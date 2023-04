Twitch: veja os 5 maiores recordes atingidos por streamers na plataforma

Alguns dos principais recordes ocorreram recentemente, enquanto outros são mais antigos e se aproximam do ponto de serem "inalcançáveis". Confira, a seguir, 5 dos maiores números alcançados por streamers na Twitch.

Veja os 5 maiores recordes atingidos por streamers na Twitch, plataforma de streaming ao vivo; Ibai Llanos, Ninja e mais estão entre os recordistas — Foto: Reprodução/Unsplash

Maior pico de espectadores

Provavelmente, o pico de espectadores é o recorde que mais chama a atenção dos usuários da Twitch. A audiência reflete a popularidade de um streamer e, mesmo que a transmissão não seja do seu interesse, números altos sempre impressionam. Vale ressaltar que, durante a história da plataforma, esse recorde não foi mantido apenas por um streamer em específico. Por um bom tempo, ele foi da ELeague TV, que chegou a um pico de mais de 1,088 milhão de espectadores graças à competição ELEAGUE Boston Major 2018 Finals, de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

O recorde da ELeague viria a ser batido apenas em 2021, quando o espanhol David "TheGrefg" Martínez bateu mais de 2,47 milhões de espectadores em live ao apresentar sua skin de Fortnite. Curiosamente, o recorde de TheGrefg foi superado por outro streamer espanhol, em junho de 2022. Ibai Llanos ultrapassou a marca de 3,356 milhões de espectadores simultâneos enquanto transmitia um evento de boxe. No momento, esse ainda é o recorde a ser batido na Twitch.

Ibai Llanos organizou um evento de boxe que quebrou o recorde de espectadores simultâneos na Twitch — Foto: Reprodução/LVP

Recorde de seguidores

Recordes estão aí para serem superados, mas algumas marcas alcançadas na Twitch aparentam estar cada vez mais fora do alcance. A do streamer Tyler "Ninja" Blevins é uma delas, e diz respeito à quantidade de seguidores na plataforma: 18,5 milhões. Mesmo após trocar o serviço pelo Mixer, plataforma da Microsoft, ele ainda continuou em alta. Mas, quando este foi encerrado, ele voltou à plataforma da Amazon.

Famoso principalmente pelo Fortnite, Ninja elevou o nível de sua transmissão e popularidade após ficar amigo de várias pessoas famosas, como o jogador Neymar Jr. e o cantor Drake. Em 2018, inclusive, ele acumulou recordes e ajudou no crescimento da popularidade da própria Twitch.

Ninja já foi o principal nome da Twitch, mas hoje conta com números um pouco mais discretos de espectadores quando comparamos ao seu auge — Foto: Divulgação/Penguin Random House

Maior pico de inscrições

Inscrições são uma forma de o espectador apoiar o streamer financeiramente e ganhar benefícios com isso. Entre eles, ficar livre de comerciais durante a transmissão, ter uma insígnia especial no chat do streamer e ainda poder utilizar emotes exclusivos em canais da Twitch. Assim como a contagem de seguidores, o número de inscrições também é bastante relevante na plataforma. Porém, é muito difícil chegar na casa dos milhões, pois um "sub" precisa ser renovado mensalmente.

Falamos no tópico anterior sobre os recordes de Tyler "Ninja" Blevins na Twitch, e um deles foi ter alcançado 269 mil inscrições em abril de 2018. Essa marca só foi superada em abril de 2021 por Ludwig Ahgren, com 283 mil inscrições. Curiosamente, Ludwig trocaria a Twitch pelo YouTube no mesmo ano, uma atitude realizada por outros streamers na época. Assim, chegamos a março de 2023, mês em que Kai Cenat chegou a mais de 306 mil subscribers simultâneos.

Vencedor do 12th Streamy Awards na categoria Melhor Streamer do Ano de 2022, Kai Cenat é o recordista de inscritos na Twitch — Foto: Divulgação/LFM Management

A mais longa subathon

Subathon é o nome dado a um evento realizado por streamers em seus respectivos canais. Ele funciona com um cronômetro, que cai de pouco a pouco. No entanto, se os espectadores fizerem doações ou se inscreverem, esse tempo aumenta, tornando o evento uma verdadeira maratona. Muitas subathons passaram do limite esperado e obrigaram os streamers a permanecerem com suas transmissões ligadas por dezenas de dias. Por conta disso, eles precisavam se transmitir mesmo enquanto dormiam, para evitar o encerramento.

Como a subathon é um evento popular até mesmo entre streamers menores, o recorde de dias foi quebrado diversas vezes. Até abril de 2022, o título pertencia a "Notmes", que ficou 115 dias ininterruptos em subathon. Em teoria, "Ambish" superou essa marca ao chegar a 258 dias de evento, mas o recorde foi invalidado por passar vídeos gravados na transmissão, o que é contra as regras.

De qualquer forma, a recordista de subathon atual é "Emilycc". Ela está com mais de 500 dias ininterruptos de transmissão e há a possibilidade de ela ainda estar online enquanto você lê esta matéria. O objetivo da streamer é chegar a 730 dias, dois anos de subathon.

Emilycc quebrou o recorde de subathon e vai em busca de uma marca praticamente inviável de ser batida — Foto: Reprodução/Emilycc Twitch

A stream "solo" mais longa da história

Uma categoria de recorde que se aproxima do "inalcançável" é o de stream "solo" mais longo da história -- ou seja, uma transmissão ininterrupta realizada apenas por um streamer. Até 2020, esse recorde era de 161 horas, conquistado por "LosPollosTV". Porém, poucos dias depois, a marca foi alcançada por "CallMeCypher", com mais de 200 horas ininterruptas.

Depois, o posto foi assumido por "GPHustla", um streamer que iniciou sua jornada no dia 15 de agosto de 2020 e manteve live ativa por 634 dias sem qualquer interrupção -- o equivalente a mais de 15 mil horas. No 634º dia, ele foi banido da Twitch por gerar muita receita com anúncios, e, por nunca ter recebido explicações oficiais da plataforma quanto à isso, optou por se mudar para o YouTube. Mesmo assim, seu recorde deve permanecer intocável para sempre.

GPHustla seguiu fazendo transmissões no YouTube, mas segue, até hoje, tentando contato com a Twitch para pedir explicações sobre o banimento — Foto: Reprodução/GPHustla YouTube