app do serviço para celulares Android ou iPhone (iOS), na Google Play Store ou na App Store.

O LinkedIn é a maior rede profissional do mundo, com mais de 800 milhões de usuários. O site é utilizado por grandes marcas para garimpar talentos. Os inscritos na rede podem seguir empresas e profissionais de vários países e ainda têm espaço para escrever artigos. Na versão Premium, que pode ser testada gratuitamente por um mês, o candidato tem acesso a cursos com certificação em diversas áreas. Disponível na versão web e em aplicativos para celulares Android, iPhone (iOS), a rede social também possui extensão para Google Chrome .

Uma das mais recentes plataformas de vagas de emprego, o Goowit (goowit.com) ganhou o apelido de “Tinder do Trabalho” por causa da função considerada um “match” entre empresas e candidatos. Criado em 2019, o projeto utiliza recursos como People Analytics e Inteligência Artificial para mapear o perfil comportamental e das habilidades dos profissionais. O site também oferece uma trilha de aprendizagem que mostra ao candidato o que é preciso melhorar.

4. Trabalha Brasil

Antes conhecido como Sine, o site Trabalha Brasil (www.trabalhabrasil.com.br) conta com quase dois milhões de vagas distribuídas em vários estados brasileiros. A plataforma é bastante intuitiva e fácil de usar: ao encontrar uma vaga interessante, basta encaminhar o currículo para a empresa contratante. Em cada anuncio também aparece a opção “Ajude um amigo” que permite enviar a mesma vaga para outra pessoa. Outro serviço interessante é um levantamento da média nacional de salário de diversas funções.

5. Jooble

Inspirado no Google, o Jooble (br.jooble.org) funciona como um agregador que reúne em um único lugar ofertas de vagas para determinado perfil de candidatos, mas que foram divulgadas em diferentes sites. Ao selecionar um cargo de interesse, o candidato é direcionado ao anúncio original. A desvantagem da ferramenta é que algumas vagas encontradas são disponibilizadas em sites pagos.

6. Indeed

O Indeed (br.indeed.com) também é um agregador de vagas que conta com mais de 200 milhões de currículos em sua base, filtro de vagas de acordo com o perfil profissional e alerta de oportunidades. Uma função interessante é que a plataforma coleta informações para fornecer a média salarial de cargos por empresa e áreas de atuação.

7. Emprega Brasil

O Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br) é uma plataforma online do Ministério do Trabalho que disponibiliza um banco de vagas de acordo com o perfil e os objetivos profissionais do candidato. O site oferece serviços como consulta ao seguro-desemprego, abono salarial e carteira de trabalho digital.

Para ter acesso, é preciso preencher um cadastro com seus dados pessoais e criar uma senha. Depois, é só fazer o login na área do trabalhador e montar o currículo na opção "perfil profissional". Caso queira se candidatar a uma das vagas que o sistema apresenta, é só manifestar interesse e agendar seu processo seletivo. A ferramenta também possui acessibilidade em Libras.

8. Infojobs

O Infojobs (www.infojobs.com.br) é um site que está ativo desde 2004 e hoje possui mais de 45 milhões de candidatos cadastrados. A plataforma reúne vagas de vários estados brasileiros e permite fazer a busca de acordo com a área, cidade e região de do profissional. O currículo fica disponível por tempo indeterminado para que os empregadores visualizem. O site ainda conta com dois blogs que oferecem conteúdo personalizado para os candidatos e empresas e aplicativo para celulares Android.

Com uma linguagem mais descolada, o Trampos (trampos.co) surgiu em 2008 para ajudar profissionais da área de Comunicação e Tecnologia da Informação a se recolocarem no mercado de trabalho. Mais de sete mil empresas entre startups, agências, produtoras, e-commerces e grandes corporações estão cadastradas no site. A assinatura Prime dá direito a vários benefícios, como visualizar vagas antes da publicação, descontos nos cursos do Academy (plataforma de cursos online do Trampos) e 45 dias gratuitos na assinatura do Canva.

10. CIEE

Para alunos do ensino médio, técnico e universitários, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola - portal.ciee.org.br) é uma boa opção para encontrar diversas vagas de estágio. Um dos destaques do portal são as vagas em instituições públicas do governo. Interessados devem fazer seu cadastro no site, que informará por e-mail ou telefone os detalhes dos processos seletivos disponíveis para cada estudante de acordo com o seu perfil. A inscrição também dá direito a fazer um teste de perfil comportamental e a gravar um vídeo para incrementar o currículo.

Catho (www.catho.com.br) é uma plataforma online de empregos que conecta candidatos a vagas de trabalho em empresas de todo o Brasil. Uma das principais características do Catho é sua ampla base de dados de vagas de emprego, que abrange diversas áreas e níveis hierárquicos. Além disso, a plataforma oferece recursos para candidatos se destacarem, como cursos online de capacitação profissional e conteúdos sobre mercado de trabalho.

Para empresas, o Catho oferece serviços de recrutamento e seleção, anúncio de vagas e divulgação de marca empregadora. O Catho oferece duas modalidades de acesso: uma gratuita e outra paga. Na versão gratuita, os candidatos têm acesso a um número limitado de vagas e recursos, enquanto na versão paga, é possível ter acesso a mais vagas, serviços personalizados de recrutamento e seleção e recursos adicionais.

12. 99Jobs

99Jobs (99jobs.com) é uma plataforma online de recrutamento e seleção de profissionais que tem como objetivo conectar candidatos a empresas de diversos segmentos. A plataforma oferece vagas em diversas áreas, desde tecnologia até marketing e design.

O 99Jobs oferece diversos recursos para candidatos, como a possibilidade de enviar currículos, fazer testes de habilidades e participar de processos seletivos online. Além disso, a plataforma conta com conteúdos sobre carreira e mercado de trabalho para auxiliar na busca por emprego. O uso do 99Jobs é gratuito tanto para candidatos quanto para empresas. A plataforma é conhecida por sua interface intuitiva e fácil de usar, o que facilita o acesso às vagas e o processo de inscrição.

Glassdoor (www.glassdoor.com.br/index.htm) é uma plataforma online de empregos que oferece informações sobre empresas, vagas de emprego, salários, benefícios e avaliações feitas por funcionários e ex-funcionários. A plataforma tem como objetivo ajudar candidatos a tomar decisões informadas sobre suas carreiras e empresas em que desejam trabalhar.

O Glassdoor é gratuito para candidatos e empresas, sendo que esta última pode optar por planos pagos para ter acesso a recursos adicionais de recrutamento e branding. Além disso, a plataforma oferece recursos para candidatos, como alertas de vagas e análises do mercado de trabalho.

14. Nube

O Nube (www.nube.com.br) é uma plataforma online de estágios que conecta estudantes a empresas de diversos setores. O serviço é gratuito e oferece vagas de estágio em diferentes áreas, como administração, marketing, tecnologia e engenharia, entre outras.

O site é conhecido por sua ampla base de dados de oportunidades de estágio, o que ajuda estudantes a encontrar uma colocação em sua área de interesse. Além disso, o Nube oferece recursos para empresas, como testes de seleção e acompanhamento de desempenho dos estagiários.

15. Maturijobs

MaturiJobs (www.maturi.com.br/para-pessoas-maduras#MATURIJOBS) é uma plataforma online de empregos voltada para pessoas acima de 50 anos. O site oferece vagas em diferentes áreas, desde tecnologia até marketing e design, com empresas que buscam profissionais experientes e maduros para suas equipes.

O MaturiJobs é conhecido por sua proposta inovadora de valorizar a experiência profissional e maturidade dos candidatos. Além disso, a plataforma tem uma rede de mentores e oferece recursos para ajudar na transição de carreira.

16. Grupo Cia de Talentos

O Grupo Cia de Talentos (www.ciadetalentos.com.br/pt/) é uma empresa de consultoria em recursos humanos que oferece serviços de recrutamento, seleção e desenvolvimento de talentos para empresas. A empresa trabalha com diversas áreas, como tecnologia, finanças, marketing e engenharia, entre outras.

Para encontrar emprego por meio do Grupo Cia de Talentos, é preciso acessar sua plataforma online e buscar por oportunidades disponíveis. É possível cadastrar o currículo na plataforma e se candidatar às vagas que se encaixam em seu perfil profissional.

17. Gupy

O Gupy (portal.gupy.io) é uma plataforma online de recrutamento e seleção que utiliza inteligência artificial para ajudar empresas a encontrar talentos qualificados. A plataforma oferece vagas em diversas áreas, desde tecnologia até finanças e marketing.

Para encontrar emprego por meio do Gupy, é preciso acessar a plataforma e buscar por oportunidades disponíveis. Candidatos também podem cadastrar seus currículos e se candidatar às vagas que se encaixam em seu perfil profissional. O Gupy é gratuito para candidatos, ou seja, não há custos para cadastrar o currículo ou se candidatar às vagas disponíveis.

