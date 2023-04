TV LG 50 polegadas: 4 modelos por menos de R$ 3 mil

A LG apresenta amplo portfólio de TVs de 50 polegadas no Brasil. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 2.327 , como é o caso da LG 50UQ7950, que conta com suporte a HDR e potência de 20 W RMS em dois canais. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de abril de 2023.

A LG 50UQ7950, apesar de ser uma opção de entrada, conta com um design moderno e promete oferecer uma boa experiência para quem procura uma TV mais em conta. No design, um destaque é a espessura das bordas do display, que são bem discretas e dão um aspecto premium ao equipamento, que aparece com aprovação com cinco estrelas por parte de 57% dos consumidores da Amazon. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 2.327.

Nas especificações, o televisor conta com um processador α5 Gen5, sistema webOS 22, Alexa e Google Assistente integrados, suporte a HDR e taxa de atualização de 60 Hz. No som, o modelo oferece sistema com potência de 20 W RMS em dois canais. A TV conta ainda com três entradas HDMI 2.0, duas USB, saída digital óptica, entrada RF e RJ-45, além de conectividade Bluetooth.

Prós: custo baixo, sistema intuitivo, compatibilidade com assistentes virtuais

custo baixo, sistema intuitivo, compatibilidade com assistentes virtuais Contras: taxa de atualização de 60 Hz apenas, sistema de som básico

A LG 50UQ801COSB é mais uma TV muito bem avaliada na Amazon, com mais 80% de clientes satisfeitos. Assim como o modelo apresentado anteriormente, esta é mais uma TV que conta com um design moderno, com bordas finas e suporte discreto. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.249.

O modelo é mais um com taxa de atualização de 60 Hz, com suporte a HDR10, o que tende a oferecer cores mais vivas e melhores contrastes. O processador é o α5 Gen5, o que faz com que a TV ofereça suporte a recursos de upscalling inteligente, além de suporte nativo a comandos de voz para Alexa e Google Assistente. A LG 50UQ801COSB também conta com sistema de som 2.0 com 20W RMS e oferece duas entradas USB, três HDMI 2.0, saída óptica, porta Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi.

Prós: custo baixo, design moderno, sistema intuitivo, suporte a Alexa e Google Assistente

custo baixo, design moderno, sistema intuitivo, suporte a Alexa e Google Assistente Contras: taxa de atualização de 60 Hz apenas, sistema de som básico

A principal diferença da 50UQ8050PSB em relação aos modelos apresentados anteriormente é o seu design, que é mais fino. Quanto aos recursos, o televisor é similar aos dois já listados, com processador é o α5 Gen5, sistema de som 2.0 com 20 W RMS, taxa de atualização de 60 Hz e suporte a HDR10 Pro. A TV é encontrada por valores a partir de R$ 2.587.

Para as conexões, o televisor conta com três portas HDMI 2.0, duas portas USB, entrada RF, saída digital óptica, porta Ethernet (RJ-45) e Wi-Fi e Bluetooth integrados. Um item que acompanha a 50UQ8050PSB é o controle remoto Smart Magic, que apresenta mais recursos e uma forma ainda mais intuitiva de utilizar o televisor. 84% dos consumidores que adquiriram o modelo na Amazon deram cinco estrelas, destacando a usabilidade do controle remoto, qualidade de imagem e velocidade do sistema.

Prós: qualidade de imagem, controle remoto inteligente, opções de conectividade

qualidade de imagem, controle remoto inteligente, opções de conectividade Contras: som com apenas 20W RMS e taxa de atualização de 60 Hz apenas

4. LG NanoCell 50NANO75 – a partir de R$ 2.799

O modelo mais avançado da lista é a LG NanoCell 50NANO75, que como o nome indica, é um televisor com display com tecnologia NanoCell, que diferente do LCD convencional, conta com tecnologia IPS combinada a nano células, o que promete oferecer uma qualidade de imagem muito superior. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.799 para comprar o produto.

O televisor, que também é comercializado com o controle remoto Smart Magic, traz ainda processador Quad Core 4K, sistema webOS 6.0, compatibilidade com Alexa e Google Assistente, compatibilidade com Apple AirPlay2, funcionalidade HDR10 e taxa de atualização de 60 Hz. O sistema de som é 2.0 com 20 W RMS e as portas disponíveis são: três HDMI 2.0, duas USB, entrada RF, saída óptica, Bluetooth e Wi-Fi integrados.

Prós: tecnologia do display, cores mais vivas e melhor contraste, assistentes virtuais integrados

tecnologia do display, cores mais vivas e melhor contraste, assistentes virtuais integrados Contras: sistema de som simples e taxa de atualização de apenas 60 Hz

