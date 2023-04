Todas as Flores: conheça elenco e personagens da novela do Globoplay

Todas as Flores, novela da Globo produzida exclusivamente para o Globoplay , foi lançada em outubro do ano passado. Sua segunda fase chega na plataforma nesta quarta-feira (5). Criada por João Emanuel Carneiro, ela conta a história de Maíra (Sophie Charlotte), uma jovem cega que mora com o pai no interior do Goiás e é surpreendida pelo retorno de Zoé (Regina Casé), a mãe que acreditava estar morta.

Levada para o Rio de Janeiro, a jovem passa a viver com sua nova família, sem imaginar que Zoé reaparece com segundas intenções, que envolvem Vanessa (Letícia Colin), sua irmã. Além do trio de protagonistas, o elenco da novela conta com nomes como Fabio Assunção, Nicolas Prates e Thalita Carauta. A seguir, conheça os principais personagens da trama.

Sophie Charlotte é Maíra

A protagonista da novela é uma jovem que nasceu com deficiência visual, foi rejeitada pela mãe ainda bebê e criada de maneira simples pelo pai, um perfumista que abandonou sua carreira para cuidar da filha. Sem saber que a mãe está viva, ela é surpreendida pelo retorno de Zoé, que aparece em Pirenópolis (GO) tentando reconquistar seu carinho e atenção.

Abalada pela morte do pai e enganada pela mãe, a jovem decide se mudar para o Rio de Janeiro, cidade em que conhece sua irmã e se compadece de sua doença. Também na capital, graças ao seu olfato apurado, Maíra é contratada como perfumista na Rhodes, marca de luxo na qual sua madrinha e irmã trabalham. É no local que ela conhece Rafael (Humberto Carrão), jovem por quem se apaixona, sem saber que ele é o herdeiro da empresa e noivo de Vanessa.

Regina Casé é Zoé

Mãe de Vanessa e Maíra, Zoé é uma mulher fria que rejeitou sua filha cega quando pequena. Rival declarada de Judite (Mariana Sousa Nunes), ela sente raiva da costureira por ela ser a verdadeira paixão de Humberto (Fábio Assunção), seu amante e parceiro de crimes. Dona de uma boa vida no Rio de Janeiro, a vilã ganha dinheiro comandando uma rede de tráfico humano, além de ter se envolvido com um esquema de tráfico de drogas.

Após o reencontro com Maíra, Zoé busca manter uma boa relação com ambas as filhas, sempre se aproveitando das duas para ter algum tipo de vantagem.

Letícia Colin é Vanessa

A filha criada por Zoé é uma jovem maldosa, que trabalha como estilista na Rhodes e sempre teve tudo o que quis. Embora seja noiva de Rafael, ela está apenas interessada na fortuna do rapaz, e mantém um romance escondido com Pablo (Caio Castro), filho de Judite. Diagnosticada com leucemia, ela usa de sua doença para ganhar a compaixão de Maíra e fazer com que a irmã a ajude.

Humberto Carrão é Rafael

O herdeiro da Rhodes trabalha na empresa da família, sendo visto como um bom moço por todos ao seu redor. Embora não saiba, seu noivado com Vanessa foi premeditado pelo pai e Zoé, que estão de olho na fortuna conquistada por sua mãe, Guiomar (Ana Beatriz Nogueira). Em crise no relacionamento, ele se apaixona por Maíra, despertando a ira de Vanessa.

Mariana Sousa Nunes é Judite

Madrinha de Maíra, Judite trabalha como costureira na Rhodes e leva uma vida simples no bairro da Gamboa, no Rio de Janeiro. Mãe de Pablo, ela esconde de todos quem é o verdadeiro pai do jovem, que vive a questionando sobre suas origens. No passado, a personagem viveu um romance com Humberto, de quem acabou se afastando por sua ligação com Zoé e o posterior casamento com Guiomar.

Fabio Assunção é Humberto

Marido de Guiomar, o executivo da Rhodes sempre foi apaixonado por Judite, mulher com quem viveu um romance na época em que ainda era pobre. A relação entre os dois, no entanto, mudou ao conhecer Zoé, sua amante e parceira de crimes, que a fez se afastar do seu grande amor. Graças à vilã, ele também conheceu e se casou com Guiomar, milionária e dona da Rhodes, de quem deseja explorar a fortuna.

Caio Castro é Pablo

Filho de Judite, Pablo Xavier é um garoto ambicioso e um tanto quanto trambiqueiro. Amante de Vanessa, ele aceita que a moça leve adiante o noivado com Rafael, pois ambos estão de olho na fortuna do herdeiro. Tudo muda, no entanto, quando Maíra chega ao Rio de Janeiro e Pablo, que havia sido orientado por Vanessa a causar brigas entre a moça e Rafael, acaba se encantando pela jovem.

Nicolas Prattes é Diego

Garoto pobre e trabalhador, Diego vive fazendo bicos para garantir o sustento da sua mãe e de seus dois irmãos. Após ser despejado de casa, ele decide assumir a autoria de um crime que não cometeu, em razão da promessa feita por Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes) de que sua família receberia R$ 100 mil. Enganado, ele vai parar na cadeia e recebe a ajuda do preso Samsa (Ângelo Antônio), que também busca vingança do empresário.

Douglas Silva é Oberdan

Pagodeiro nato, Oberdan forma um trio musical com sua esposa Jussara (Mary Sheila) e seu filho Celinho (Leonardo Carvalho). Além do amor pela música e pelas festas na Gamboa, o personagem é viciado em sexo, devido a uma condição médica que possui. Embora seja apaixonado pela esposa, ele vive a traindo com outras mulheres, e morre de medo de Jussara descobrir a verdade e não perdoá-lo novamente.

Thalita Carauta é Mauritânia

Espontânea e engraçada, Mauritânia já foi prostituta e estrela de filmes adultos, caminhos que a levaram a brigar com sua família e culminaram em sua expulsão de casa. Anos depois, mais velha e com a filha crescida, ela cai nas graças de Raulzito (Nilton Bicudo), executivo da Rhodes que decide deixar sua herança para a personagem e faz sua vida mudar completamente.

Yara Charry é Joy

Filha de Luis Felipe (Cássio Gabus Mendes) e Lila (Naruna Costa), Joy trabalha na Rhodes, a empresa de sua família. Namorada de Olavo (André Loddi), ela não estava presente quando o pai ajudou o genro a escapar de um crime, oferecendo dinheiro para Diego assumir a responsabilidade em seu lugar. Dona de um segredo, ela é muito grata ao namorado por tê-la apoiado em um momento em que precisou de ajuda.

