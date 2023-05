10 dicas para mandar bem no Stardew Valley

Stardew Valley é um simulador de fazenda lançado em 2016, mas que continua conquistando uma legião de fãs a cada dia que passa. Com tantas opções de atividades e objetivos, pode ser difícil saber o que fazer, sobretudo se você é um novato no jogo. Pensando nisso, o TechTudo reuniu dez dicas valiosas para ajudá-lo a mandar bem e aproveitar ao máximo sua experiência na fazenda feita de pixels.

1. Assista à TV todas as manhãs

Assistir TV todas as manhãs pode oferecer informações úteis para o progresso da sua fazenda. Verificar a previsão do tempo ajuda a planejar as atividades do dia seguinte, enquanto os programas de sobrevivência e culinária têm dicas e receitas para melhorar a saúde e energia. Por fim, o canal da vidente informa sobre a sorte, possibilitando atividades mais arriscadas nos dias certos.

2. Melhore suas ferramentas

Trabalhe para melhorar suas ferramentas e tornar sua fazenda eficiente. Use minério para atualizar suas ferramentas e torná-las mais poderosas no ferreiro Clint. Assim, você poderá cultivar suas plantas mais facilmente, coletar recursos com mais rapidez e lutar melhor contra monstros nas minas. Algumas dinâmicas são liberadas depois de certo tempo de gameplay, então tenha paciência.

3. Vá ao mercador às sextas e aos domingos

Visitar o Carrinho de Viagem às sextas e domingos é uma boa dica para quem está começando em Stardew Valley. A mercadora vende uma ampla variedade de itens aleatórios, incluindo sementes, ferramentas e outros produtos que podem ajudar muito. Por isso, cheque o estoque sempre para não perder nada que possa ser útil para você.

4. Pesque ou minere em dias chuvosos

Regar as plantas normalmente toma a maior parte do seu dia durante o primeiro ano. No entanto, não é necessário fazer isso em dias chuvosos, sobrando tempo para muitas outras atividades que você pode fazer no game. Então, aproveite para pescar ou explorar as minas quando começar chover para encontrar minérios como cobre, ferro e ouro.

5. Fique atento ao calendário

O conhecimento do calendário é essencial em Stardew Valley para não perder eventos e oportunidades únicas. Ele acompanha as quatro estações do ano, cada uma com seus próprios eventos importantes, e mostra os aniversários dos moradores da cidade. Os jogadores podem checar o calendário no lado de fora do Armazém do Pierre ou comprar um para guardar em casa.

6. Cheque o quadro de anúncios

As missões encontradas no quadro de anúncios ajudam a lucrar e melhorar a reputação na cidade em Stardew Valley. As tarefas são atualizadas diariamente e também fica no Armazém do Pierre. Além de ajudar a passar o tempo enquanto as colheitas crescem, cumpri-las ajuda a se familiarizar com os moradores da cidade e ganhar moedas extras todos os dias.

7. Construa espantalhos

Construir espantalhos é uma boa solução para proteger suas colheitas, já que algumas aves podem causar danos significativos para suas plantações. Os espantalhos afastam os animais, garantindo a segurança de todas as plantas em uma área circular de 248 espaços ao redor e evitando perda de lucro.

8. Aumente a sua mochila

Você deve aumentar a capacidade da mochila para coletar mais coisas sem se preocupar com espaço. Ao comprar uma nova bolsa na Armazém do Pierre, o número de slots do seu inventário salta de 12 para 24, podendo subir para 36 posteriormente. Esse aprimoramento pode parecer um gasto grande, mas é fundamental para o sucesso do jogo.

9. Conserte a ponte na praia

Você deve consertar a ponte na praia assim que possível. Isso permitirá o acesso a uma novo local chamada de Poças de Maré (Tidal Pools), onde há bens interessantes como corais e ouriços-do-mar que podem ser vendidos, presenteados ou usados para produzir fertilizante, por exemplo. Para realizar a obra, será necessário coletar 300 pedaços de madeira.

10. Doe ao Centro Comunitário

Doar itens ao Centro Comunitário melhora sua reputação na cidade. Ao completar as seis seções disponíveis, o jogador também pode desbloquear recursos como o carrinho de mineração, que permite viajar mais rapidamente pela cidade. Além disso, será liberado a reparação da ponte e do ônibus, que abrem novas regiões do mapa.