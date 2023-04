Stranger Things: conheça os personagens da série da Netflix

Stranger Things é uma série estadunidense lançada em 2016, disponível na Netflix . O enredo gira em torno da pequena cidade de Hawkins, no interior do estado de Indiana, nos anos 80. A princípio, o local é calmo e seguro, quando de repente situações sobrenaturais começam a acontecer e culminam no desaparecimento de Will Byers (Noah Schnapp). Seus amigos Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) começam a buscá-lo e encontram uma jovem perdida, Eleven (Millie Bobby Brown).

Avaliada no IMDb com 8,7 e 92% no Rotten Tomatoes, tem como criadores os irmãos Matt Duffer e Ross Duffer e está prevista para ser finalizada em 2024. Além dos já citados, a consagrada Winona Ryder atua como Joyce e David Harbour é Jim Hopper. Conheça, a seguir, os personagens de Stranger Things.

David Harbour como Jim Hopper

Jim é o Chefe de Polícia de Hawkins. Sua história é marcada pela trágica perda de sua filha ainda pequena. Quando Will desaparece, ele investe suas energias em encontrar o menino e é um dos únicos que acredita em Joyce, sua mãe. Jim segue a série auxiliando o grupo de crianças e adolescentes a fechar o mundo invertido, ao mesmo tempo que descobre o envolvimento do Departamento de Energia com a história. O ator David Harbour participou de produções como Noite Feliz (2022) e Hellboy (2019).

Winona Ryder como Joyce Byers

Joyce é a personagem mais afetada na primeira temporada, pois é mãe de Will Byers, que está desaparecido. Com seu filho mais velho, Jonathan Byers, ela busca pistas para descobrir o que aconteceu com o menino. Joyce é a primeira a descobrir que o filho está no mundo invertido e se comunica pelas luzes.

Nas temporadas seguintes, Joyce segue em busca de uma cura total para Will. Winona Ryder talvez seja a atriz mais experiente da série, com obras como Os Fantasmas se Divertem (1988), Edward Mãos de Tesoura (1990) e A Herança de Mr. Deeds (2002).

Millie Bobby Brown como Onze (Eleven)

Considerada a personagem mais emblemática da série, Onze é uma menina que possui poderes de telepatia e capacidade de se comunicar com as pessoas pela sua mente. Criada em um laboratório, ela passa parte de sua infância como cobaia para experimentos científicos.

Após fugir do local, Onze encontra Mike e fica escondida em sua casa. Ao longo da história, eles começam a namorar, e a menina é adotada por Jim Hopper, chefe de polícia da cidade. A atriz de Onze, Millie Bobby Brown, protagonizou Enola Holmes 1 (2020) e 2 (2022) após o destaque em Stranger Things.

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Mike é um dos protagonistas da série. Ele é o melhor amigo de Lucas, Will e Dustin. Seus amigos costumam ir até sua casa para brincar com jogos de tabuleiro e RPG. Ele é filho de Karen e Ted Wheeler. Sua irmã, Nancy, é outro personagem crucial para a história, mas eles não são tão próximos.

É Mike quem encontra Onze e a acolhe em casa escondido dos seus pais. Quando Will some, Mike e seus amigos decidem procurá-lo pela cidade e, ao lado de Joyce, descobrem que o amigo está no mundo invertido. O ator Finn Wolfhard gravou o filme It: A Coisa (2017) e também é conhecido por ser músico na banda The Aubreys.

Noah Schnapp como Will Byers

O enredo inicial se passa a partir do desaparecimento de Will, que se torna um personagem crucial para a história. Apesar de ser um dos protagonistas, ele faz poucas aparições no primeiro momento da série, por estar preso no mundo invertido. Will é filho de Joyce Byers e irmão de Jonathan Byers, adolescente que faz de tudo para ajudar nas buscas pelo pequeno. Noah Schnapp participou de O Halloween do Hubie (2020), com Adam Sandler.

Caleb McLaughlin como Lucas Sinclair

Lucas faz parte do grupo de amigos que costumam jogar e andar de bicicleta. Quando Onze se junta a eles, Sinclair fica desconfiado dos poderes da menina. O personagem é irmão mais velho de Erica Sinclair, que se destaca por ser uma menina debochada e ganha mais destaque ao longo das temporadas. Quando Max chega, o garoto logo se interessa por ela. O ator Caleb McLaughlin participou de Dora e a Cidade Perdida (2019).

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Para fechar o grupo de amigos protagonistas, Dustin é um dos nerds e chama atenção por seu sorriso banguela, decorrente de uma condição genética do ator que ainda não possuía os dentes. O personagem sempre está entre os amigos para resolver brigas e desentendimentos, e adora fazer piadas.

A partir da segunda temporada, Dustin cria uma amizade improvável com Steve, um adolescente galã da escola onde estudam. A maioria das produções do ator Gaten Matarazzo são relacionadas à Stranger Things, mas ano passado participou do filme Honor Society, disponível no Paramount+.

Sadie Sink como Max Mayfield

Max chegou na segunda temporada da série, transferida de outra cidade. Além de andar de skate, o que chama atenção dos meninos, ela parece mais reservada que a maioria das crianças de sua idade. Ela tem um meio-irmão chamado Billy, um badboy que faz bullying com todos que acreditam ser inferior a ele. A personagem ganha mais destaque na quarta temporada, onde tem um papel crucial. Sadie Sink atuou em várias outras produções depois da aparição no seriado, como no recente A Baleia (2023) e em dois filmes da trilogia A Rua do Medo (2021).

Joe Keery como Steve Harrington

Steve Harrington é um adolescente popular e, consequentemente, um dos mais desejados da escola. Ele namora Nancy e debocha de pessoas diferentes, como Jonathan Byers. Conforme se envolve com os eventos sobrenaturais que acontecem na cidade, ele se transforma e começa a ajudar, principalmente, as crianças da série. O ator Joe Keery protagonizou também Spree (2020).

Charlie Heaton como Jonathan Byers

Jonathan Byers é um adolescente excluído no colégio. Sua paixão por fotografia o torna estranho para muitos da sua idade. Quando seu irmão mais novo Will Byers desaparece, ele faz de tudo para ajudar a mãe Joyce a descobrir o que aconteceu com o menino. Ao longo da busca, vai se aproximando de personagens como Nancy Wheeler, namorada de seu rival de aula Steve. O ator Charlie Heaton participou dos filmes Marrowbone (2017) e Como Você É (2016).

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

A dedicada Nancy Wheeler inicia a série como a filha perfeita da família. Ela foca nos estudos e namora o menino mais popular do colégio, Steve. Quando começa a investigar o desaparecimento de sua amiga Barb, ela começa a mudar e torna-se disponível para lutar e ajudar o grupo. A atriz que a interpreta, Natalia Dyer, participou de Hanna Montana: O Filme (2009).

Maya Hawke como Robin Buckley

Sua primeira aparição acontece na terceira temporada. Robin é colega de trabalho de Steve na sorveteria do shopping de Hawkins e, no primeiro momento, não gosta dele por sua fama no colégio. Ao ajudar Dustin e Steve, ela se vê envolvida com a investigação dos amigos. A atriz Maya Hawke é famosa no mundo do cinema antes de atuar por ser filha de Uma Thurman e Ethan Hawke. Além do sucesso na série, atuou em Justiceiras (2022) e Little Women (2017).

Dacre Montgomery como Billy Hargrove

Billy entra na segunda temporada junto com sua irmã Max. Apesar de não gostar da menina e maltratá-la, ele é obrigado a cuidar dela na escola e dar carona para casa. Seu passado é marcado por abusos do pai e a morte da mãe. Ele se torna o antagonista por desdenhar colegas e afrontar outros meninos, como Steve e Jonathan. Dacre Montgomery também atuou em Elvis (2022) e Power Rangers - O Filme (2017).

Joseph Quinn como Eddie Munson

Considerado o mais queridinho do público na quarta temporada, Eddie é líder do Hellfire Club na Hawkins High, um grupo de jogadores do RPG Dungeons & Dragons em que participam Mike, Dustin e Lucas. Porém, na época, o jogo tinha fama de ser satânico. Além disso, Eddie é guitarrista elétrico e um rockeiro declarado. Ao longo da temporada, ele se envolve em um acontecimento que marca a cidade. O ator Joseph Quinn também participou da série Game of Thrones (2011 - 2019).

