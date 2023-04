The Sims 4: saiba como jogar o desafio 'Not So Berry', criado por fãs

No The Sims 4 é possível jogar o desafio 'Not So Berry', criado pelas fãs Kayla (@lilsimsie) e Zoë (@alwaysimming) em 2017. Inspiradas pelas cores do arco-íris, a dupla de youtubers desenvolveu o formato para explorar melhor o conteúdo do game. A ideia é que o jogador crie um legado e o divida entre 10 gerações, representando cada uma delas com uma cor. Além disso, é necessário definir traços, aspirações e carreiras específicos para cada sim herdeiro.

No geral, o challenge conta com seis regras e atributos que devem ser cumpridos em cada geração. Vale ressaltar que não se trata de um cenário oficial do game e alguns objetivos envolvem conteúdo pago. As fãs também criaram a #notsoberry para a comunidade compartilhar nas redes sociais conteúdos sobre o desafio. Veja, a seguir, como jogar Not So Berry no The Sims 4.

Regras gerais do desafio ‘Not So Berry’

Cada herdeiro deve representar a cor da sua geração. É possível colorir elementos como roupa, cabelo e maquiagem, mas a cor da pele não precisa ser alterada. Essa regra é opcional, mas é o grande diferencial do desafio; As cores dos cônjuges são livres, já que eles não fazem parte do desafio; Cheats de dinheiro podem ser usados, mas sem excessos. As criadoras sugerem que o jogador use apenas o freerealstate, para comprar a primeira casa; O sim pode viver em qualquer mundo, exceto se tiver algo especificado nas regras da geração; Toda geração precisa completar a carreira e a aspiração antes do fim da vida de herdeiro, a menos que seja dito o contrário nas regras; Mantenha o tempo de vida em Normal.

Geração Um: Menta

Na primeira geração, o herdeiro deve ser uma cientista travessa, focada na carreira e que ama a cor menta e objetos luxuosos. Por trabalhar muito em função de querer proporcionar o melhor para si e a família, ela sempre deve encontrar tempo para passeios e brincadeiras em grupo. Os traços dessa geração são: Ciumenta, Materialista e Vegetariana.

As regras incluem chegar ao topo da carreira de cientista e completar a aspiração de rei/rainha das travessuras. Além disso, o sim da geração menta precisa atingir o nível 10 das habilidades de lógica e travessuras e completar a coleção de elementos no caderno de habilidades.

Geração Dois: Vermelho

A cor da segunda geração homenageia as rosas e representa uma sim romântica. Ela teve tudo o que quis quando criança, mas nunca estava satisfeita. Como adulta, tem dificuldade em se dedicar a relações porque está sempre focada no trabalho. Seus traços são: Cabeça-Quente, Esnobe e Romântica.

As regras, por sua vez, envolvem cumprir a aspiração de Romântica Em Série e a carreira de Política. Na vida amorosa, ela precisa abandonar alguém no altar e se casar pela primeira vez na velhice. Só tem um filho e o ama com todo o coração, apesar de não ter nenhum instinto maternal. Entre as habilidades, o jogador precisa atingir o nível 10 em carisma.

Geração Três: Amarelo

A herdeira da terceira geração nunca teve uma relação de proximidade com os pais e passou muito tempo sozinha no quarto, obcecada com o espaço. Por isso, ela deve fazer de tudo para conseguir chegar até lá. Assim, as regras da geração definem a dominação da aspiração Cérebro Nerd e da carreira de Astronauta, além do nível 10 nas habilidades de Ciência Aeronáutica e Mecânica. Os traços devem ser Ambiciosa, Desajeitada e Solitária.

O desafio ainda determina que essa sim não tenha nenhum amigo, apenas a avó da geração um. A geração amarela precisa construir um foguete e fazer de tudo para chegar ao lote secreto de Sixam. Além disso, ela também deve entrar no mundo desértico de Oasis Springs.

Geração Quatro: Cinza

Enquanto toda a família trabalha no laboratório, essa sim sempre se sentiu diferente e gostava de passar os dias na quadra de basquete e cantando. Para compensar a falta de relação com os pais, quer estar sempre presente para os filhos. Os traços são: Amante da música, Ativa e Relaxada, e deve chegar ao topo da carreira de Atleta e cumprir a aspiração Fisiculturista.

As regras envolvem atingir o nível 10 de três habilidades: Canto, Criação e educação, e Ginástica. Antes de encontrar o cônjuge, que precisa ter o traço asseado, o sim da geração quatro deve passar por três relações mal sucedidas. Na vida em família, as obrigações são: fazer uma noite de cinema todos os domingos e ser um bom amigo para os filhos.

Geração Cinco: Ameixa

Bom em tudo que se propõe a fazer, esse sim trabalhou como médico a maior parte da vida, mas decide largar tudo para perseguir o grande sonho de se tornar um dançarino profissional. Os traços são: Evasivo, Gênio e Máquina de dança. A geração cinco tem três carreiras definidas: Artista, Funcionário de Fast Food e Médico. No entanto, não há necessidade de chegar ao topo de nenhuma delas.

As regras são: completar a aspiração de Sim da Renascença, chegar ao nível 10 nas habilidades de dança e outras duas, além de atingir o nível 8 em seis habilidades. A geração ameixa também precisa viver em, pelo menos, três mundos diferentes e deve se divorciar e reatar a relação com o mesmo sim.

Geração Seis: Laranja

A herdeira da geração laranja foi criada num lar agitado e sempre quis ser uma agente do caos, mas não leva muito jeito para a maldade. Assim, seu maior ato maligno é invadir a casa dos vizinhos para comer, principalmente doces. Os traços são: Glutão, Maligna e Segura de si. A geração seis deve completar a aspiração de Inimigo Público e a carreira de Criminoso.

As demais regras envolvem passar a fase de jovem adulta morando em um apartamento em más condições e atingir o nível 10 das habilidades de Carisma e Confeitaria. A sim laranja só pode engravidar uma vez e terá filhos gêmeos, sendo mods e cheats liberados para cumprir essa etapa. Ela insiste em ser má e se diz uma mente brilhante do crime, mas ninguém acredita em sua palavra, nem mesmo os filhos.

Geração Sete: Rosa

Essa herdeira foi criada com dinheiro contado e segue vivendo assim. O sonho é escrever livros de romance, mas tem medo e sabe que a chance de atingir sucesso como escritora é pequena. É uma romântica incurável, mas sua natureza pouco sedutora torna quase impossível encontrar um amor. Os traços são: Asseada, Criativa e Não-paqueradora.

Essa geração tem uma abordagem diferente para a carreira. A sim rosa trabalha na área de negócios, mas deverá largar o emprego na fase adulta para buscar a realização do sonho e, para isso, deve cumprir a aspiração de Autora Best-Seller. É necessário também completar a coleção de cartões postais, ter um jardim bem cuidado e atingir o nível 10 das habilidades de Bem-estar e Escrita.

Geração Oito: Pêssego

Os pais sempre ensinaram a essa herdeira que é necessário seguir sonhos, então, ela escolheu ser detetive de dia e comediante à noite. Os traços são: Brincalhona, Gastrônoma e Preguiçosa. Ela precisa chegar ao topo da carreira de detetive, mas não tem a obrigação de completar a aspiração de astro da comédia.

A sim laranja deve se casar com um colega de trabalho e atingir o nível 10 das habilidades Comédia e Culinária Gourmet. Além disso, ela precisa viver em mundo diferente de onde foi criada e tem que tocar algum instrumento.

Geração Nove: Verde

O sim verde foi pego hackeando por uma grande empresa de tecnologia, que acabou por oferecê-lo um emprego. Ele é dedicado ao trabalho, mas também sabe se divertir. É o tipo que está em uma festa às 3h da manhã e no trabalho, às 6h. Os traços são: Alegre, Enjoado e Geek.

As regras para a geração nove demandam completar a aspiração de Gênio da Informática e a carreira de Guru da tecnologia. O jogador também precisa atingir o nível 10 das habilidades Mixologia, Programação e Videogame. O sim verde tem pelo menos cinco bons amigos e cinco inimigos, e deve aceitar todos os convites de festas que receber.

Geração Dez: Azul

Na última geração, vemos a vida perfeita de uma família de classe média: casamento amoroso, filhos lindos e estilo de vida pacato. A sim azul dedica a alma para criar os filhos, por isso, seus traços são: Familiar, Perfeccionista e Soturna. Ela deve completar a carreira de Crítica e a aptidão de Super Mãe.

As regras da geração dez determinam que o jogador atinja o nível 10 nas habilidades de Criação e educação, Culinária e Fotografia. Ela precisa adotar pelo menos uma criança, se casar com o namorado do colégio e ficar com ele até a morte. No entanto, a sim azul deve ter um caso extraconjugal, mas que pode acontecer apenas uma vez.

