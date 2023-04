WhatsApp pode ganhar novos emojis em breve; o que você deve saber

O WhatsApp tem desenvolvido um novo sistema de emojis: são os emojis animados, que transformam as carinhas estáticas em um recurso que se assemelha a GIFs. A ideia, com isso, é tornar a dinâmica do envio de emojis mais divertida, melhorando a experiência dos usuários durante a troca de mensagens. As informações foram reveladas pelo site especializado WABetaInfo na última segunda-feira (17). Os novos emojis foram vistos no beta para Desktop, e utilizam a biblioteca Lottie, que renderiza as animações. Saiba mais a seguir.

1 de 1 WhatsApp pode ganhar novos emojis animados em breve — Foto: Getty Images/SOPA Images WhatsApp pode ganhar novos emojis animados em breve — Foto: Getty Images/SOPA Images

Com a atualização, será possível enviar emojis que não sejam estáticos pelo WhatsApp. Por enquanto, o recurso está em desenvolvimento para a versão desktop do mensageiro, e não tem previsão de lançamento. É possível que ele mude o seu funcionamento até liberação para o público geral, mas, por enquanto, é previsto que funcione da seguinte maneira: quando estiver disponível alguma versão animada de um emoji, ele será enviado dessa forma de maneira automática.

Isso significa, na prática, que, caso haja o formato animado, não será possível enviar a versão tradicional. Assim, segundo indica o WABetaInfo, a expectativa é de que o usuário não tenha muito controle sobre essa função - mas calma: como está em desenvolvimento, pode mudar ainda.

Ainda de acordo com o WABetaInfo, espera-se que uma versão atualizada do WhatsApp beta para Android e iPhone possa contar com o recurso estilizado. Porém, por enquanto, não há nada confirmado pela Meta, empresa dona do mensageiro.

Emoji animado estará disponível em futura atualização do WhatsApp — Foto: Divulgação/WABtaInfo

Além disso, o WhatsApp também foi flagrado desenvolvendo um novo seletor de mídias para iOS. Segundo as informações reveladas pelo WABetaInfo, será inserida uma barra de ferramentas na parte inferior do aplicativo. Esse beta do WhatsApp está disponível para alguns perfis do TestFlight, e será lançado na versão 23.7.0.77 do iOS.

A atualização do mensageiro para iPhone pretende otimizar a usabilidade da interface do app, já que melhora a visibilidade do campo de acesso a fotos e vídeos. Para testar se o dispositivo já está habilitado para a ferramenta, basta marcar mais de uma imagem no seletor de mídias. Ao selecionar um item, será possível ver uma versão em miniatura do arquivo, em uma barra localizada no canto inferior da tela do dispositivo - o que facilita na hora de escolher as mídias.

Com informações de WABetaInfo (1, 2)

