O Windows é o sistema operacional para computadores pessoais mais usado no mundo, mesmo após várias versões e toda a sua evolução. Nascido nos anos 80 e com mais de 10 versões já lançadas, o Windows ainda é o SO mais popular do planeta, apesar de concorrentes, como Linux , macOS e o Android , disputando espaço no mercado. A plataforma para PC é responsável pelo sucesso de uma das maiores empresas de tecnologia do século 20 e 21: a Microsoft .

O sistema é a concretização do sonho de dois jovens, Bill Gates e Paul Allen, que acreditavam ser possível instalar um computador em cada mesa de trabalho e em cada casa, como uma alternativa ao uso da máquina de escrever. A seguir, o TechTudo traz a história do software responsável pela ascensão da Microsoft no mercado de tecnologia e discorre sobre todas as versões lançadas do recurso ao longo dos últimos 30 anos.

1 de 19 Os fundadores da Microsoft, Paul Allen (esquerda) e Bill Gates, em 19 de outubro de 1981, com diversos computadores — Foto: Reprodução/Microsoft Os fundadores da Microsoft, Paul Allen (esquerda) e Bill Gates, em 19 de outubro de 1981, com diversos computadores — Foto: Reprodução/Microsoft

📝 Windows 11 vale a pena? Confira no Fórum do TechTudo!

Versões do Windows: veja toda evolução do sistema em ordem cronológica

O TechTudo reuniu abaixo as versões do Windows, com toda a evolução do sistema em ordem cronológica. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

2 de 19 Versões do Windows: veja toda evolução do sistema em ordem cronológica — Foto: Reprodução/Unsplash Versões do Windows: veja toda evolução do sistema em ordem cronológica — Foto: Reprodução/Unsplash

1. O Windows 1.0 (1982-1985)

Com o primeiro nome de interface manager, o Windows ganhou essa nomenclatura por causa das caixas ou janelas de computação que eram fundamentais para o novo sistema. Apesar do anúncio feito em 1983, seu desenvolvimento demorou mais do que o esperado, assim como os adiamentos do lançamento das versões atuais.

Em 20 de novembro de 1985, a Microsoft lançou o Windows 1.0, trazendo a interface gráfica e o mouse como as grandes inovações. Na nova versão, os usuários não precisavam digitar os comandos – bastava mover o ponteiro do mouse e clicar nas janelas.

Além disso, o sistema introduziu elementos gráficos, como a barra de menus, as barras de rolagem, ícones e caixas de mensagens, que, juntos, tornavam os programas mais fáceis de usar e aprender. Também adicionou-se a possibilidade de trocar entre diversos programas abertos sem precisar fechá-los ou reiniciá-los.

3 de 19 Imagem do Windows 1.0 ao fundo com caixa para comercialização na frente — Foto: Reprodução/Blogoscoped.com Imagem do Windows 1.0 ao fundo com caixa para comercialização na frente — Foto: Reprodução/Blogoscoped.com

A versão Windows 1.0 trouxe versões primitivas de programas conhecidos atualmente, como o Paint, o Bloco de Notas e a Calculadora. A primeira versão do sistema operacional da Microsoft oferecia também um editor de texto, chamado Windows Writer, um calendário, uma agenda de contatos, um relógio e um jogo chamado Reversi.

2. O Windows 2.0 e 2.11 (1987 – 1990)

No dia 9 de dezembro de 1987, a Microsoft lançou a versão 2.0 do Windows, contando com ícones na área de trabalho e uma capacidade de memória expandida. A segunda versão do Windows continha uma melhoria no suporte à placa gráfica, o que possibilitou a sobreposição de janelas, o controle das dimensões das mesmas e o uso de atalhos de teclado.

Com o objetivo de melhorar o gerenciamento do sistema, o recurso de Painel de Controle foi adicionado. Foi nessa versão que o sistema do Windows foi aberto para que outras empresas conseguissem desenvolver programas para ele.

4 de 19 O menu do Windows 2.0 teve como grande novidade o lançamento da função Painel de Controle, que possibilitava uma melhoria no desempenho dos computadores — Foto: Reprodução/BBC.co.uk O menu do Windows 2.0 teve como grande novidade o lançamento da função Painel de Controle, que possibilitava uma melhoria no desempenho dos computadores — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

O processador usado no período do lançamento era o Intel 286. Porém, após o lançamento de seu sucessor, o Intel 386, o Windows 2.0 se beneficiou da memória expandida, oferecendo um desempenho melhor. Em 1988, a Microsoft se tornou a maior companhia de software para PCs do mundo e os computadores começaram a se tornar, cada vez mais, parte do dia a dia dos escritórios americanos.

3. Windows 3.0 e Windows NT (1990 – 1994)

O Windows 3.0 foi anunciado no dia 22 de maio de 1990, seguido pouco depois pelo Windows 3.1, em 1992. Em conjunto, as duas edições venderam 10 milhões de cópias durante os dois primeiros anos, tornando-o o sistema operativo Windows mais utilizado de sempre. A Memória Virtual melhorou os gráficos visuais e , em 1990, o Windows começou a assemelhar-se às suas versões posteriores.

O sistema passou a ter um desempenho significativamente melhor, gráficos avançados com 16 cores e ícones melhorados. Além disso, uma nova vaga de PCs 386 ajudou a impulsionar a popularidade do Windows 3.0. Graças ao suporte integral para o processador Intel 386, os programas tinham uma execução nitidamente mais rápida. O Gestor de Programas, o Gestor de Ficheiros e o Gestor de Impressão foram introduzidos no Windows 3.0.

O Windows for Workgroups 3.11 adicionou suporte para grupos de trabalho em redes ponto-a-ponto e domínios. Também, pela primeira vez, os PCs tornaram-se uma parte integrante da evolução emergente da informática para o modelo cliente/servidor.

5 de 19 Windows 3.0 com alguns serviços já conhecidos atualmente como o Microsoft Word e o Microsoft Excel — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows 3.0 com alguns serviços já conhecidos atualmente como o Microsoft Word e o Microsoft Excel — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

Já o Windows NT, lançado em 27 de julho de 1993, representou um marco para a Microsoft, que foi a conclusão de seu projeto iniciado no final dos anos 80 visando a criação de um novo e avançado sistema operativo a partir do zero.

Contudo, ao contrário do Windows 3.1, o Windows NT 3.1 era um sistema operativo de 32 bits. Esse fator fez dele uma plataforma estratégica de negócio, já que tinha suporte para programas de engenharia e programas científicos de alta qualidade.

4. Windows 95 (1995 – 1997)

O Windows 95 é considerado uma revolução no mundo dos PCs. Isso porque o seu lançamento representou uma guinada no design e na usabilidade que viria a estabelecer a Microsoft como a empresa de tecnologia mais bem-sucedida nos anos 1990. Pela primeira vez, o mundo parou para assistir ao anúncio de um software enquanto milhares de pessoas faziam filas para comprá-lo.

6 de 19 Bill Gates anuncia o lançamento do Windows 95 — Foto: Reprodução/BetaNews.com Bill Gates anuncia o lançamento do Windows 95 — Foto: Reprodução/BetaNews.com

O Windows 95 estreou o Menu Iniciar, um painel com acesso simplificado às principais funções e aos programas instalados no computador. Esse menu foi removido posteriormente pela Microsoft após o lançamento do Windows 8 – mas, depois de diversas reclamações, a empresa voltou com o recurso no Windows 10.

7 de 19 Windows 95 estreou o menu Iniciar — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows 95 estreou o menu Iniciar — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

Apesar das inovações, um dos grandes problemas do Windows 95 era a instabilidade ao rodar aplicativos escritos para o Windows 3.x. Isso porque o Windows 95 passava a executar a multitarefa cooperativa entregando ao aplicativo o gerenciamento do processador e da memória – o que resultava em travamentos e reinicializações do computador, caso o aplicativo executasse alguma tarefa indevida.

5. Windows 98, Windows Me e Windows 2000 (1998 – 2000)

Lançado em 25 de junho de 1998, o Windows 98 foi a primeira versão do Windows projetada especificamente para os consumidores finais. Com o Windows 98, tornou-se possível buscar as informações facilmente no computador.

8 de 19 Windows 98 foi a primeira versão do Windows projetada especificamente para os consumidores finais — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows 98 foi a primeira versão do Windows projetada especificamente para os consumidores finais — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

Outros melhoramentos com a chegada do sistema incluíram a abertura e o fechamento de programas rapidamente, suporte para leitura de DVDs e dispositivos USB. A barra de lançamento rápido de aplicativos, que permitia a inicialização dos programas sem precisar buscá-los no menu Iniciar, foi apresentada nesta versão.

Já o Windows Me, lançado em 14 de setembro de 2000, foi projetado para o uso residencial dos computadores e oferecia diversas melhorias para redes domésticas, músicas e vídeos. No Windows Me, lançou-se a funcionalidade de restauração do sistema, que permite voltar toda a configuração dos programas do PC para uma data ou hora antes que um problema tenha ocorrido.

9 de 19 Windows Me foi lançado em 14 de setembro de 2000 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows Me foi lançado em 14 de setembro de 2000 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

O Windows 2000 Professional, lançado em 17 de fevereiro de 2000, foi projetado para substituir o Windows 95, o 98 e o NT em todos os computadores e laptops de uso profissional. Construído sobre o código do Windows NT Workstation 4.0, os maiores melhoramentos do Windows 2000 foram em confiabilidade, facilidade de uso, compatibilidade com a Internet e suporte para computação móvel.

10 de 19 Windows 2000 Professional foi lançado em 17 de fevereiro de 2000 — Foto: Reprodução/Yoyogames.com Windows 2000 Professional foi lançado em 17 de fevereiro de 2000 — Foto: Reprodução/Yoyogames.com

Entre outras melhorias, o Windows 2000 Professional simplificou a instalação de dispositivos de hardware, ao aumentar a compatibilidade deles com a tecnologia Plug and Play. Os novos dispositivos compatíveis incluíam produtos avançados de rede, dispositivos USB, Firewire e infravermelho.

Em 25 de outubro de 2001, o Windows XP foi lançado com uma interface totalmente reprojetada e centrada em um centro de serviços de ajuda e suporte unificados. O sistema foi disponibilizado em 25 idiomas e o software virou um dos produtos mais vendidos da Microsoft.

Devido à multiplicação dos vírus de computadores e dos criminosos digitais, o medo foi, de certa forma, acalmado pelas frequentes atualizações de segurança carregadas da Internet. Com esses avisos, os usuários começaram a entender as mensagens sobre anexos suspeitos e vírus.

11 de 19 Windows XP foi disponibilizado em 25 idiomas e o software virou um dos produtos mais vendidos da Microsoft — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows XP foi disponibilizado em 25 idiomas e o software virou um dos produtos mais vendidos da Microsoft — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

O Windows Vista foi anunciado em novembro de 2006 e seu lançamento aconteceu em 31 de janeiro de 2007. Até o momento, ele era reconhecido como o sistema mais seguro a ser lançado pela Microsoft. O recurso de proteção User Account Control ajudava a prevenir que os softwares potencialmente maliciosos modificassem os computadores. Esse era o motivo da famosa tela de confirmação de operações administrativas, que foi tão criticada pelos usuários do sistema.

12 de 19 Windows Vista foi anunciado em novembro de 2006 e seu lançamento aconteceu em 31 de janeiro de 2007 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows Vista foi anunciado em novembro de 2006 e seu lançamento aconteceu em 31 de janeiro de 2007 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

Dentre as diversas versões do sistema, a Ultimate era a mais completa e anunciava o BitLocker Drive Encryption, que oferecia proteção para os dados dos usuários salvos encriptados automaticamente no disco. O Windows Vista trouxe melhorias no Windows Media Player devido ao aumento do número de usuários que usavam seus computadores como centrais de mídia digitais. Nele, era possível assistir à televisão, ver e enviar fotografias e editar vídeos.

A nova interface gráfica, nomeada de Aero, promoveu grandes modificações no sistema, fazendo com que a barra de tarefas e as bordas das janelas recebessem um visual novo. A busca de arquivos no computador teve nova ênfase para ajudar as pessoas a encontrar seus arquivos de forma mais rápida e o sistema foi distribuído em 35 idiomas.

Após a eclosão do mundo sem fio e a popularização do uso de notebooks em pontos de acesso sem fio públicos em lojas e restaurantes, o Windows 7 foi lançado no dia 22 de outubro de 2009. Assim, a configuração das redes sem fio pôde ser definida facilmente entre os ambientes usados, como as residências, os escritórios e os locais públicos. Com a definição, o Windows ajustava automaticamente as configurações de compartilhamento de arquivos e impressoras dos usuários.

13 de 19 Windows 7 foi lançado no dia 22 de outubro de 2009 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk Windows 7 foi lançado no dia 22 de outubro de 2009 — Foto: Reprodução/BBC.co.uk

O Windows 7 trouxe novas funcionalidades, entre elas os modos de trabalhar com as janelas, que podem se agarrar às outras para melhor se organizarem na tela (Snap), podem ser vistas rapidamente com o passar do mouse (Peek) e também podem se tornar as únicas da tela com um movimento rápido (Shake).

As funcionalidades para telas sensíveis ao toque foram aumentadas com o Windows Touch, que permite usar os dedos para navegar na Web, ver fotos e abrir arquivos e pastas. Por meio do novo Windows Media Player, era possível enviar fluxos de vídeo, músicas e fotos do PC para uma TV ou um rádio compatível. Os melhoramentos na barra de tarefas incluíram miniaturas das janelas ao vivo.

No outono de 2010, o Windows 7 vendia sete cópias por segundo, a maior taxa de venda de sistemas operacionais da história. Muito do sucesso se deu pelas enormes críticas recebidas pelo Windows Vista, que foi tido como um sistema lento e extremamente incômodo de se usar.

9. Windows 8 e 8.1 (2012 - 2014)

O Windows 8 foi um sistema operacional da Microsoft que, depois do sucesso do Windows 7, ficou ainda mais funcional e prático. O sistema adicionou uma série de gestos inéditos baseados em toques e introduziu uma ideia totalmente nova sobre como os apps deveriam parecer e se comportar na interface Metro – em que um aplicativo por vez toma conta de toda a tela e roda livre de distrações, como botões e barras de menus.

A interface Metro tinha um design simples, limpo e personalizável. Nela, era possível encontrar a tela “Start” composta por mosaicos formados por “blocos” dinâmicos com animações, que davam acesso a aplicativos ou exibiam informações atualizadas continuamente.

14 de 19 Interface Metro do Windows 8 — Foto: Foto: Reprodução/TechTudo Interface Metro do Windows 8 — Foto: Foto: Reprodução/TechTudo

Um dos grandes problemas das suas primeiras versões era o fato da interface ser muito dependente de toques, o que tornava seu uso impraticável em equipamentos que não tivessem uma tela touchscreen. Para resolver isso, a prévia do sistema disponibilizava a interação no trackpad.

Devido às diversas críticas feitas ao Windows 8, a Microsoft lançou sua atualização no dia 17 de outubro de 2013, o Windows 8.1. Nele, a Microsoft melhorou características básicas, como a busca e as opções de personalização, e retornou com o botão Iniciar ao canto inferior esquerdo da área de trabalho.

Outro ponto importante desta atualização foi a integração completa com o SkyDrive. Para os usuários desse serviço, significava que o recurso podia ser usado sem se preocupar com detalhes. Ao ativá-lo, todos os documentos eram guardados na nuvem por padrão e ainda era possível salvar arquivos localmente – mas, se o usuário possuísse vários dispositivos, a capacidade de retirá-los a partir da nuvem tornava-se bem mais útil.

15 de 19 Menu do Windows 8.1 — Foto: Reprodução/Microsoft Menu do Windows 8.1 — Foto: Reprodução/Microsoft

10. Windows 10 (2015)

O Windows 10, lançado em 15 de julho de 2015, trouxe uma série de mudanças relevantes na forma como o SO é produzido, distribuído e mantido pela desenvolvedora norte-americana. Ao contrário de edições anteriores, o Windows 10 é vendido como um serviço.

Em vez de ser um novo sistema operacional, por exemplo, os usuários recebem grandes atualizações, que promovem a adição de novos recursos e tecnologias de forma gratuita e horizontal, para que todos possam acessar essas novidades.

16 de 19 Menu do Windows 10 em destaque — Foto: Reprodução/Microsoft Menu do Windows 10 em destaque — Foto: Reprodução/Microsoft

Em relação à usabilidade, o Windows 10 apresenta um design revisitado e que busca acabar com as pesadas críticas que acompanharam o ciclo do Windows 8 e 8.1 e sua interface desenvolvida para telas sensíveis ao toque. Com abordagem mais convencional, o Windows 10 funciona bem em telas touch e em desktops.

Além disso, a décima versão do Windows conta com recursos como o Paint 3D; o Modo Jogo, usado principalmente por jogadores de PC para melhorar o desempenho de suas máquinas; a assistente virtual Cortana; e o aplicativo do Xbox, no qual o usuário consegue transmitir e jogar os jogos do Xbox One via rede sem fio em qualquer dispositivo Windows 10. Com isso, é possível usar o recurso de gravação de cenas para criar vídeos de gameplay e até editá-los no PC, para compartilhar nas redes sociais.

17 de 19 O remote play do Xbox One está disponível para computador, celular e tablets — Foto: Reprodução/Xbox O remote play do Xbox One está disponível para computador, celular e tablets — Foto: Reprodução/Xbox

A versão mais recente do Windows foi lançada no dia 05 de outubro de 2021 e veio com um visual mais limpo e minimalista, incluindo ícones remodelados, janelas translúcidas, nova iconografia e um Menu Iniciar centralizado. O software traz também avanços em produtividade, com destaque para os novos layout snaps – um modo especial para gerenciar janelas –, integração com Microsoft Teams e suporte aprimorado a desktops virtuais.

18 de 19 O menu do windows 11 tem um design minimalista e diversas opções de personalização — Foto: Divulgação/Microsoft O menu do windows 11 tem um design minimalista e diversas opções de personalização — Foto: Divulgação/Microsoft

Inicialmente, todos os usuários do Windows 10 podem atualizar para a nova versão do sistema operacional. Para isso, basta recorrer ao Windows Update, acessível no próprio computador, ou ao assistente de instalação do Windows 11, disponível no site da Microsoft. No entanto, o computador precisa atender aos requisitos mínimos.

Para os jogadores de PC, a Microsoft traz no Windows 11 algumas novidades importantes. A primeira delas é a tecnologia Direct Storage: inspirada na arquitetura interna dos novos Xbox, a solução da Microsoft promete tornar o carregamento de games no sistema muito mais rápido.

19 de 19 O Windows 11 garante mais vivacidade às cores dos jogos e maior velocidade para executá-los sem sobrecarregar o processador — Foto: Reprodução/Windows O Windows 11 garante mais vivacidade às cores dos jogos e maior velocidade para executá-los sem sobrecarregar o processador — Foto: Reprodução/Windows

Outra melhoria é o Auto HDR, também encontrado nos consoles de nova geração da desenvolvedora. O recurso aplica HDR automaticamente em conteúdo que não foi originalmente desenvolvido com a tecnologia, rendendo visuais mais vivos em displays compatíveis.

Por último, o serviço de assinatura Xbox Game Pass também está presente no Windows 11. Ele pode ser configurado pelos usuários para criar uma rede de interação maior. A integração entre as duas plataformas, Xbox e PC, oferece um acesso mais rápido e fácil aos jogos, às redes sociais e à loja do Xbox.

Com informações de TechTudo (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Veja também: assista ao vídeo a seguir sobre o Windows 11 e confira cinco destaques do novo sistema da Microsoft