As compras no supermercado podem ser mais práticas e organizadas com a contribuição de aplicativos para Android e iPhone ( iOS ). Criar listas dos itens, simular os preços e se organizar financeiramente são alguns recursos que podem ser encontrados em apps voltados para essa tarefa. Um deles é o Listonic, que permite a criação de uma lista de compras compartilhada onde todos usuários com acesso podem modificá-la.

Há também aplicativos que funcionam como um inventário para o usuário acrescentar todos os produtos disponíveis na despensa de casa, como é o caso do app Sortly. Pensando isso, o TechTudo reuniu, nas próximas linhas, cinco apps que vão te ajudar no momento de ir às compras do mês

1 de 6 Vai fazer compras? Confira 5 apps que vão te ajudar na hora do mercado — Foto: Divulgação/Pexels Vai fazer compras? Confira 5 apps que vão te ajudar na hora do mercado — Foto: Divulgação/Pexels

📝 Tem como excluir aviso de mensagem apagada no WhatsApp? Veja no Fórum TechTudo

1. Listonic

O aplicativo Listonic, disponível de forma gratuita para as versões Android e iPhone (iOS), é uma alternativa interessante na hora de fazer listas para mercado. O app conta com uma lista compartilhada para a família, o que elimina a necessidade de que ela seja anotada à mão e não sincronizada para todos, alem de agilizar a busca nas prateleiras dos supermercados.

O Listonic também conta com opção paga, que retira os anúncios. Os preços são R$ 5,49/mês, R$ 48,99/ano ou R$ 72,99 (vitalício).

Alguns diferenciais do app são as sugestões de produtos comprados regularmente no mês, como de os perecíveis, além de atualização em tempo real das listas compartilhadas. Há, ainda, a classificação de categorias dos produtos e contribuição no controle dos gastos, já que os preços dos produtos podem ser acrescentados para ajudar na soma do valor total.

2 de 6 Inserção de itens à lista de compras no aplicativo Listonic — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Inserção de itens à lista de compras no aplicativo Listonic — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O aplicativo Desrotulando, disponível para as versões Android e iPhone (iOS), ajuda na escolha de itens mais saudáveis exibindo informações nutricionais dos produtos encontrados no momento das compras. Por isso, o app, além de ajudar aqueles que querem manter uma alimentação saudável, é uma ótima opção para pessoas que têm alergia, restrição ou intolerância alimentar, como o caso de celíacos e diabéticos.

O aplicativo tem um procedimento simples. Basta escanear o código de barras do item para conhecer a avaliação nutricional detalhada, além de uma avaliação dada por especialistas. o Desrotulando o tem um diferencial de exibir sugestões de melhores alternativas, caso o produto em avaliação não esteja de acordo com uma boa alimentação.

O recurso, porém, está disponível apenas na versão premium, o que exige uma assinatura que varia entre R$ 24,90 e R$ 34,90 por ano. Outras funções pagas são filtros para ver os melhores produtos de cada categoria, personalizar preferências e ainda ver informações de itens populares já cadastrados no app.

3 de 6 O Desrotulando permite a consulta de informações nutricionais — Foto: Reprodução/Helito Beggiora O Desrotulando permite a consulta de informações nutricionais — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

3. SoftList

Já o SoftList está disponível apenas para dispositivos Android. Ele também é útil para criar listas e adicionar os produtos com as suas respectivas quantidades e preços, o que facilita a organização dos produtos em categorias e valor total do carrinho dos itens que serão comprados.

Alguns diferenciais da versão gratuita do do app são acompanhar o histórico da compra, compartilhar a lista através de redes sociais, visualizar envios e ler o código de barras para cadastro dos itens. O app também tem funções específicas para a sua versão paga, como o backup automático, comparação de preços em históricos de compras, análise do produto com maior despesa, criação de mais listas e produtos separados por loja e outros. Os valores variam entre R$ 5,90 (mensal) e R$ 29,99 (anual).

4 de 6 É possível adicionar informações como quantidade e preço de produtos no aplicativo SoftList — Foto: Reprodução/Gisele Souza É possível adicionar informações como quantidade e preço de produtos no aplicativo SoftList — Foto: Reprodução/Gisele Souza

O Mobills é um gerenciador financeiro gratuito que contribui para diversos âmbitos, inclusive as compras de mercado. O app ajuda a estabelecer metas de gasto mensal para diversas categorias, permitindo que o usuário acrescente suas receitas, despesas, contas bancárias e controle os gastos com cartões de crédito.

É possível inserir receitas e valores destinados para as compras do mês dentro da categoria “Supermercado”. Essas distinções e organizações de produtos por categoria contribuem no planejamento mensal familiar. Ao inserir o valor, o usuário irá mencionar se a compra do mês já foi paga, ou quando será quitada, assim como inserir uma descrição e acrescentar anexos. Há ainda a opção de colocar observações, tags, fixar como uma despesa corrente e pôr notificações.

Caso o usuário deseje ter acesso a mais funções, é preciso ser um assinante. A assinatura dá direito ao cadastro ilimitado de contas e de cartões de crédito, planejamentos mensais e objetivos ilimitados, controle detalhado dos dados financeiros, filtros personalizados e outros. Para o plano mensal, o valor cobrado é de R$ 34,90. Para o plano anual, o usuário deverá pagar o valor de R$ 159,90.

5 de 6 Aplicativo Mobills permite que usuários adicionem mais informações de despesas por categorias — Foto: Reprodução/Helito Bijora Aplicativo Mobills permite que usuários adicionem mais informações de despesas por categorias — Foto: Reprodução/Helito Bijora

5. Sortly

A despensa de produtos de uma residência pode ser visualizada também com o Sortly, disponível para Android e iPhone (iOS). O app funciona como um inventário e ajuda a monitorar a quantidade de itens que restam em casa para evitar compras desnecessárias. Os dados são sincronizados automaticamente e podem ser acessados de qualquer lugar. Com isso, não será preciso se preocupar em lembrar se ainda há um item em casa ou não, caso tenha o encontrado na promoção em um supermercado.

Além disso, é possível atualizar o app através de escaneamento de código de barras, além de tornar as informações mais personalizáveis com acréscimo de preço, quantidade e notas, ou ainda gerar relatórios de forma gratuita. Por outro lado, com a opção paga do app, o usuário consegue receber alertas de estoques e conceder acesso a outros usuários para que todas as atividades sejam administradas em conjunto. Os disponíveis variam entre R$ 29/mês e R$ 59/mês.

6 de 6 Aplicativo Sortly serve como um inventário para a despensa — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativo Sortly serve como um inventário para a despensa — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Sortly, Mobilis, SoftList, Desrotulando e Listonic

Veja também: Como enviar imagem em alta qualidade no WhatsApp