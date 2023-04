Telegram fora do ar: 5 apps para usar durante o bloqueio do mensageiro

O Telegram continua fora do ar para a grande maioria dos usuários do mensageiro, e o bloqueio imposto pela Justiça Federal do Espírito Santo ainda não tem previsão para ser revogado. Para quem gosta muito do aplicativo e sente falta de usá-lo, a boa notícia é de que há diversos outros apps, disponíveis para Android e iPhone (iOS), que você pode utilizar enquanto o Telegram está bloqueado no Brasil. O TechTudo reuniu as melhores opções na lista a seguir. Confira nas próximas linhas quais são.