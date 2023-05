10 filmes com Will Smith que valem a pena assistir

O astro Will Smith é considerado um dos melhores atores da sua geração, segundo o site Variety. Sua estreia nos cinemas aconteceu em 1992, no filme A Lei de Cada Dia. Em três décadas de carreira, ele já conquistou três indicações e uma estatueta do Oscar de Melhor Ator, em 2022, pelo longa King Richard: Criando Campeãs. Com inúmeros sucessos, como as franquias MIB - Homens de Preto e Bad Boys, Will Smith tem uma extensa lista de filmes disponíveis no HBO Max , Netflix , Amazon Prime Video , entre outros.

Pensando nisso, o TechTudo elencou as 10 melhores produções do ator para assistir online. A lista foi baseada em prêmios de importância do cinema e avaliações em sites especializados. Confira mais informações abaixo.

King Richard: Criando Campeãs (2021)

O filme biográfico, disponível no HBO Max, conta a história das superestrelas do tênis Venus e Serena Williams, e como ambas se tornaram quem são após o treinamento de seu pai, Richard Williams. O longa conta com direção de Reinaldo Marcus Green, além das atrizes Demi Singleton (Godfather of Harlem) e Saniyya Sidney (Estrelas Além do Tempo) no elenco.

Will Smith conquistou o Oscar de Melhor Ator em 2022, por seu papel como Richard. No Rotten Tomatoes, o filme tem com uma incrível resposta da crítica e do público, com aprovação de 90% dos especialistas e 98% da audiência. Já no IMDb, essa pontuação cai, com nota 7,5.

MIB - Homens de Preto (1997)

A trama de ficção científica e comédia, disponível na Netflix, Amazon Prime Video e Paramount+, acompanha um policial que se junta a uma organização secreta para monitorar as interações extraterrestres na Terra. Com direção de Barry Sonnenfeld, o longa conta com Will Smith interpretando o policial Jay e Tommy Lee Jones (O Fugitivo) dando vida ao agente Kay.

A produção rendeu o Oscar de Melhor Maquiagem, em 1998, para Rick BakerDavid e LeRoy Anderson. Em sites especializados, como o Rotten Tomatoes, a resposta da crítica foi bastante positiva, alcançando aprovação de 91% dos especialistas e 80% do público. No IMDb, sua pontuação é de 7,3.

Bad Boys (1995)

O primeiro filme da franquia Bad Boys, que mistura ação e comédia, pode ser conferido na Netflix. Na trama, dois hilários detetives protegem uma testemunha de assassinato enquanto investigam um caso de heroína roubada no depósito de provas de sua delegacia. Will Smith divide a cena com Martin Lawrence (Vovó... Zona), dando vida aos protagonistas Mike Lowrey e Marcus Burnett, respectivamente.

O longa é uma produção dirigida por Michael Bay e recebeu uma melhor resposta do público do que dos especialistas. No IMDb, sua nota é 6,8. Já no Rotten Tomatoes, Bad Boys alcançou aprovação de 43% dos críticos e 78% da audiência.

À Procura da Felicidade (2006)

Disponível na Netflix, o longa de drama acompanha a vida de um vendedor que enfrenta dificuldades financeiras e assume a custódia de seu filho enquanto está prestes a iniciar uma carreira profissional que mudará sua vida. A produção foi indicada ao Oscar de Melhor Ator em 2007 para Will Smith, que contracenou com Jaden Smith (Karate Kid), seu filho, na época com oito anos.

O filme contou com a direção de Gabriele Muccino e tem boas pontuações em sites agregadores. No IMDb, por exemplo, alcançou nota 8,0. Já no Rotten Tomatoes, conseguiu a aprovação de 67% dos especialistas e 87% do público.

Inimigo do Estado (1998)

O thriller, que pode ser conferido no Star+, conta a história de um advogado que se torna alvo de um político corrupto e seus capangas quando acidentalmente recebe evidências importantes de um crime com motivação política. Além de Will Smith, também fazem parte do elenco os atores Gene Hackman (Os Imperdoáveis) e Jon Voight (Perdidos na Noite).

A produção conta com a direção de Tony Scott e reúne boas avaliações em sites especializados. No Rotten Tomatoes, alcançou a aprovação de 70% dos críticos e 78% da audiência. Já no IMDb, sua nota é 7,3.

Eu Sou a Lenda (2007)

Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, a trama de ficção científica acompanha a história do único sobrevivente na cidade de Nova York, que luta bravamente para encontrar uma cura, anos depois de uma praga matar a maior parte da humanidade e transformar o resto em monstros. Além de Will Smith, que dá vida ao protagonista Robert Neville, a atriz brasileira Alice Braga (Predadores) também compõe o elenco.

Dirigida por Francis Lawrence, a produção tem avaliações regulares em sites agregadores. No IMDb, sua pontuação é 7,2. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou a aprovação de 68% tanto dos críticos quanto da audiência.

Ali (2001)

O filme biográfico, disponível no HBO Max e Globoplay, conta a história da lenda do esporte Muhammad Ali, com foco em seus triunfos e controvérsias entre 1964 e 1974. Will Smith foi indicado ao Oscar de Melhor Ator e Jon Voight de Melhor Ator Coadjuvante, em 2002, por essa produção. Jamie Foxx (Django Livre) também faz parte do elenco.

O longa conta com direção de Michael Mann e reúne avaliações regulares em sites especializados. No IMDb, sua nota é 6,7. Já no Rotten Tomatoes, Ali conquistou a aprovação de 68% dos críticos e 65% da audiência.

Um Homem entre Gigantes (2015)

Disponível na Netflix e Oi Play, o longa se passa na cidade de Pittsburgh, onde o talentoso patologista Dr. Bennet Omalu descobre a verdade sobre danos cerebrais em jogadores de futebol que sofrem repetidas concussões durante as partidas. Além de Will Smith dando vida ao Dr. Omalu, os atores Alec Baldwin (Os Infiltrados) e Albert Brooks (Drive) também fazem parte do elenco.

A produção conta com direção de Peter Landesman e tem avaliações positivas, apesar de não ter conquistado tanto a crítica. No IMDb, sua nota é 7,1. Já no Rotten Tomatoes, o longa conquistou aprovação de 58% dos especialistas e 74% do público.

Emancipação (2022)

O filme Emancipação, que pode ser conferido na Apple TV+, acompanha a fuga de um homem escravizado que atravessa os pântanos da Louisiana em uma jornada tortuosa para escapar dos proprietários de plantações que quase o mataram. Na produção, Will Smith divide a tela com os atores Ben Foster (Os Indomáveis) e Charmaine Bingwa (The Good Fight).

O longa é dirigido por Antoine Fuqua e divide opiniões entre os sites agregadores. No Rotten Tomatoes, Emancipação conquistou apenas 45% dos críticos e 60% do público. No IMDb, sua nota é 6,1.

Eu, robô (2004)

Disponível no Star+, o longa é ambientado no futuro fictício de 2035, em que um policial investiga um crime que pode ter sido cometido por um robô, o que traz uma grande ameaça à humanidade. A trama de ficção científica conta com Will Smith como o protagonista Del Spooner e os atores James Cromwell (À Espera de um Milagre) e Bridget Moynahan (O Senhor das Armas) no elenco.

A produção tem direção de Alex Proyas e reúne avaliações regulares e positivas em sites agregadores. No Rotten Tomatoes, Eu, robô conquistou 56% dos críticos e 70% da audiência. Já no IMDb, sua nota é 7,1.

