Star Wars: veja os próximos lançamentos de filmes e séries

Os fãs de Star Wars terão anos repletos de novos filmes e séries da franquia, disponível no Disney+ . No Star Wars Celebration, convenção realizada no dia 7 de abril em Londres, o público e a imprensa puderam acompanharam as novidades relacionadas ao universo da marca. Lá, novas produções foram confirmadas, entre elas a estreia da série Ahsoka , a segunda temporada de Andor e novas trilogias de filmes nos cinemas, com o retorno da atriz Daisy Ridley no papel da jedi Rey.

Outros nomes foram confirmados nas futuras produções de Star Wars, como o ator Jude Law (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore) e os diretores Daniels (Daniel Kwan and Daniel Scheinert, de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo) na série Skeleton Crew. Para acompanhar tudo sobre o que vem por aí de Star Wars, entre séries e filmes, veja mais informações a seguir.

2 de 12 A atriz Daisy Ridley retornará ao papel da jedi Rey em mais um filme de Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Daisy Ridley retornará ao papel da jedi Rey em mais um filme de Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb

Ahsoka

Depois do fim da terceira temporada de O Mandaloriano, os fãs de Star Wars poderão conferir a estreia de Ahsoka em agosto de 2023. O título tem como protagonista a jedi Ahsoka Tano, ex-aprendiz de Anakin Skywalker, antes deste se transformar no vilão máximo da franquia, Darth Vader. Rosário Dawson interpreta a protagonista, ao lado de Mary Elizabeth Winstead (confirmada no anime de Scott Pilgrim), Natasha Liu Bordizzo (Dupla Jornada), Lars Mikkelsen (House of Cards), Eman Esfandi (Red 11) e mais.

Na trama, a jedi exilada investiga um novo mal surgido após a queda do Império Galáctico. Junto com os novos personagens, retorna também o ator Hayden Christensen nos papéis de Anakin/Darth Vader. Ahsoka teve criação de Jon Fraveau (também responsável pelo desenvolvimento de O Mandaloriano) e Dave Filoni (O Livro de Bobba Fett) - este último o showrunner da produção e roteirista.

3 de 12 Teaser mostra a jedi exilada Ahsoka investigando uma nova ameaça após a queda do Império Galático — Foto: Divulgação/Disney+ Teaser mostra a jedi exilada Ahsoka investigando uma nova ameaça após a queda do Império Galático — Foto: Divulgação/Disney+

Skeleton Crew

Durante o Star Wars Celebration, Jude law esteve presente para anunciar a nova série da franquia, com enredo voltado a uma aventura protagonizada por crianças. Skeleton Crew conta com o quarteto de jovens atores Ravi Cabot-Conyers (Encanto), Kyriana Kratter (O Jardim da Fé), Robert Timothy Smith (Good Girls) e Ryan Kiera Armstrong (Chamas da Vingança). A série é uma criação dos showrunners Jon Watts (diretor de Homem-Aranha: De Volta ao Lar) e Chris Ford (Frank e o Robô). Até o momento, apenas uma imagem da série foi divulgada, sem informações sobre a data de lançamento.

A trama se passa logo após os eventos do filme O Retorno de Jedi (1983), com um grupo de crianças em uma viagem de volta para casa. No meio do caminho, eles encontram diversos perigos e inimigos, mas também aliados na jornada. A produção foi comparada aos filmes da produtora Amblin Entertainment, responsável por sucessos como ET - O Extraterrestre (1982) e Os Goonies (1985). Entre os diretores confirmados, estão a atriz Bryce Dallas Howard (franquia Jurassic World) e os oscarizados Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.

4 de 12 O ator Jude Law ao lado do elenco infantil de Skeleton Crew, nova série de aventura da saga Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb O ator Jude Law ao lado do elenco infantil de Skeleton Crew, nova série de aventura da saga Star Wars — Foto: Reprodução/IMDb

The Acolyte

Em um período muito, muito distante das trilogias cinematográficas da saga, a série The Acolyte se passará 100 anos antes dos eventos narrados da saga Skywalker. A produção mostrará os últimos dias da Alta República, era política da galáxia marcada pela expansão dos jedi. Até o momento, não foi divulgado trailer e data de exibição da série.

O título tem como showrunner Leslye Headland (criadora de Boneca Russa), além dos atores Amandla Stenberg (Mortes, Mortes, Mortes), Lee Jung-jae (Round 6), Manny Jacinto (Top Gun: Maverick), Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Rebecca Henderson (Westworld), Charlie Barnett (Boneca Russa), Dean-Charles Chapman (1917) e Carrie-Anne Moss (a Trinity da franquia Matrix).

The Acolyte mostrará como os poderes sombrios do lado sith emergiram na Alta República sem o conhecimento dos jedi. Durante este período, uma ex-padawan (aprendiz de jedi) encontra com seu mestre para que ele ajude na solução de crimes misteriosos ocorridos pela galáxia. Os dois enfrentam forças obscuras que jamais imaginavam que existisse. Segundo Leslye Headland, o enredo da nova série é um "encontro entre Frozen e Kill Bill".

5 de 12 A showrunner Leslye Headland (de rosa) ao lado do elenco confirmado em The Acolyte — Foto: Reprodução/IMDb A showrunner Leslye Headland (de rosa) ao lado do elenco confirmado em The Acolyte — Foto: Reprodução/IMDb

Andor (2ª temporada)

Uma das grandes surpresas na franquia Star Wars foi a série Andor, protagonizada por Diego Luna (Narcos: México) na pele do espião rebelde Cassian Andor. A segunda e última temporada do show está prevista para chegar em agosto de 2025, próximo de novos lançamentos de Star Wars para o cinema. A possível data foi informada pelo produtor executivo Tony Gilroy no Star Wars Celebration.

Assim com a primeira temporada, mais 12 novos episódios chegarão ao Disney+. No mesmo evento, estiveram presentes parte do elenco formado por Diego Luna, Adria Arjona (Morbius), Kyle Soller (Poldark), Andy Serkis (Luther: O Cair da Noite), Denise Gough (Segunda-feira), Genevieve O’Reilly (O Segredo) e Joplin Sibtain (Safe).

6 de 12 Em Andor, Diego Luna interpreta em ex-ladrão que se torna espião da Aliança Rebelde — Foto: Divulgação/Disney Em Andor, Diego Luna interpreta em ex-ladrão que se torna espião da Aliança Rebelde — Foto: Divulgação/Disney

The Bad Batch (3ª temporada)

Para quem é fã das animações de Star Wars, ainda foi confirmada a terceira e última temporada de The Bad Batch. O show retorna em 2024, sem data confirmada. O esquadrão de clones composto por Hunter, Wrecker e Echo (todos dublados por Dee Bradley Baker) retorna ao show depois do gancho no fim da segunda temporada. As atrizes Ming-Na Wen (a Fennec Shand em O Mandaloriano) e Michelle Ang (A Possessão de Deborah Logan) estão confirmadas no elenco de vozes.

7 de 12 Na trama, um esquadrão formado por clones enfrentam desafios na galáxia após a queda do Império — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Na trama, um esquadrão formado por clones enfrentam desafios na galáxia após a queda do Império — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Visions (2ª temporada)

A série antológica Visions terá uma segunda temporada confirmada. A data de estreia será no dia 4 de maio, quando o Star Wars Day é comemorado. O show consiste em curtas animados feitos por profissionais de todo o mundo. Na segunda temporada, foram confirmados a atriz Angelica Houston (a Mortícia da Família Addams dos anos 1990) na dublagem e os estúdios de animação Cartoon Saloon (Uma Viagem ao Mundo das Fábulas) e Aardman (Wallace e Gormit) em alguns dos episódios.

Na primeira season, as animações japonesas tiveram destaque, com os trabalhos feitos por diretores como Takanobu Mizuno (Tsukikage no Tokio), Hiroyuki Imaishi e Masahiko Otsuka (Gurren Lagann), Hitoshi Haga (Golden Boy), Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), Eunyoung Choi (Batman: A Máscara do Fantasma), entre outros.

8 de 12 A série antológica Visions consiste em curtas de animação dirigidas por diferentes diretores — Foto: Reprodução/IMDb A série antológica Visions consiste em curtas de animação dirigidas por diferentes diretores — Foto: Reprodução/IMDb

Histórias dos Jedi (2ª temporada)

Outra produção antológica lembrada entre os fãs que retornará com nova temporada é Histórias dos Jedi. A confirmação veio do roteirista Dave Filoni, já envolvido em Ahsoka e Mandaloriano. No painel de comemoração dos 15 anos da série animada Clone Wars, Filoni aproveitou para dizer ao público que o show terá novos capítulos. "Histórias dos Jedi foi tão divertida na estreia que eu decidir fazer algo mais".

Na primeira temporada, os jedi Ahsoka Tano e Conde Dookan tiveram suas vidas exploradas mais a fundo antes de ingressaram na batalha entre República e Império. Até o momento, não foi confirmada a data de estreia e os novos personagens da série.

9 de 12 A heroína Ahsoka Tano é uma das protagonistas da animação Histórias dos Jedi — Foto: Reprodução/IMdb A heroína Ahsoka Tano é uma das protagonistas da animação Histórias dos Jedi — Foto: Reprodução/IMdb

Lando

O contrabandista e apostador Lando Calrissian é outro personagem a ganhar série própria no universo Star Wars. Na produção que leva seu nome, Lando será interpretado mais uma vez por Donald Glover, que encarnou a versão mais jovem do personagem em Han Solo: Uma História Star Wars (2018). O anúncio da série havia sido feito em dezembro de 2020, durante o evento Disney Investor Day. Naquela data, foi confirmado que o cineasta Justin Simien (Cara Gente Branca) estava encarregado no desenvolvimento da série.

Mesmo com o sinal verde para a produção, até o momento não foram confirmadas datas e outros atores no elenco. De acordo com a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, no Star Wars Celebration de 2022, o seriado estava de pé, mas no aguardo de que Glover finalizasse outros projetos pessoais. Recentemente, o ator e rapper esteve envolvido na série Enxame, do Amazon Prime Video, como showrunner.

10 de 12 Série Lando terá Donald Glover no papel do contrabandista amigo de Han Solo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Série Lando terá Donald Glover no papel do contrabandista amigo de Han Solo — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Novos filmes de Star Wars no cinema

Durante evento no último Star Wars Celebration, Kathleen Kennedy confirmou uma nova trilogia de filmes de Star Wars nos cinemas. De acordo com a presidente da Lucasfilm, as novas produções se passarão 15 anos após os eventos do Episódio IX: A Ascenção Skywalker (2019). Nesta nova saga, a atriz Daisy Ridley retornará com o papel da jedi Rey. No momento, nenhum dos títulos tem previsão de chegada nos cinemas.

[Alerta de Spoiler] Vale lembrar que, no final de A Ascenção Skywalker, a personagem descobre ser neta do vilão Imperador Sheev Palpatine (Ian McDiarmid), também conhecido pelo nome sith de Darth Sidious. No entanto, após derrotar o avô e ter a vida salva por Kylo Ren (Adam Driver), ela renasce e se identifica como Rey Skywalker. Portanto, a nova saga pode ter novamente uma personagem da família jedi composta por Anakin, Luke e Leia.

11 de 12 A atriz Daisy Ridley (de vermelho) ao lado do produtor Dave Filoni e da cineasta Sharmeen Obaid Chinoy no Star Wars Celebration — Foto: Reprodução/IMDb A atriz Daisy Ridley (de vermelho) ao lado do produtor Dave Filoni e da cineasta Sharmeen Obaid Chinoy no Star Wars Celebration — Foto: Reprodução/IMDb

O novo projeto tem como diretora a paquistanesa Sharmeen Obaid Chinoy, conhecida pelos documentários Uma Garota no Rio: O Preço do Perdão (2015) e Saving Face (2012). Anteriormente, os filmes teriam como roteiristas Damon Lindelof (série Watchmen) e Justin Britt-Gibson (Banshee). Porém, com a saída da dupla em março de 2023, o roteiro ficou a cargo de Steven Knight (Peaky Blinders).

Na futura trama, Rey ajudaria a reestabelecer uma nova ordem jedi durante a Nova República. Entretanto, remanescentes do antigo Império se organizam para acabar com a democracia galáctica. Ao lado de Favreau e Filoni, Kennedy também confirmou um outro filme que se passa a 25.000 anos antes da saga Skywalker, quando surgiu a primeira pessoa a ter contato com a força. Para este projeto, o encarregado da direção é James Mangold (Ford vs. Ferrari). O cineasta comparou o vindouro longa como um "épico bíblico" similar ao clássico Os Dez Mandamentos (1956).

12 de 12 Dave Filoni e Jon Favreau irão produzir uma nova trilogia para Star Wars que se relacione com as séries da saga — Foto: Divulgação/Star Wars Dave Filoni e Jon Favreau irão produzir uma nova trilogia para Star Wars que se relacione com as séries da saga — Foto: Divulgação/Star Wars