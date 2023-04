Tipos de fone de ouvido: veja diferenças e modelos disponíveis

Existem quatro tipos de fones de ouvido à venda no mercado atualmente: os auriculares, os intra-auriculares, os supra-auriculares e os circumaurais – que podem ser encontrados em versões com fio ou com conexão Bluetooth . Cada um deles possui particularidades que podem agradar de acordo com a ocasião e com o preço. Por exemplo, os intra-auriculares podem ser ideais para quem pratica exercícios mais intensos, como corrida de rua. Já o circumaurais são maiores e mais pesados, por isso fazem mais sentido quando usados em ambientes fechados – também costumam ser mais caros.

Quando se trata de escolher o tipo de conector, é importante lembrar que existem dois tipos principais: P2 e USB-C. O P2 é o mais antigo e mais comum, encontrado em muitos dispositivos de áudio, incluindo smartphones, tablets e notebooks. Já o fone de ouvido com entrada do tipo C é mais moderno e está se tornando cada vez mais popular. Quer entender as vantagens e desvantagens de cada tipo de fone de ouvido e qual é o ideal para você? Confira no guia a seguir.

Antes de tudo, ao escolher um fone de ouvido, é importante verificar qual tipo de conector é compatível com o dispositivo de áudio que o usuário planeja usar. Muitos fones de ouvido vêm com adaptadores que permitem que eles sejam usados ​​com diferentes tipos de conectores, mas é sempre bom verificar a compatibilidade antes de comprar. Além disso, é importante escolher um fone de ouvido que atenda às necessidades e preferências do usuário em termos de conforto, qualidade de som e uso previsto.

Tipos de fone de ouvido

O TechTudo reuniu, nas linhas abaixo, os quatro tipos de fones de ouvido disponíveis no mercado, com suas caracterísicas e preços aproximados. Descubra qual é o mais adequado para você. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Auricular; Intra-auricular; Supra-auricular; Circumaural.

1. Auricular

Pequeno e compacto, os fones auriculares ficaram bastante populares alguns anos atrás por virem com celulares e tocadores de MP3. Um dos modelos mais conhecidos são os Apple EarPods, que depois ganharam uma versão sem fio chamada de AirPods. O primeiro custa a partir de R$ 190 na Amazon, enquanto o segundo é encontrado por a partir de R$ 1.143.

Esse tipo de fone de ouvido, que também é conhecido como earbud, tem como característica o encaixe na parte externa do ouvido. Isso faz com que ele seja muito mais confortável do que os do tipo intra-auricular, que entram no canal auditivo. Por conta disso, os earbuds provocam menos incômodo mesmo após longas horas de audição.

O lado negativo desse design é que a falta de isolamento acústico faz com que o ruído externo vaze para dentro, o que faz com que os detalhes do áudio deixem de ser escutados. Por isso, os fones auriculares não são indicados para ouvidos muito exigentes nem para ambientes muito barulhentos, como transporte público ou avião.

Uma maneira de contornar esse problema é usando fones auriculares que possuem Cancelamento Ativo de Ruído (ANC, na sigla em inglês). Porém, apenas modelos Bluetooth mais caros contam com essa função, como o JBL Tune Flex, que pode ser encontrado por a partir de R$ 550 na Amazon.

2. Intra-auricular

Os fones intra-auriculares, chamados de in-ear, também são pequenos e compactos. A diferença para os fones earbuds é que eles possuem pontas que se fixam na parte de dentro do canal auditivo. Essas pontas possuem diferentes tamanhos para se encaixar mais firmemente nos mais variados tipos de ouvido, além de formatos alternativos que conseguem isolar melhor o ruído externo. Elas podem ser feitas de materiais como silicone ou espuma.

Por conseguir isolar mais o som ambiente, a qualidade sonora dos fones in-ear tende a ser melhor, com graves e agudos mais acentuados. Além disso, o encaixe dentro do ouvido o deixa menos suscetível a quedas, o que o torna ideal para ser usado em atividades físicas mais intensas, como na academia ou em corridas de rua.

O lado negativo é que ele é mais propício a causar desconfortos. Se for usado por um longo período, suas pontas podem machucar o canal auditivo. Além disso, seu design intrusivo pode provocar fadiga auditiva após uma longa exposição ao som. Fora o problema de acúmulo de cera, que necessita de uma limpeza constante.

3. Supra-auricular

Os fones supra-auriculares são também conhecidos como fones on-ear porque suas almofadas ficam sobre as orelhas, sem cobri-las totalmente. Em geral, eles são menores e mais compactos do que os fones circumaurais, podendo até serem dobrados para transportar com facilidade. Além disso, também costumam ser mais baratos, com a construção feita majoritariamente em plástico.

Porém, isso não significa necessariamente que a qualidade de som é pior, já que isso varia dependendo do modelo e da fabricante. Assim como os circumaurais, esse tipo de fone têm drivers maiores do que os auriculares e intra-auriculares, o que pode indicar melhor qualidade de som.

Quanto ao design, suas almofadas podem ser do tipo flat, que deixam o som vazar mais. Um dos modelos desse tipo é o Koss Porta Pro, que pode ser adquirido por a partir de R$ 339. Ou então, ele pode usar conchas, que possuem um isolamento acústico melhor. Um exemplo é o JBL 510 BT, que custa a partir de R$ 210.

Por serem mais leves e compactos, os fones supra-auriculares são uma boa opção para uso ao ar livre — como para quem utiliza transporte público ou pratica exercícios físicos. Além disso, a versão Bluetooth desse tipo de fone costuma ter uma bateria mais duradoura do que os dos modelos in-ear.

Por outro lado, seu uso durante um período prolongado pode causar incômodos na lateral da cabeça, sobretudo em quem usa óculos. Há também o problema do barulho externo, que pode ser atenuado com modelos que contam com a tecnologia de cancelamento de ruído ativo.

4. Circumaural

Quem procura a melhor qualidade de som, o fone circumaural é o tipo de fone ideal. Suas conchas maiores, que cobrem completamente a orelha, isolam bem o ruído externo e impedem que o som dos alto-falantes vaze para fora. Por conta dessa característica, ele também é chamado de fone over-ear.

Com drivers maiores do que em outros tipos de fone, os fones circumaurais costumam ser usados por profissionais de som, além de serem prevalentes em headsets gamers. Modelos mais caros costumam contar com recursos avançados, como cancelamento de ruído ativo e áudio 3D. Um deles é o Apple AirPods Max, vendido por a partir de R$ 6.599.

Outra vantagem desse tipo de fone é que ele costuma ser mais confortável do que os supra-aurais, sobretudo quando usado por longos períodos. Por isso, é indicado para usar em viagens ou mesmo para quem quer apenas sentar e curtir uma música sem compromisso.

O lado negativo é que ele é maior e mais pesado que outros tipos de fone, o que dificulta seu transporte. Ele pode até sair da orelha ao fazer movimentos muito intensos. Além disso, esse tipo de fone tende a ser mais caro, já que sua construção costuma ser mais robusta do que nos fones supra-auriculares.

Há dois designs de fones circumaurais disponíveis no mercado: o aberto e o fechado. O fechado é o mais comum, com as conchas impedindo qualquer saída ou entrada de som. Um modelo desse tipo é o Anker Life Q30, que tem preço a partir de R$ 436. Já o design aberto possui saídas de ar que permitem que as ondas sonoras se propaguem para fora da concha, proporcionando um som mais natural. Um exemplo desse tipo é o AKG K240, que pode ser encontrado por a partir de R$ 489.

