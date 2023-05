1 de 11 Confira 10 chefões tão difíceis de bater que fizeram muita gente desistir de jogar — Foto: Divulgação/Square Enix Confira 10 chefões tão difíceis de bater que fizeram muita gente desistir de jogar — Foto: Divulgação/Square Enix

1. Dr. Kahl's Robot (Cuphead)

Cuphead é um jogo focado em batalhas contra chefes, embora ainda tenha uma ou outra fase convencional. Por conta disso, há muitos inimigos que tiraram o sono dos jogadores, principalmente daqueles que tentaram adquirir a nota máxima em cada um dos confrontos. Não há uma unanimidade a respeito de qual vilão é o mais difícil de se enfrentar em Cuphead, mas alguns se destacam, como o dragão Grim Matchstick, o pica-pau Wally Warbles e o boss rush no penúltimo inimigo do jogo, o King Dice.

Dr. Kahl's Robot foi o escolhido para a lista. Nessa fase, o jogo se torna quase que um bullet hell devido aos lasers na tela e a quantidade de projéteis que o jogador precisa desviar. Ao mesmo tempo, o jogador ainda precisa se preocupar em dar dano para superar o seu inimigo. É uma batalha de paciência que exige uma boa quantidade de tentativas até compreender seus padrões.

2 de 11 Dr. Kahl's Robot é apenas um dos chefes que quase fizeram os jogadores desistirem de Cuphead — Foto: Reprodução/Cuphead Fandom Dr. Kahl's Robot é apenas um dos chefes que quase fizeram os jogadores desistirem de Cuphead — Foto: Reprodução/Cuphead Fandom

2. Whitney (Pokémon)

Whitney é considerada uma das chefes mais complicadas de toda a franquia Pokémon, principalmente para os jogadores mais antigos. Antigamente, o acesso à informação sobre as fraquezas dos monstrinhos era mais limitada, o que dificultava certas batalhas no game. Claro que hoje em dia é possível encontrar estratégias que tornam a batalha muito fácil, mas, na época do lançamento dos primeiros games, Whitney era uma verdadeira pedra no sapato dos jogadores.

No caso de Whitney, a terceira líder de ginásio de Johto, a dificuldade também se resume a apenas um Pokémon: Miltank. O parceiro da treinadora conta com o ataque Rollout, que causa um dano base no oponente. Porém, conforme os turnos passam, a habilidade se torna mais poderosa. Ou seja: se você não conseguir derrotar o Pokémon com velocidade, seu destino será a derrota.

3 de 11 Whitney causou pesadelos para muitos jogadores de Pokémon — Foto: Reprodução/TheGamer Whitney causou pesadelos para muitos jogadores de Pokémon — Foto: Reprodução/TheGamer

3. Tabuu (Super Smash Bros. Brawl)

Tabuu é o último chefe do modo aventura de Super Smash Bros. Brawl, uma entidade sobrenatural que habita no chamado "Subespaço". O líder do exército subespacial envia áreas inteiras para sua própria dimensão e absorve todo seu poder com o objetivo de conquistar e subjugar todo o universo. Seu nome, que é referência a algo proibido, e sua descrição já assustam por si só, indicando o que aguarda o jogador quando encontrá-lo na batalha final.

O chefe conta com uma boa variedade de ataques perigosos, que aumentam a velocidade dependendo da dificuldade escolhida para a aventura. Muitas de suas habilidades causam a morte instantânea do personagem, principalmente se você estiver jogando na dificuldade "Intense". Embora muitos dos ataques sejam, de certa forma, fáceis de desviar, alguns exigem muito reflexo e fazem da luta ser uma das mais difíceis da franquia.

4 de 11 Tabuu conta com um arsenal de ataques que eliminam o personagem ao toque e fazem sua batalha ser muito intensa — Foto: Reprodução/ssbwiki Tabuu conta com um arsenal de ataques que eliminam o personagem ao toque e fazem sua batalha ser muito intensa — Foto: Reprodução/ssbwiki

4. Sigrun (God of War 2018)

God of War contou em toda a sua história com chefes complicados e marcantes para todos que encararam as aventuras de Kratos. Entretanto, aquele que pode ser considerado o chefe mais difícil de toda essa saga apareceu em God of War (2018). Sigrun, a Rainha Valquíria, se apresenta como um chefe opcional, mas com uma dificuldade muito maior do que o próprio final boss do game. Para começo de conversa, chegar até Sigrun não é uma missão tão simples, visto que é necessário derrotar outras oito valquírias pelo caminho, cada uma com sua dificuldade.

Enfrentar Sigrun é praticamente enfrentar todas as valquírias ao mesmo tempo, pois a chefe terá os poderes das inimigas que você derrotou e outras habilidades próprias. São, aproximadamente, 20 habilidades utilizadas por Sigrun, o que torna a tarefa de entender seus padrões de ataque um desafio enorme, mas necessário para derrotá-la.

5 de 11 Sigrun é considerada a chefe mais difícil da franquia e uma das mais complicadas da história dos videogames — Foto: Reprodução/Game Breaker God Sigrun é considerada a chefe mais difícil da franquia e uma das mais complicadas da história dos videogames — Foto: Reprodução/Game Breaker God

5. Dark Link (The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time)

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time é um dos melhores jogos de videogame da história. A aventura de Link, originalmente lançada para o Nintendo 64, levou muitos momentos memoráveis, mas também contou com experiências não muito agradáveis para os jogadores. Entre os inimigos, Dark Link é considerado um dos maiores pesadelos do game. O adversário era um mini-boss dentro do Water Temple, local que por si só já era repleto de desafios.

Hoje em dia, já é conhecida a estratégia de utilizar do Megaton Hammer para derrotá-lo com mais facilidade. Contudo, com exceção dos golpes desse item, o Dark Link é capaz de bloquear e copiar outros ataques executados pelo jogador. Por essa razão, a luta se torna extremamente complicada sem uma estratégia bem pensada.

6 de 11 Sem a melhor estratégia, Dark Link de Ocarina of Time é um desafio frustrante para os jogadores — Foto: Reprodução/Gamerant Sem a melhor estratégia, Dark Link de Ocarina of Time é um desafio frustrante para os jogadores — Foto: Reprodução/Gamerant

6. Shao Kahn (Mortal Kombat)

Mortal Kombat teve uma Inteligência Artificial de causar raiva para os jogadores da primeira trilogia. Os inimigos mais avançados são capazes de praticamente prever qualquer estratégia do jogador, mas tudo piora quando chegamos aos sub-chefes Goro, Kintaro e Motaro. Agora, quando o assunto é Shao Kahn, o chefe final, a dificuldade é elevada a patamares absurdos.

O antagonista estreou em Mortal Kombat II e retornou em Mortal Kombat III. Seus ataques rápidos e sem a possibilidade de bloqueio obrigaram os jogadores a pensar muito mais do que o esperado para derrotá-lo. Shao Kahn também apareceu em Mortal Kombat (2011), ainda mais letal com seus martelos em forma de projétil, alta defesa e um dano que chegava a ser injusto.

7 de 11 Shao Kahn é o terror na reta final de Mortal Kombat — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios Shao Kahn é o terror na reta final de Mortal Kombat — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

7. Yellow Devil (Mega Man)

Mega Man é um ótimo exemplo de como os jogos de Nintendo Entertainment System (NES), popularmente conhecido como Nintendinho no Brasil, eram complicados ao ponto até de serem injustos com o jogador. Afinal, essa era a época dos fliperamas, quando os desafios levavam jogadores a colocar mais créditos nas máquinas. No título original da franquia, lançado em 1987, os usuários se deparam com Yellow Devil, um verdadeiro terror.

Esse inimigo amarelo é extremamente simples, com uma fraqueza óbvia no olho e poucos padrões de ataque. Porém, quando você o atinge em seu ponto fraco uma vez, ele fica invulnerável e inicia seu ataque principal de separar as partes de seu corpo e enviá-las para o outro lado da arena. Nesse momento, desviar dos projéteis não é uma tarefa fácil, e eles ainda causam muito dano. Como não é possível causar tanto dano ao boss sem o uso de glitches, a luta contra o Yellow Devil é um teste de paciência, principalmente quando o jogo te obriga a voltar ao início da fase se você recebe um Game Over.

8 de 11 Yellow Devil não conta com muitos padrões de ataque, mas aqueles que ele possui são o suficiente para fazer da batalha ser muito estressante — Foto: Reprodução/YouTube (Boss Fight Data Base) Yellow Devil não conta com muitos padrões de ataque, mas aqueles que ele possui são o suficiente para fazer da batalha ser muito estressante — Foto: Reprodução/YouTube (Boss Fight Data Base)

8. Sephiroth (Kingdom Hearts II)

Kingdom Hearts II é um jogo lançado em 2005 pela Square Enix. A franquia se destacou por misturar os universos de Final Fantasy e da Disney de forma que ambos funcionassem de maneira harmônica. Embora não seja considerado um jogo tão complicado, Kingdom Hearts II trouxe uma luta opcional que causou pesadelos para muitos de seus jogadores: a batalha contra Sephiroth, o antagonista de Final Fantasy VII.

Para começar, é quase impossível que algum jogador, sem conhecimento, tenha reagido ao ataque de Sephiroth no primeiro segundo de batalha. Um ataque que leva a vida do protagonista, Sora, a praticamente zero. Além do poder absurdo de causar dano, o vilão ainda conta com uma extensa barra de vida, o que torna a luta uma verdadeira maratona. A recompensa adquirida por derrotar Sephiroth é decepcionante, mas vale o esforço finalizar essa batalha épica ao som de One-Winged Angel.

9 de 11 Batalha contra Sephiroth é uma das mais épicas de Kingdom Hearts 2 — Foto: Reprodução/IGN Batalha contra Sephiroth é uma das mais épicas de Kingdom Hearts 2 — Foto: Reprodução/IGN

Demon of Hatred é um chefe opcional que aparece próximo do final de Sekiro: Shadows Die Twice após realizar algumas escolhas específicas e explorar um local secreto. Chegar até o Demon of Hatred já não é uma tarefa tão simples, mas o que aguarda os jogadores na batalha é ainda pior. Acredita-se que a From Software tenha criado esse chefe com foco em agradar os players mais dedicados ao game.

A missão foi concluída com sucesso, visto que o Demon of Hatred exigie do jogador ser insistente até compreender como funciona cada uma das três fases do inimigo. Vale destacar que o chefe, desde o começo, será uma ameaça gigantesca. Não há fase fácil, e toda a batalha obrigará você a ter total atenção para que não seja surpreendido pelos ataques do Demon of Hatred.

10 de 11 Demon of Hatred é um desafio definitivo para os jogadores mais hardcore de Sekiro: Shadows Die Twice — Foto: Divulgação/Sekiro Shadows Die Twice Wiki Demon of Hatred é um desafio definitivo para os jogadores mais hardcore de Sekiro: Shadows Die Twice — Foto: Divulgação/Sekiro Shadows Die Twice Wiki

10. Malenia, Blade of Miquella (Elden Ring)

Malenia não é apenas a chefe mais difícil de Elden Ring, mas uma das mais complicadas entre todos os jogos desenvolvidos pela From Software e da história dos videogames. A personagem ficou muito conhecida pela história de um player chamado "Let Me Solo Her", que derrotou a temida chefe mais de mil vezes enquanto ajudava outros jogadores a concluírem esse objetivo. O jogador até ganhou um presente da Bandai Namco por toda sua ajuda à comunidade, o que mostra o quão insana é a batalha.

Malenia é uma luta opcional em Elden Ring e conta com muitas razões que fazem dela a mais difícil do game. Para começar, ela possui ataques muito rápidos e um chute inviável de se executar o parry, uma espécie de contra-ataque. Quando você consegue diminuir bastante a vida dela, cerca de 75%, ela usa novas habilidades e seus ataques ainda podem curá-la. Ao reduzir sua vida a zero, ela chega à segunda fase com mais dano e outros padrões de ataque, deixando a batalha ainda mais complicada.

11 de 11 Malenia é o maior desafio dos jogadores em Elden Ring — Foto: Reprodução/FromSoftware Malenia é o maior desafio dos jogadores em Elden Ring — Foto: Reprodução/FromSoftware