Teclado e mouse: 7 kits para jogos, estudo ou trabalho

Kits de teclado e mouse são ideais para quem quer um combo com os dois periféricos e economizar. Empresas como Multilaser , Logitech , Dell , HP , Cooler Master , Brasil PC e Newex oferecem kits para jogos, estudo ou trabalho por valores a partir de R$ 48 , como é o caso do conjunto Brazil PC BPC-5271/17, que vem com modelos sem fio e funcionam a base de pilha AA e AAA. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Outro destaque é o kit HP GK1100, que é indicado para o público gamer, conta com iluminação RGB, promete um design ergonômico e é visto por aproximadamente R$ 174. Já o Cooler Master MS111 acompanha um teclado mecânico, um mouse com quatro níveis de DPI e pode ser adquirido por cerca de R$ 540. Veja a lista a seguir com sete opções disponíveis no Brasil.

1. Brazil PC BPC-5271/17 – a partir de R$ 48

O kit BPC-5271/17, da Brazil PC, é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, tanto o teclado quanto o mouse, funcionam por conexão sem fio, de 2,4 GHz, por meio de um dispositivo nano USB. O mouse necessita de duas pilhas AAA e conta com um sensor óptico, com DPI ajustável que varia entre 800, 1.000 e 1.200. O kit está disponível a partir de R$ 48.

Já o teclado, vem com o padrão ABNT2, possui indicador de bateria no canto superior direito e precisa de uma pilha AA para funcionar. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com o kit. Porém, alguns consumidores reclamam que a tampa do mouse pode se soltar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: os itens necessitam de pilhas

2. Multilaser TC212 – a partir de R$ 99

O TC212, da Multilaser, é outra escolha que pode agradar os usuários. Segundo a fabricante, o kit acompanha dois periféricos, que funcionam via conexão wireless, por meio de um receptor USB de 2,4 GHz. O mouse possui formato tradicional, com dimensões de 9,3 cm x 5,5 cm x 3,4 cm, conta com 1.200 DPI e necessita de uma pilha AA. O conjunto é vendido por valores que se iniciam em R$ 99.

O teclado precisa de uma pilha AAA para o funcionamento e oferece 12 teclas multimídia de atalho, para aumentar ou diminuir o volume, avançar ou retroceder músicas e reproduzir vídeo. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a rápida resposta dos dispositivos e o fato de as teclas serem macias. No entanto, alguns reclamam que a pilha do mouse acaba rápido e outros apontam que os itens poderiam ter um indicador de bateria.

Prós: cada um dos itens consome apenas uma pilha

cada um dos itens consome apenas uma pilha Contras: alguns consumidores reclamam que a pilha do mouse acaba rápido

3. OEX TM402 – a partir de R$ 103

O kit OEX TM402, da Newex, é uma alternativa para quem busca algo compacto. De acordo com a marca, o kit acompanha um mouse sem fio, com três botões, scroll de rolagem, revestimento em borracha e sensibilidade de 1600 DPI. Tanto o mouse quanto o teclado necessitam de duas pilhas AAA para o funcionamento. O kit é ofertado pela economia de R$ 103.

O teclado possui o padrão ABNT2 e dispõe de 118 teclas, sendo 11 voltadas para as funções multimídia. Avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon, os consumidores destacam positivamente o design dos equipamentos e o conforto oferecido. Contudo, alguns compradores apontam que os periféricos poderiam ter botões para ligar e desligar.

Prós: design compacto

design compacto Contras: tanto o mouse, quanto o teclado, necessitam de duas pilhas AAA

4. Logitech MK235 – a partir de R$ 129

O Logitech MK235 é mais um kit que pode agradar o público do PC. Segundo as especificações da fabricante, o mouse dispõe de acabamento em borracha, dois botões, um scroll de rolagem e necessita de uma pilha AA, que promete durabilidade de 12 meses de uso. O conjunto é comercializado por aproximadamente R$ 129.

A marca ressalta que o teclado vem com o padrão ABNT2, é resistente à água, oferece 15 teclas de função e necessita de duas pilhas AAA, que visam uma durabilidade de 36 meses. Ambos os dispositivos são conectados por meio de um dispositivo USB wireless. Na Amazon, os itens são avaliados com 4,7 de 5 estrelas e os compradores afirmam que os periféricos são confortáveis e os classificam como bom custo-benefício. Porém, alguns comentam que o teclado não possui luz indicativa para a função caps lock e outros dizem que as teclas são muito coladas umas nas outras.

Prós: produto funcional

produto funcional Contras: alguns consumidores reclamam que as teclas não são muito espaçadas

5. Dell KM3322W – a partir de R$ 155

O Dell KM3322W é outra alternativa para o computador. De acordo com a fabricante, o conjunto acompanha um teclado com padrão ABNT 2, equipado com indicador de duração de bateria e proteção contra derramamento de líquidos. O modelo necessita de duas baterias AAA para o funcionamento e promete durabilidade de até 36 meses. Os itens podem ser encontrados por cerca de R$ 155.

Já o mouse utiliza uma pilha AA, possui sensibilidade de 1.000 DPI, dois botões e um scroll de rolagem. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam que os periféricos são de fácil conexão, oferecem conforto e são livres de delay durante o uso. Entretanto, alguns apontam que o teclado carece de luzes indicativas para caps lock e num lock.

Prós: os periféricos prometem serem econômicos no consumo de pilha

os periféricos prometem serem econômicos no consumo de pilha Contras: alguns compradores reclamam da falta de luzes indicativas no teclado

6. HP GK1100 – a partir de R$ 174

O GK1100, da HP, é uma escolha para quem busca um modelo com fio. Os periféricos se destacam por possuírem uma luz de LED azul no teclado. Segundo a fabricante, o periférico conta com o padrão ABNT2, é semi mecânico e possui tecnologia anti-ghosting, que permite digitar mais de três teclas ao mesmo tempo. Diferente de outros modelos desta lista, este é conectado via cabo USB de 1,80 m. A opção está disponível a partir de R$ 174.

O mouse também conta com efeito de LED, que alterna de cor conforme o uso. O periférico dispõe de um cabo de PVC, de 1,50 m e oferece uma sensibilidade que varia entre 1.000 DPI e 1.600 DPI. Os produtos são avaliados com 4,4 de 5 estrelas na Amazon e os compradores indicam o kit para uso noturno. No entanto, outros consumidores reclamam que não é possível desligar a luz LED, o que pode incomodar em alguns momentos.

Prós: modelo pode ser conectado por fio, o que dispensa o uso de pilhas

modelo pode ser conectado por fio, o que dispensa o uso de pilhas Contras: alguns compradores reclamam que não é possível desligar a luz de LED

7. Cooler Master MS111 – a partir de R$ 540

O Master MS111, da Cooler Master, é a opção mais cara desta lista. Assim como o item anterior, este também conta com iluminação RGB, que pode agradar principalmente o público gamer. De acordo com a fabricante, o teclado é dividido em seis zonas de iluminação e conta com interruptor mecânico e 26 teclas anti-ghosting. Tanto o teclado quanto o mouse são conectados por fios. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 540.

A marca ressalta que o mouse é dividido em três zonas de iluminação RGB, que são a roda, o logotipo e o anel. Já a sensibilidade, pode ser configurada em 400 DPI, 800 DPI, 1.600 DPI e 3.200 DPI. O produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e os compradores afirmam que os periféricos são confortáveis e reforçam que eles são resistentes a derramamento de líquidos. Por outro lado, alguns reclamam que o teclado é um barulhento.

Prós: RGB dividido em diferentes áreas do teclado e do mouse

RGB dividido em diferentes áreas do teclado e do mouse Contras: preço elevado

