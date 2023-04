Teclado Redragon: 6 modelos para montar seu PC gamer

A Redragon é uma das principais empresas no segmento de periféricos de computadores com amplo portfóio de teclados gamers. Para este público, a empresa oferece opções com foco em custo-benefício como o Dyaus 2, que conta com iluminação RGB, seção numérica e membrana silenciosa por valores a partir de R$ 135 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já o Redragon Dark Avenger conta com tecnologia anti-ghosting e switches removíveis por preços a partir de R$ 262. Outra opção é o Redragon Magic Wand Pro, um teclado óptico-mecânico que promete durar o dobro que teclados mecânicos convencionais e apresenta nove teclas personalizáveis por cerca de R$ 309. Veja a seguir seis teclados Redragon para comprar no Brasil.

1. Redragon Dyaus 2 - a partir de R$ 135

O teclado Redragon Dyaus 2 é uma opção para gamers que buscam um teclado full size com design atraente e custo-benefício. O teclado oferece iluminação RGB em sete cores sobre as teclas e moldura, seção numérica, 11 teclas multimídia e sua membrana de digitação promete funcionamento silencioso mesmo durante sessões intensas de jogos. O Redragon Dyaus 2 é feito em plástico ABS e placa de alumínio com teclas configuradas no formato ABNT2. Sua conexão é feita por meio de um cabo USB 2.0 com 1,8 m de comprimento. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 135.

O Redragon Dyaus 2 conta com 924 avaliações de compradores no site da Amazon e possui classificação média de 4,5 estrelas. De acordo com comentários dos usuários, o teclado se destaca por seu custo-benefício, conforto e funcionamento silencioso. Alguns comentários, no entanto, apontam para falhas no funcionamento da iluminação LED do teclado.

Prós: custo-benefício, conforto e funcionamento silencioso

custo-benefício, conforto e funcionamento silencioso Contras: alguns usuários relataram falhas na iluminação do teclado

2. Redragon Shiva Lunar White - a partir de R$ 209

O Redragon Shiva Lunar White deve agradar quem busca conforto para jogar por horas. Ele acompanha apoio de punho fixado ao teclado por prendedores magnéticos e que pode ser facilmente removido. O Lunar White possui seção numérica, oito teclas multimídia e seis teclas com função programável por meio do software do teclado disponível no site da Redragon. O teclado também se destaca por seu design ao combinar a cor branca com iluminação RGB para acrescentar estilo e elegância ao setup. O periférico da Redragon é de formato full size, possui configuração ABNT2 e possui uma membrana para proporcionar funcionamento silencioso. Ele é vendido por valores a partir de R$ 209.

Sua conexão com o computador é realizada por meio de um cabo USB 2.0 banhado a ouro com extensão de 1,6 m. O teclado conta com 212 avaliações no site da Amazon, onde possui classificação média de 4,7 estrelas. Entre os pontos fortes citados pelos compradores estão seu custo-benefício, o conforto e a ergonomia proporcionados pelo apoio de punho e design. Alguns usuários, no entanto, citam que o teclado apresenta alguns ruídos, especialmente na tecla de espaço, o que pode frustrar quem procura um teclado silencioso.

Prós: custo-benefício, apoio de punho confortável e ergonômico e teclas personalizáveis

custo-benefício, apoio de punho confortável e ergonômico e teclas personalizáveis Contras: teclado pode apresentar alguns ruídos, especialmente na tecla de espaço

3. Redragon Infernal Viserion - a partir de R$ 259

O Redragon Infernal Viserion é voltado para gamers que desejam a maior velocidade de resposta e desempenho profissional dos teclados ópticos. Além da performance, ele se destaca pelo seu design exclusivo que traz um dragão em tons de vermelho-escuro ao longo de sua moldura. Outro diferencial do modelo é a sua iluminação RGB com 18 opções de personalização tanto pelo teclado quanto por seu software. O teclado é padrão full size configurado em padrão ABNT2 e promete durabilidade de 100 milhões de acionamentos. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 259.

O Redragon Infernal Viserion já foi avaliado por 275 compradores e possui classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon. O teclado se destaca por sua qualidade, precisão, possibilidades de configuração e design. Um ponto que deixou a desejar de acordo com alguns usuários foi o fato do teclado apresentar alguns ruídos durante o seu funcionamento.

Prós: qualidade, precisão, possibilidades de configuração e design exclusivo

qualidade, precisão, possibilidades de configuração e design exclusivo Contras: teclado apresenta alguns ruídos durante o seu funcionamento

4. Redragon Dark Avenger - a partir de R$ 262

O Redragon Dark Avenger é um teclado mecânico Ten Key Less, ou seja, não possui a seção numérica, o que o torna uma opção para gamers que buscam um modelo compacto. Um dos diferenciais do teclado é a sua tecnologia anti-ghosting, que evita o acionamento de comandos falsos durante o acionamento de teclas simultâneas. Ele também conta com switches removíveis, o que facilita a manutenção e promete maior durabilidade. O Dark Avenger possui 12 teclas multimídias, iluminação RGB com 19 modos de série e possibilidade de customização por meio do software da Redragon e é configurado no padrão ABNT2. O modelo é encontrado por cerca de R$ 262.

O teclado conta com 213 avaliações de compradores na Amazon e é classificado com 4,9 estrelas. Os usuários destacam o conforto, precisão e a presença de switches extras como pontos fortes do Redragon Avenger. O nível de ruído do teclado durante o seu funcionamento foi um quesito em que o periférico deixou a desejar, de acordo com alguns clientes. Construído em plástico ABS, o teclado apresenta dimensões (L x A x P) de 37 x 15 x 3 cm, de acordo com informações do fabricante.

Prós: conforto, precisão e acompanha switches extras

conforto, precisão e acompanha switches extras Contras: nível de ruído deixou alguns usuários desconfortáveis

5. Redragon Kumara - a partir de R$ 266

O Kumara é o teclado mecânico mais vendido do Brasil, segundo a Redragon. O teclado possui padrão Ten Key Less, 12 teclas multimídias, sistema anti-ghosting e iluminação em LEDs vermelhos. Sua tecnologia ABNT2 Double Shot Injection promete maior durabilidade mesmo sob uso intenso. Sua conexão é feita por meio de um cabo USB banhado a ouro. De acordo com informações da empresa, as dimensões (L x A x P) do teclado são 35 x 12,4 x 3,8 cm. O modelo aparece por valores que partem de R$ 266.

O Redragon Kumara possui classificação de 4,8 estrelas e conta com 244 avaliações no site da Amazon. Segundo os comentários dos usuários, o teclado se destaca por sua construção robusta, durabilidade e digitação confortável. O ruído do teclado durante o seu funcionamento foi um ponto que dividiu a opinião dos compradores, pois agradou a uns e desagradou a outros.

Prós: construção robusta e digitação confortável

construção robusta e digitação confortável Contras: ruído do teclado durante seu funcionamento desagradou alguns usuários, mas agradou a outros

6. Redragon Magic Wand Pro - a partir de R$ 309

O Redragon Magic Wand Pro é um teclado óptico-mecânico que promete o dobro de vida útil em comparação a teclados mecânicos tradicionais. De formato Ten Key Less, ele foi pensado para agradar tanto gamers que buscam por resistência quanto os que apreciam customização devido às nove teclas personalizáveis. No topo do teclado há teclas exclusivas para controle multimídia e scroll para controlar o volume. O periférico possui padrão ABNT2 e conta com iluminação RGB programável. Sua conexão é feita via cabo USB com 1,6 m de comprimento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 309 para comprar o produto.

O Redragon Magic Wand Pro é classificado com 4,8 estrelas a partir de 44 avaliações de compradores no site da Amazon. Segundo os usuários, o teclado se destaca por sua precisão, ergonomia e conforto proporcionados por seu design aliado ao seu apoio de punho. Ainda de acordo com os clientes, o teclado peca por não possuir conexão sem fio.

Prós: precisão, ergonomia e teclas multimídias exclusivas

precisão, ergonomia e teclas multimídias exclusivas Contras: poderia possuir conexão sem fio

