TV 60 polegadas: 4 modelos para comprar em 2023

TVs de 60 polegadas podem ser uma boa pedida para quem deseja um espaço generoso para assistir a filmes e séries. Empresas como HQ, LG e Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 2.299 , como é o caso do HQ 60 4K, que traz resolução em 4K e variedade de apps de streaming instalados de fábrica. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

Já a LG 60UQ8050 traz tecnologia HDR10 Pro e sistema operacional webOS 22 por valores que partem de R$ 3.192. Outra opção é a Samsung 60BU8000, que conta com tecnologia de áudio 3D e resolução 4K por cerca de R$ 3.259. Pensando nas possibilidades disponíveis no mercado, o TechTudo preparou uma seleção com quatro TVs de 60 polegadas.

1 de 1 TVs de 60 polegadas podem conferir recursos como resolução em 4K e áudio 3D — Foto: Divulgação/Samsung TVs de 60 polegadas podem conferir recursos como resolução em 4K e áudio 3D — Foto: Divulgação/Samsung

1. HQ 60 4K - a partir de R$ 2.299

A HQ 60 4K oferece um tamanho generoso em resolução em 4K e saídas de áudio com 10 W de potência. As portas incluídas contemplam três entradas HDMI, duas USB e uma P2, para áudio. Já o desempenho fica por conta do chip CA53, que roda com velocidades de até 1,53 GHz. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 2.229.

Entre os recursos disponíveis, é possível mencionar a variedade de apps de streaming instalados de fábrica, como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video e Spotify. Consumidores que quiserem outros aplicativos podem encontrá-los na loja virtual disponibilizada pela televisão. As avaliações feitas por clientes que já adquiriram o produto na Amazon garantem 4,2 estrelas à TV. No site, há elogios ao custo-benefício do produto, mas também há alertas quanto ao volume, que pode ser baixo ou abafado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: volume pode deixa a desejar

A TV UN60AU7700 oferece configurações mais elaboradas com aspectos de destaque para consumidores mais criteriosos. Assim como o modelo anterior, este também oferece resolução em 4K (3840 x 2160 pixels) e acrescenta um painel de tecnologia QLED para conferir cores mais fiéis e vivas. O suporte HDR10+ também pode somar ao campo de otimização da imagem, uma vez que entrega contraste ao conteúdo exibido na tela. O modelo é encontrado por valores a partir de R$ 3.142.

As ferramentas adicionais incluem o espelhamento de tela, o controle unificado para ajustar mais de um aparelho ao mesmo tempo e a tecnologia Game Streaming, que viabiliza jogos sem a necessidade de um console. A TV ainda é compatível com comando de voz e com Bluetooth de áudio, caso seja necessário amplificar o som, que naturalmente é garantido por duas saídas de áudio de 20 W. A conectividade por cabos menciona possibilidades via HDMI, USB, Ethernet (LAN) e entrada de áudio. Com 4,7 estrelas na Amazon, o modelo da Samsung reúne comentários positivos quanto à imagem e desempenho da TV. No entanto, há alguns apontamentos sobre as configurações de som, pois ela pode deixar a desejar segundo a análise de alguns consumidores.

Prós: compatibilidade com diversas assistentes virtuais

compatibilidade com diversas assistentes virtuais Contras: configurações de som podem ser restritas

A LG também integra a lista de possibilidades de 60 polegadas com o modelo 60UQ8050, vendido por cerca de R$ 3.192. Indicada para quem deseja investir um valor a mais na qualidade da imagem e do áudio, a TV oferece resolução em 4K e tecnologia HDR10 Pro, o que garante ajuste dos níveis de brilho para proporcionar imagens com mais cor e nitidez. A ficha técnica ainda inclui o processador α5 Gen5 AI e o sistema operacional webOS 22, software responsável pela navegação e pelo suporte aos apps de streaming.

A tela traz taxa de atualização de 60 Hz e investe em saídas de áudio com potência de 20 W. Quem preferir, pode amplificar o som por meio de caixas de som, que podem ser conectadas com a ajuda do sistema Bluetooth oferecido pela TV. No que diz respeito aos recursos, vale mencionar o alerta esportivo, usado para notificar um usuário a cada início de partida de um jogo e também a tecnologia de games, que garante o armazenamento de jogos na nuvem e outras ferramentas. A compatibilidade com assistentes virtuais como Alexa e Google Assistente permite que a TV seja acionada por comando de voz, embora também ofereça um controle remoto na compra do televisor. As entradas mencionam formato HDMI e USB. Todo esse conjunto pontua 4,6 estrelas na Amazon, com destaque para a experiência de clientes com o som e com a imagem.

Prós: recursos de otimização de imagem e ferramentas voltadas ao público gamer

recursos de otimização de imagem e ferramentas voltadas ao público gamer Contras: taxa de atualização de 60 Hz

A TV 60BU8000 pode ser uma boa pedida para quem procura qualidade sonora. Isso porque o modelo investe em som adaptativo, com dois canais que trazem 20 W de potência e tecnologia de áudio 3D. Quanto à imagem, o painel segue moldes parecidos com os concorrentes e entrega resolução em 4K (3840 x 2160 pixels), taxa de 60 Hz e HDR. O campo das especificações inclui processador Crystal 4K e sistema Tizen. O produto é visto por cerca de R$ 3.259.

Outros destaques são o design fino da TV e o controle SolarCell, que pode ser recarregado por energia solar, pela luz ambiente ou via cabo USB. O campo de recursos menciona um hub inteligente que sugere conteúdos personalizados e ainda uma área destinada a gamers, com jogos e configurações específicas para o bom desempenho na jogatina. Quem procura itens para a casa conectada pode gostar do controle unificado oferecido pela TV, além da possibilidade de fazer videochamadas na telona. As avaliações conferem 4,7 estrelas ao aparelho na Amazon, que reúne registros satisfeitos com o som do produto, mas também agrega pontuações insatisfeitas com a qualidade da imagem.

Prós: tecnologias de áudio e recursos

tecnologias de áudio e recursos Contras: taxa de atualização de 60 Hz

Com informações de LG e Samsung (1/2)

