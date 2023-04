Sweet Tooth: conheça personagens e elenco da série da Netflix

A segunda temporada de Sweet Tooth está em alta no ranking de séries da Netflix . A nova saga da distopia de ficção científica acompanha novamente a jornada do menino cervo Gus (Christian Convery) em busca de sua mãe. No entanto, ao longo da aventura, ele precisa enfrentar o vilão General Abbot (Neil Sandilands). Junto do protagonista, estão aliados importantes como Tommy "Grandão" Jepperd (Nonso Anozie), Wendy (Naledi Murray) e Aimee (Dania Ramirez).

Com uma trama vasta e cheia de subenredos, é fundamental acompanhar a história de cada nome do seriado. Por isso, o TechTudo preparou para fãs e iniciantes em Sweet Tooth uma lista com os principais personagens da trama, acompanhados do seu histórico na saga e nome dos atores.

Christian Convery é Gus

O protagonista de Sweet Tooth é um garoto com chifres e orelhas de cervo. Sua condição peculiar não é única: assim como Gus, há outras crianças de condição semelhante, misturadas a características de outras espécies animais. Os "híbridos", como são chamados os humanos com fisionomia animal, nasceram durante um período chamado Grande Esfacelamento, onde uma praga conhecida como Flagelo dizimou grande parte da população mundial.

É nesse ambiente devastado que Gus parte em uma jornada em busca de suas origens e para saber mais sobre o Flagelo. Ele tem ao seu lado a companhia de Tommy "Grandão" Jepperd, um caminhante que apelida o jovem de Gus como "Dente Doce" devido ao seu gosto por doces. Seu protagonismo junto com outros híbridos chama atenção do vilão General Abbot, que caça os semelhantes de Gus. O ator Christian Convery recentemente estrelou a comédia de terror O Urso do Pó Branco (2023).

Nonso Anozie é Tommy "Grandão" Jepperd

Jepperd é o principal companheiro de Gus. Antes do Grande Esfacelamento, o personagem era um jogador de futebol americano famoso. Pouco após a disseminação da praga, Jepperd chegou a integrar a milícia de General Abbot, mas saiu para realizar sua jornada sozinho.

Ao lado de Gus, o "Grandão" (apelido que ganhou do garoto devido ao seu tamanho físico) passou a ajudar o protagonista na busca por suas origens. Anozie esteve presente em produções como Game of Thrones (2011 - 2019) e Sandman (2022 - presente).

Dania Ramirez é Aimee Eden

Após o Grande Esfacelamento acontecer, Aimee montou sua própria versão de "Éden" em um zoológico para acolher híbridos, chamado de Preserve. Sua relação de amor com eles aconteceu quando a personagem acolheu a órfã Wendy, uma garota com características suínas.

Com o tempo, o zoológico se tornou o objeto de procura não apenas para os híbridos, como também seus caçadores. É lá que General Abbot pretende capturar Gus e seus amigos. Dania atuou nas séries Era Uma Vez (2011 - 2018) e Devious Maids (2013 - 2016).

Neil Sandilands é General Steve Abbot

O líder do grupo paramilitar Últimos Homens acredita que está nos híbridos a responsabilidade pelo Flagelo. Sua relação de ódio com os humanos alterados faz com que seu grupo organize caçadas para exterminar os híbridos ao lado de seu irmão, Johnny. Truculento, ele passa por cima de qualquer um que ouse defender as crianças com características animais.

O nome do seu grupo vem da crença de que somente as pessoas sem a condição híbrida são os verdadeiros seres humanos. Na segunda temporada, o vilão acredita que garotos com Gus possam ter a chave para acabar com o Flagelo, o que intensifica suas caçadas. Sandilands atuou em Relatos do Mundo (2020) e na série Desert Rose (2022 - presente).

Naledi Murray é Wendy

A garota-porco é a melhor amiga de Gus e sua aliada em muitas das aventuras para salvar os outros meninos e meninas híbridos. Quando ainda era bebê, Wendy foi adotada por Aimee, que antes desse momento era totalmente desconectada de outras pessoas. Mesmo com características animais, a personagem se sente mais humana do que suína.

Aos poucos, são revelados fatos importantes sobre Wendy a respeito de sua família. A garota é interpretada por Naledi Murray, que esteve em Seven Seconds (2018) e The Undoing: Já Devias Saber (2020).

Adeel Akhtar é Dr. Singh

O médico e cientista é um idealista quando se trata em salvar vidas. Principalmente quando o assunto é sua esposa Rani. Quando a personagem é infectada pelo Flagelo, Singh faz de tudo para que sua esposa continue viva.

Porém, ele se alia ao General Abbot para estudar uma cura contra a praga, mesmo sem odiar os híbridos como o líder paramilitar odeia. Adeel Akhtar participa de outros filmes da Netflix, como Enola Holmes (1 e 2), Mistério no Mediterrâneo e A Sabiá Sabiazinha.

Stefania LaVie Owen é Becky

Se por um lado temos um grupo que odeia os híbridos, por outro temos outro que os protege. É o caso do Exército Animal, força jovem de defesa liderada pela completamente humana Becky. Mesmo sem traços de hibridismo, ela e outros integrantes da equipe tomam para si as dores dos meninos animais, peitando as ameaça de Abbot e seu bando.

Gus, Aimee e Jepperd tem em Becky uma aliada forte. Conforme a série progride, descobrimos que os laços da líder com as crianças híbridas é mais forte que ela imagina. Stefania LaVie Owen atuou no drama da Netflix Messiah (2020) e na série prequel de Sex and The City, The Carrie Diaries (2013 - 2014).

Aliza Vellani é Rani Singh

A esposa do médico Dr. Singh é acometida pelo Flagelo, o que mobiliza o cientista por uma cura. Há também a pressão do General Abbot, que aprisiona Rani para que Singht agilize nas pesquisas para combater a doença. Aliza Vellani esteve no filme Missão Presente de Natal (2020) e na série Arquivo X (1993 - 2018).

Marlon Williams é Johnny Abbot

Johnny é irmão de Steve e um dos líderes dos Últimos Homens. Porém, seu comportamento é completamente diferente dos demais integrantes do grupo. Ele age de forma mais pacata e não muito interessado em caçar híbridos, mas participa pressionado pelo irmão. Marlon Williams esteve em Nasce Uma Estrela (2018) e na minissérie The Beautiful Lie (2015).

Will Forte é Richard "Pubba" Fox

Richard é a primeira pessoa a criar Gus como filho, mesmo que o garoto não seja seu biologicamente. Durante o crescimento do protagonista, Pubba e Gus viveram escondidos em uma floresta por 10 anos, para se protegerem de invasores como os Últimos Homens. Sabe-se que, antes de Gus nascer, Richard conheceu Birdie, a cientista a quem Gus considera como mãe. Ele trabalhava como segurança no laboratório onde Birdie realizava suas pesquisas com hibridismo.

No entanto, uma tragédia separa Pubba e Gus, o que força o protagonista a encontrar sua verdadeira origem. Will Forte esteve no elenco do Saturday Night Live entre 2002 e 2010, e atualmente protagonizou séries de comédia da Netflix como A Tia é Top (2021 - presente) e I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019 - presente).

Amy Seimetz é Birdie

Conhecida como Birdie, a geneticista trabalhou no laboratório Fort Smith Labs, onde realizava pesquisas com nascimento de seres híbridos. Foi neste ambiente que nasceu Gus e outras crianças com mesmo condição genética. Quando o grande Esfacelamento explodiu no país, Birdie pede para que Richard Fox cuide de Gus longe de qualquer ameaça dos Últimos Homens.

Na segunda temporada, é mostrado o que aconteceu com Birdie em um outro ambiente fora dos Estados Unidos, na região do Ártico. Sabemos também que seu primeiro nome é Gertrude. Amy Seimetz atuou nos filmes Cemitério Maldito (2019) e Nem um Passo em Falso (2021)

James Brolin é o narrador

A série tem narração de James Brolin, pai do ator Josh Brolin (o Cable em Deadpool 2 e o Thanos do MCU). James também usou sua voz no vilão Zurg, no filme Lightyear (2022).