Teclado HyperX: 7 modelos da linha Alloy para usar em jogos

Os teclados série Alloy, da HyperX , são ideais para gamers que buscam periféricos com desempenho e durabilidade em níveis profissionais. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 315 , como é o caso do HyperX Alloy Core RGB, que traz iluminação RGB dinâmica e padrão ABNT. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Alloy Origins é um tenkeyless com padrão ABNT que pode ser adquirido por cerca de R$ 699. Outra opção é o Alloy Elite 2, que conta com cabo USB trançado e layout americano por valores que partem de R$ 883. Saiba mais sobre os teclados HyperX disponíveis no Brasil.

1 de 1 Linha Alloy oferece opções full size e tenkeyless com economia de até 40% de espaço — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Linha Alloy oferece opções full size e tenkeyless com economia de até 40% de espaço — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

1. HyperX Alloy Core RGB - a partir de R$ 315

O HyperX Alloy Core RGB é um teclado de membrana que promete ser ideal para gamers que desejam equilibrar desempenho e estilo com orçamento. O teclado possui iluminação RGB dinâmica com opções pré-definidas e possibilidade de personalização. Ele possui botões exclusivos de mídia e para controle de iluminação, modo de jogo e travamento do teclado. Além de um funcionamento silencioso e ágil com tecnologia anti-ghosting, o Alloy Core também foi projetado para ser resistente a líquidos. O modelo possui padrão ABNT, extensão numérica e sua conectividade se dá por meio de um cabo USB.

O Alloy Core RGB possui mais de 3.100 avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,9 estrelas, com 92% de avaliações máximas. Os comentários dos usuários destacam como pontos fortes do teclado seu custo-benefício, robustez e funcionamento silencioso. A ergonomia do produto, no entanto, não agradou a todos. Alguns clientes relataram desconforto por conta do teclado ser muito alto. O modelo é visto por cerca de R$ 315.

Prós: custo-benefício, robustez e funcionamento silencioso

custo-benefício, robustez e funcionamento silencioso Contras: a ergonomia pode ser um pouco incômoda, segundo alguns compradores

2. HyperX Alloy MKW100 - a partir de R$ 418

O HyperX Alloy MKW100 é uma opção de teclado mecânico que deve agradar aos gamers por conta da sua estrutura em alumínio e descanso para pulso que oferecem resistência e conforto para as atividades do dia a dia. O MKW100 possui switches vermelhos, conhecidos por sua maior velocidade de resposta com durabilidade de até 50 milhões de toques. O teclado possui padrão americano e é conectado ao desktop por meio de seu conector USB banhado a ouro com cabo trançado.

O MKW100 possui classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon, com base em avaliações de 130 compradores. Os comentários destacam a sua qualidade, custo-benefício e possibilidades de customização. O teclado peca por não possuir opção com padrão ABNT, apenas em inglês. O modelo é visto por cifras a partir de R$ 418.

Prós: qualidade, custo-benefício e customização

qualidade, custo-benefício e customização Contras: não possui padrão ABNT

3. HyperX Alloy Origins - a partir de R$ 699

O HyperX Alloy Origins é um teclado mecânico compacto que promete ser ideal para jogatinas intensas com seus switches que prometem resistência a até 80 milhões de toques. Ele possui estrutura em alumínio padrão de aviação proporciona maior estabilidade, enquanto a iluminação RGB personalizável e os pés ajustáveis para três ângulos de inclinação diferentes. Outro diferencial do seu Alloy Origins é o seu conector USB-C com cabo removível. O teclado é tenkeyless, ou seja, sem extensão numérica, e possui o padrão ABNT.

O Aloy Origins possui 25 avaliações de compradores no site da Amazon e apresenta classificação de 4,7 estrelas. Destes, 93% deram a classificação máxima para o periférico, devido a sua qualidade e desempenho. No entanto, o valor elevado em comparação com as opções anteriores é um ponto que pode pesar no bolso dos consumidores. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 699.

Prós: qualidade

qualidade Contras: valor elevado

4. HyperX Alloy Origins 65 - a partir de R$ 718

O HyperX Alloy Origins 65 é um teclado mecânico voltado para aqueles que buscam um periférico resistente, compacto e de alta qualidade. Ele é um tenkeyless que conta com layout de teclas americano e estrutura em alumínio padrão de aviação. Ele traz muitos recursos do modelo anterior como iluminação RGB personalizável e conector USB C com cabo removível. Seu diferencial, no entanto, está nas teclas de PBT com camada dupla e funções secundárias impressas nas laterais.

O Alloy Origins 65 possui mais de 150 avaliações no site da Amazon e é classificado com 4,7 estrelas. Os compradores o destacam por seu acabamento de qualidade, tamanho compacto e opções de customização. Um ponto negativo do Origins 65 é o fato de ele não possuir layout em português. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 718.

Prós: acabamento de qualidade, compacto e customizável

acabamento de qualidade, compacto e customizável Contras: sem padrão ABNT e preço elevado

5. HyperX Alloy Origins 60 - a partir de R$ 719

A única diferença visível do Alloy Origins 60 para o 65 é a ausência das setas de navegação, que oferecem um design ainda mais compacto, com 60% do tamanho de um teclado convencional. Ele é tenkeyless com layout de teclas americano e teclas de PBT com camada dupla e funções secundárias impressas nas laterais. Sua estrutura também é em alumínio padrão aviação e seu conector USB-C conta com cabo removível. Assim como os demais, ele conta com iluminação RGB personalizável pelo software da HyperX.

O teclado Origins 60 possui classificação de 4,8 estrelas com base na avaliação de quase 2 mil compradores no site da Amazon. Ele se destaca por conta do seu design compacto, qualidade do acabamento e conforto para jogos e também para atividades do dia a dia. Já o software de customização da HyperX e o custo-benefício do teclado são pontos que poderiam melhorar, na avaliação dos usuários. O produto aparece por valores a partir de R$ 719.

Prós: design compacto, qualidade do acabamento e conforto

design compacto, qualidade do acabamento e conforto Contras: software de customização limitado, padrão americano e valor elevado

O HyperX Alloy FPS é um teclado mecânico completo e compacto, projetado especialmente para jogadores de FPS. Ele possui tecnologia anti-ghosting e funcionalidade full n-key rollover, o que significa que todas as teclas podem ser pressionadas simultaneamente sem perder qualquer comando. Ele possui extensão numérica e padrão americano. O teclado possui teclas com acabamento texturizado que oferece a aderência necessária para quem busca um setup de alto desempenho. O HyperX Alloy FPS possui conector US- C com cabo trançado e removível, estrutura em aço e bolsa de viagem inclusa.

O Alloy FPS possui 28 avaliações de compradores no site da Amazon, onde é classificado com 4,7 estrelas. Os usuários elogiam o teclado por sua qualidade e conforto. O layout de teclas americano e a falta de iluminação RGB, no entanto, são pontos negativos do teclado. O produto é vendido por valores que partem de R$ 794.

Prós: conforto e qualidade

conforto e qualidade Contras: padrão americano, não possui iluminação RGB e valor elevado

7. HyperX Alloy Elite 2 - a partir de R$ 883

O HyperX Alloy Elite 2 conta com teclas de mídia dedicada que oferecem versatilidade para jogos, filmes e softwares de edição. Outro diferencial do Elite 2 é sua entrada USB 2.0 pass-through, que permite conectar outros dispositivos com praticidade. A conectividade do teclado com o desktop é feita por meio de um cabo USB trançado. Ele possui layout americano e seção numérica com teclas em ABS translúcido que realçam ainda mais as cores de sua iluminação RGB. Além disso, o teclado possui recursos anti-ghosting e N-Key rollover, e estrutura em aço. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 883 para comprar o produto.

O Elite 2 conta com quase 1,2 mil avaliações de clientes da Amazon e classificação de 4,7 estrelas. Os compradores destacam como principais pontos do modelo sua digitação confortável e silenciosa, construção robusta e qualidade para diversas tarefas. Um ponto negativo citado nos comentários é o software de configuração do teclado, inferior aos dos concorrentes.

Prós: digitação confortável e silenciosa, construção robusta e qualidade

digitação confortável e silenciosa, construção robusta e qualidade Contras: software de customização é limitado em comparação aos concorrentes, padrão americano e valor elevado

