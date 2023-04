Teclado 60%: 7 modelos gamer para quem tem pouco espaço

Teclados 60% podem ser ideais para quem busca economizar espaço e otimizar a praticidade no setup. O dispositivo é menor que os modelos normais, o que permite que o movimento do mouse fique mais fluido e sem interrupções durante as partidas, além da facilidade para transporte. Empresas como Anne Pro, T-Dagger, Corsair , MageGee, Epomaker e Redragon oferecem opções por preços que partem de R$ 169 , como é o caso do T-TGK315-BL, da T-Dagger, que oferece um sistema de iluminação RGB e teclas multimídia que facilitam a experiência do usuário, além de switches mecânicos que possuem resposta tátil e audível. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outra alternativa é o Epomaker Skyloong SK61, que traz iluminação RGB e conexão Bluetooth por cerca de R$ 899. Confira na lista a seguir sete modelos de teclados compactos para comprar no Brasil.

1 de 1 Teclado 60%: empresas como Anne Pro, T-Dagger, Corsair, MageGee, Epomaker e Redragon oferecem modelos compactos — Foto: Fernando Braga/TechTudo Teclado 60%: empresas como Anne Pro, T-Dagger, Corsair, MageGee, Epomaker e Redragon oferecem modelos compactos — Foto: Fernando Braga/TechTudo

O T-TGK315-BL, da T-Dagger, oferece um sistema de iluminação RGB e teclas multimídia que facilitam a experiência do usuário. O acessório apresenta padrão ABNT2 e um switch dedicado para cada botão. Esta última característica classifica o item como um teclado mecânico, indicado para quem precisa de alta eficiência de resposta durante a digitação. É compatível com notebook e desktop por meio da conexão cabeada via USB-A. O cabo de conexão é removível, o que auxilia o consumidor durante o processo de limpeza e de transporte do material.

O design do produto é compacto, útil para gamers que não exigem teclado numérico lateral e que precisam ocupar pouco espaço. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores elogiam o custo-benefício do produto, mas há quem critique a fragilidade das teclas, que pararam de funcionar mesmo após a troca dos switches. Ele é encontrado por valores a partir de R$ 169.

Prós: formato compacto

formato compacto Contras: não apresenta teclas numéricas lateralizadas

2. Redragon Kumara K552W - a partir de R$ 259

O Kumara K552W, da Redragon, é considerado um teclado compacto com seus 35 cm de largura e 4 cm de altura. Conta ainda com a iluminação neon vermelha, que garante um design moderno à peça. As teclas com tecnologia double shot injection prometem mais durabilidade que os modelos tradicionais e estão no padrão ABNT2. Traz ainda a tecnologia full anti-ghosting, que é a capacidade de registrar várias teclas apertadas simultaneamente. Já a conexão é via cabo USB 2.0 com conector banhado a ouro.

O Kumara é equipado com switches mecânicos Redragon DIY, que prometem a troca de um switch de forma rápida e prática. O modelo está disponível para compra com switch azul, vermelho, marrom ou preto com preços a partir dos R$ 259. As avaliações dos consumidores dão nota média 4,9 de 5, com elogios para a beleza do artigo e velocidade da entrega, mas algumas críticas citam o fato dele não ser RGB.

Prós: função full anti-ghosting

função full anti-ghosting Contras: iluminação não é RGB

3. Redragon Anivia - a partir de R$ 260

O Anivia, da Redragon, é ideal para jogos de alto desempenho. Ele é uma opção de teclado mecânico ergonômico com teclas low profile, ou seja, seus switches possuem uma viagem de ativação menor que os switches tradicionais. Ainda de acordo com a marca, o periférico possui um visual limpo e conforto aprimorado. Ele pode ser adquirido por R$ 260.

Ele é feito em plástico ABS de alta qualidade e as keycaps são impressas sob o método double-shot injection, que não desgastam os caracteres. O tamanho favorece a portabilidade. Além disso, ele possui iluminação RGB Chroma com diversos efeitos. Suas conectividades fica para a entrada USB x USB-C. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, os compradores destacaram a portabilidade e conforto.

Prós: confortável e de fácil transporte

confortável e de fácil transporte Contras: não possui teclado numérico

O MK-Box, da MageGee, é um modelo mecânico ergônomico e foi criado para alto desempenho. De acordo com a marca, ele permite que o usuário possa passar horas ilimitadas durante as partidas devido as teclas anti-ghosting, podendo evitar falhas ao tocar várias teclas ao mesmo tempo. Ele pode ser adqurido por preços que partem de R$ 359.

Sua tecla cilíndrica traz um conforto extra e seu conectador acompanha um cabo USB 2.0 com fio removível. Sua retroiluminação permite que o comprador personalize vários efeitos de luz LED nas 68 teclas, sendo até 15 modos de luz de fundo, pressionando as teclas Fn + Ins. Avaliado em 4,4 de 5 estrelas, os compradores destacaram a facilidade de instalação e o visual do teclado. No entanto, ressaltam que o teclado apresenta falhas nas teclas.

Prós: fácil instalação

fácil instalação Contras: falhas na tecla

5. Corsair K65 RGB Mini - a partir de R$ 404

A K65 RGB Mini, da Corsair, é indicado para entusiastas e com foco em gamers. Ele é um teclado do tipo mecânico. De acordo com a marca, são usados ​​interruptores de velocidade Cherry MX confiáveis e ele promete uma vida útil de até 100 milhões de atuações. Devido ao formato compacto, ele não conta com bloco de botões numéricos do lado direito. Na Amazon, ele pode ser encontrado por preços que partem de R$ 404.

Um cabo destacável com um conector USB Tipo-A é usado para conectar a um computador. 8 MB de memória interna são fornecidos, o que é suficiente para armazenar 50 perfis de usuário. Além disso, ele se destaca pelo Hyper-Processing Axon, função capaz de fornecer uma frequência de varredura chave de até 4000 Hz, para respostas instantaneas durante as partidas. O modelo também possui Full Key (NKRO) com 100% Anti-Ghosting. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o K65 RGB Mini se destaca pelas funções rápidas e por ser confortável.

Prós: teclas macias

teclas macias Contras: switch costuma apresentar erros

O Anne Pro 2 é um teclado compacto com conexão wireless e possibilidade de parear até quatro dispositivos simultaneamente via Bluetooth. A iluminação é RGB e permite customização por meio do software original aprimorado Obinskit, que promete simplificar a maneira de configurar o próprio layout de teclas, iluminação e criação de macros.

Uma função a se destacar é a do botão "Magic Fn", presente no Caps Lock, para facilitar a utilização das teclas F1-F12 durante os jogos. Com nota média 4,6 de 5, compradores na Amazon relatam o conforto da peça, mas alguns indicam falhas na conexão sem fio. A opção mais cara da lista pode ser adquirida por valores a partir de R$ 599.

Prós: botão ‘Magic Fn’

botão ‘Magic Fn’ Contras: relatos de problemas com o Bluetooth

7. Epomaker Skyloong SK61 - a partir de R$ 899

O Skyloong SK61, da Epomaker, é um modelo de teclado mecânico profissional que adota os interruptores ópticos Gateron, teclas que oferecem um conforto maior que os teclados convencionais, além de permitir mais opções para personalizar o teclado. A conexão do periférico é feito via Bluetooth e permite conectar até 3 dispositivos ao mesmo tempo. Além disso, o SK61 é N-Key Rollover, não causando nenhum conflito enquanto o usuário pressiona várias teclas ao mesmo tempo. Ele pode ser adquirido por R$ 899.

O material do Sk61 é feito em PBT, provando ser resistente e à prova de óleo. O teclado também se destaca por ser IPX6, sendo resistente à água e poeira. Apesar do modo três camadas, FN1/FN2/FN3, todos os tipos de função de tecla do teclado podem ser definidos por meio do driver, permitindo uma personalização nas teclas de função como o usuário preferir. Para a retro-iluminação são mais 16,8 milhões de cores de fundo, sendo RGB. Avaliado em 4,5 de 5 estrelas, o teclado se destaca pelo visual colorido e pela variedade de funções de personalização. No entanto, os últimos compradores listaram que ele acaba desconectando com facilidade.

Prós: IPX6 e conexão via Bluetooth

IPX6 e conexão via Bluetooth Contras: preço elevado

