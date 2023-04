TV 32 polegadas smart: 6 modelos para assistir a filmes e séries

TVs smarts de 32 polegadas é uma boa opção para quem procura uma televisão para assistir a filmes e séries sem abrir a mão do conforto, como, por exemplo, assistir às produções no quarto ou até mesmo em salas menores. Empresas como LG , Samsung , TCL , Philco , Philips e TCL apresentam modelos com diferentes funções. As televisões oferecem um leque de aplicativos como Netflix , Amazon Prime Video , Globoplay e YouTube . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

1 de 1 Empresas como LG, Samsung, TCL, Philco, Philips e TCL apresentam modelos smart com diferentes funções por preços a partir de R$ 1.098 — Foto: Rafael Leite/TechTudo Empresas como LG, Samsung, TCL, Philco, Philips e TCL apresentam modelos smart com diferentes funções por preços a partir de R$ 1.098 — Foto: Rafael Leite/TechTudo

A 32LQ621CBSB.AWZ, da LG, pode ser uma alternativa interessante para os que buscam um modelo mais em conta e que não precisa investir muito. Este aparelho vem com tela LED com resolução HD de 1366 x 768 pixels, proporção de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 1.098.

A TV acompanha base para apoio, parafusos, controle remoto, cabo de força e manual de instruções. Além disso, o modelo também é compatível com os assistentes virtuais Google Assistente e Alexa. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e os compradores destacam o fato de o televisor vir com diversos aplicativos de streaming instalados. No entanto, pontuam que o controle remoto pode apresentar falhas para fazer as funções básicas, demonstrando erros.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: controle remoto apresenta falhas

A 32S615, da TCL, oferece tela LED com resolução HD. Já a função Micro Dimming promete controlar a iluminação em todos os pontos da tela, para máxima qualidade de brilho, contraste e cor. O modelo conta ainda com IA e sistema operacional Android TV, sistema interessante para quem procura um leque maior de aplicativos para a TV. Além disso, o formato do display traz bordas finas, para aproveitar ao máximo a imagem exibid e acompanha um controle remoto com comando de voz por meio do Google Assistente.

Prós: variedade de aplicativos

variedade de aplicativos Contras: comando de voz compatível apenas com Google Assistente

A Roku PTV32G70RCH, da Philco, é uma opção para quem procura uma televisão com sistemas mais modernos sem ultrapassar os R$ 1.500. Com sistema Roku TV, tela HD, conversor e processador Quad Core, o modelo promete alta performance por um baixo custo. O sistema Dolby Audio deve oferecer mais imersão sonora. É possível adquirir a televisão Philco PTV32G70RCH por valores a partir de R$ 1.149.

O sistema é capaz de oferecer aplicativos como Netflix, Globoplay, Disney+, Amazon Prime Video e outros. Avaliada com nota média 4,7 de 5 pelos consumidores da Amazon, a televisão recebeu nota máxima em 82% das avaliações e se destaca pelo custo-benefício e pela qualidade visual. Em contrapartida, outros indicam que o modelo apresenta problemas após pouco tempo de uso, como travamento.

Prós: sistema Roku TV

sistema Roku TV Contras: resolução HD

A UN32T4300AGXZD, da Samsung, conta com o sistema operacional Tizen, um sistema operacional lançado em 2012 e desenvolvido pela Linux Foundation em parceria com a marca sul-coreana para buscas na internet. Além disso, conta com espelhamento para transmitir a tela de outros aparelhos, e hospeda uma interface de conexão com entradas HDMI e USB. A conexão Wi-Fi permite ao usuário usufruir de aplicativos como Amazon Prime Video e Globoplay. O produto é visto por valores que partem de R$ 1.159.

Ela conta com recursos interessantes, como é o caso do Dolby Digital Plus, que adapta o som exibido no filme para sua melhor e mais nítida versão, sendo uma função indicada para quem procura um aparelho para ver filmes e séries. A tela também oferta uma resolução HD de 1366 x 768 pixels, além de uma taxa de atualização de 60 Hz. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os usuários denotam a facilidade de utilização do sistema operacional e sua fluidez. No entanto, destacam que o som não possui um alcance bom.

Prós: conta com Dolby Digital Plus

conta com Dolby Digital Plus Contras: relatos do som não ser potente

O modelo LH32BETBLGGXZD, da Samsung, oferece opções que podem servir como TV ou monitor. O modelo dispõe de uma resolução em HD e taxa de atualização de 60 Hz. O tipo de painel usado é LED e investe em suporte HDR para otimizar brilho e nitidez nas exibições. O sistema operacional utilizado é o Tizen, que possibilita o acesso a plataformas de streaming, mas também viabiliza o controle por assistentes virtuais e ainda o acesso ao aplicativo Smart Things. É possível comprar a televisão por aproximadamente R$ 1.166.

O processador é o Hyper Real, que promete entregar um desempenho otimizado em conjunto com o software escolhido. Com saída de áudio estimada em 10 Watts, a TV traz conexão Bluetooth, o que permite conectar em caixas de som ou home theaters. O produto ainda inclui controle remoto, entrada HDMI e USB. As avaliações da Amazon o classificam em 4,7 estrelas, com destaques para a qualidade visual e facilidade de instalação. No entanto, há críticas sobre a qualidade sonora, que pode não contemplar consumidores tão criteriosos.

Prós: HDR e potência de áudio de 10 Watts

HDR e potência de áudio de 10 Watts Contras: qualidade sonora poderia ser melhor

A LG 32LQ620 traz um formato mais simples de televisores: com bordas mais grossas. Ela traz qualidade de resolução em HD, podendo reproduzir cores nítidas e vivas e é equipada com processador alfa5 Gen5, que, de acordo com a fabricante, é capaz de intensificar a experiência de visualização da imagem, sendo uma opção interessante para quem procura ver séries e filmes. O modelo ainda conta com funções como o HDR10 Pro, que altera o nível de brilho de forma automática para exibir cores mais realistas e um visual mais claro. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.249 para comprar o produto.

A TV também é compatível com reconhecimento de voz, e é possível controlar o modelo à distância usando apenas a fala. Para completar, a televisão ainda conta com modos de exibição com foco em jogos, que podem otimizar as partidas. Seu sistema operacional é o webOS, seus alto-falantes têm potência de 10 W, e o modelo possui entradas HDMI, USB, AV, RF, Ethernet, além de conexão Bluetooth. Na Amazon, o item é avaliado com nota 4,8 de 5 e consumidores destacam a rapidez de resposta da TV e a qualidade de resolução da imagem como pontos positivos.

Prós: compatibilidade com reconhecimento de voz e HDR10 Pro

compatibilidade com reconhecimento de voz e HDR10 Pro Contras: formato de TV mais tradicional

