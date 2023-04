WhatsApp: 6 códigos 'secretos' para você usar com seus contatos hoje

O WhatsApp é usado por diversas faixas etárias, mas, recentemente, jovens usuários do app entraram em uma trend de compartilhar códigos “secretos” pelo mensageiro. São exemplos disso o 737 e o 7642. Não se sabe ainda com certeza a origem desses números, mas eles têm viralizado também nas Notas do Instagram e no TikTok, e costumam dar lições de moral. Na lista a seguir, confira seis códigos “secretos” para usar no WhatsApp e seus respectivos significados. Vale lembrar que o app pode ser baixado no Android ou no iPhone (iOS).