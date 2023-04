Ultrapassado? 5 motivos pelos quais ainda vale a pena usar o Facebook

Com mais de dois bilhões de usuários ativos em todo o mundo, o Facebook ainda é uma das redes sociais mais populares entre os brasileiros, estando disponível gratuitamente na versão web ou em aplicativos para Android e iOS (iPhone). A seguir, veja cinco motivos pelos quais ainda está valendo a pena usar o Facebook

Facebook ainda é uma das redes sociais mais populares entre brasileiros; confira lista com motivos pelos quais ainda vale a pena usar o Facebook — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. Tem grupos com assuntos específicos

Os grupos são um dos recursos mais interessantes do Facebook. A plataforma conta com opções de diferentes assuntos e recursos, havendo grupos de humor, receitas, jogos, esportes e muito mais. Além de definir o público de um grupo a partir de um assunto, você também pode criar grupos com funções mais específicas. Para se comunicar com alunos da faculdade, por exemplo, um professor pode criar grupos para suas disciplinas.

A seção "Grupos" pode ser acessada na barra lateral esquerda da rede social. Clicando nela, você pode ver as publicações mais recentes dos grupos dos quais você participa ou pode procurar novas opções para ingressar. Além disso, você também pode criar o seu próprio com o botão "Criar novo grupo".

Alguns dos muitos grupos sugeridos pelo Facebook — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

2. Permite manter contato com parentes e amigos que não estão em outras redes

Nem todos os seus amigos e parentes têm Instagram ou Twitter, mas talvez muitos deles ainda estejam no Facebook. Assim, na rede social criada por Mark Zuckerberg, você pode conversar e acompanhar a vida de pessoas queridas que não migraram para plataformas mais atuais. Além disso, é mais comum, no Facebook, que as pessoas se identifiquem com "Nome + Sobrenome" — diferente de outras redes, em que alguns usuários utilizam apelidos ou apenas o primeiro nome.

O Facebook é uma das redes sociais com a maior base de usuários — Foto: Reprodução/Pexels

3. Dá para stalkear fotos antigas de amigos

O Facebook é uma das redes sociais mais antigas que ainda estão ativas para o grande público. Por isso, é comum encontrar perfis bastante velhos na plataforma — alguns com dez ou até 15 anos. Se você tiver curiosidade de saber como seus amigos eram na época, pode você "stalkeá-los" pelo Facebook, já que é bem provável que a conta deles ainda contenha fotos publicadas nesse período.

Para isso, basta acessar a seção "Fotos" de um perfil e rolar a página até o final. Caso a pessoa não tenha apagado, será possível visualizar as primeiras imagens postadas pelo usuário. Vale lembrar que os seus amigos também podem ver as suas fotos antigas, ou seja, se você tiver vergonha delas, pode apagá-las ou utilizar o recurso "editar público" para configurar quem pode visualizar a imagem.

É possível stalkear fotos antigas dos seus amigos através do Facebook — Foto: Reprodução/Mashable

4. É fácil organizar eventos lá

O Facebook permite organizar eventos e conferir quais festividades irão acontecer em breve. A seção "Eventos" pode ser acessada pela barra lateral esquerda da rede social, após clicar em "Ver mais". Nela, os usuários podem informar a sua localização para que apareçam programas próximos, sendo também possível filtrar pela data em que eles irão ocorrer ou pela categoria (como religiões, esportes, música e áudio, casa e jardim e muito mais). Além disso, também é possível ver de quais eventos os seus amigos têm interesse de participar, clicando em "Amigos".

Caso goste de alguma festividade, basta clicar em "Tenho Interesse" para mostrar aos seus amigos que você quer ir e, assim, para que vocês se encontrem no local. Vale lembrar que nem todas as opções são presenciais — algumas são online. Para criar o seu próprio evento, basta clicar em "Criar novo evento", na lateral esquerda da tela.

Diferentes eventos anunciados no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

5. Ajuda a lembrar dos aniversários dos amigos

Um dos recursos mais úteis do Facebook é o lembrete dos aniversariantes do dia. Diariamente, a rede social envia uma notificação para os usuários indicando quais amigos fazem aniversário na data. Muitos internautas, inclusive, dependem da plataforma para lembrar os dias de nascimento de pessoas queridas, já que, atualmente, não é comum anotar os aniversários em agendas físicas ou virtuais.

Além de notificar sobre a data, o Facebook ainda permite enviar mensagens de parabéns na linha do tempo dos amigos de forma breve. Basta clicar em "Escreva na linha do tempo dela(e)" e digitar as felicitações. Caso a pessoa tenha informado o ano de nascimento à rede social, ainda é possível ver a idade que ela está completando no dia.

Graças ao Facebook é possível lembrar do aniversário de todos os seus amigos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

