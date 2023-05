10 filmes e programas de TV com Pedro Pascal que valem a pena assistir

Pedro Pascal é um dos atores mais comentados do momento. O artista que nasceu em 1975 na cidade de Santiago, no Chile, recentemente conquistou o público como Joel em The Last of Us . A série baseada no jogo de videogame de mesmo nome se tornou um dos maiores sucessos do HBO Max , e a crítica especializada elogiou a atuação de Pascal e de sua co-estrela, Bella Ramsey. Mas, antes de atuar na produção, Pedro esteve em grandes títulos ao longo de seus 20 anos de carreira, como Game of Thrones, The Mandalorian e Narcos.

Diversos trabalhos do ator estão presentes no streaming da Netflix e HBO Max. Por isso, o TechTudo listou os 10 melhores filmes e séries com Pedro Pascal que agradaram o público e conseguiram desempenho de destaque em sites de avaliação. Veja a seguir.

The Last of Us (2023)

A adaptação do jogo de PlayStation 3 apresenta a humanidade destruída após um fungo poderoso atingir os seres humanos, afetando o seu comportamento e tornando-os irracionais. Pedro Pascal e Bella Ramsey são os protagonistas e interpretam Joel e Ellie, respectivamente. Na história, a missão dele é cuidar da garota imune ao vírus e levá-la com segurança ao outro lado dos Estados Unidos. A série bateu recorde no HBO Max, com audiência de mais de 8,2 milhões de pessoas no último episódio da primeira temporada, e já foi confirmada para a segunda parte.

Os nove capítulos disponíveis no streaming contam com direção de Craig Mazin e Neil Druckmann — que também é um dos roteiristas do jogo. No IMDb, The Last of Us recebeu nota 8,8. No Rotten Tomatoes, a aprovação do público é de 89%.

Game of Thrones (2011 - 2019)

Assim como Ramsey, sua co-estrela em The Last of Us, Pedro Pascal atuou em Game of Thrones. Mas a dupla não chegou a contracenar na produção. O ator participou da quarta temporada, que foi ao ar em 2014, no papel de Oberyn Martell, um nobre temperamental e irmão mais novo do Príncipe Doran. A atuação rendeu uma indicação ao Screen Actors Guild Awards.

A série teve oito temporadas e ganhou spin-off, A Casa do Dragão — ambos disponíveis no HBO Max. Além de Pedro Pascal, Emilia Clarke (Como Eu Era Antes de Você), Kit Harington (Eternos) e Peter Dinklage (Eu Me Importo) são alguns nomes de destaque no elenco. Game of Thrones é avaliada com nota 9,2 no IMDb e também foi uma série muito premiada, com 59 vitórias no Emmy.

The Mandalorian (2019 - )

A primeira série live-action de Star Wars conta a história de Din Djarin, um mandaloriano solitário contratado para sequestrar a criança Grogu. Porém, o protagonista interpretado por Pedro Pascal vai contra as forças imperiais e decide proteger a criatura, conhecida como Baby Yoda. Ao todo são três temporadas lançadas no Disney+, com direção de Taika Waititi (Jojo Rabbit), Deborah Chow (Better Call Saul) e mais.

Com Chris Bartlett (O Livro de Boba Fett), Giancarlo Esposito (Breaking Bad) e Katee Sackhoff (O Espelho) no elenco, The Mandalorian é avaliada em 8,7 com mais de 539 mil críticas no IMDb, tem aprovação de 78% no Rotten Tomatoes e foi indicada 39 vezes ao Emmy.

Narcos (2015 - 2017)

Enquanto as duas primeiras temporadas da série da Netflix contam a trajetória de Pablo Escobar, um dos maiores traficantes da história, a terceira e última parte se foca na luta dos militares contra o cartel de Cali. O chefe do narcotráfico é interpretado por Wagner Moura (Tropa de Elite), enquanto Pascal é Javier Peña, um dos policiais que vai atrás de Escobar. O ator de The Last of Us aparece em todas as temporadas, ganhando ainda mais destaque na terceira parte.

Narcos é um dos grandes títulos originais da Netflix, indicado ao Globo de Ouro, Satellite Awards e British Academy Television Awards. No IMDb, a produção tem 440 mil avaliações, alcançando a nota 8,8. Já no Rotten Tomatoes, uma média de 95% do público aprova a produção.

O Protetor 2 (2018)

Nesta sequência de ação, Robert McCall (Denzel Washington) decide abandonar sua vida supostamente pacata, trabalhando anonimamente como justiceiro, para investigar o assassinato de sua amiga. Para isso, ele tem a ajuda de Dave, antigo parceiro policial, interpretado por Pedro Pascal. O longa tem Denzel Washington (O Voo), Melissa Leo (O Vencedor) e Ashton Sanders (Moonlight) no elenco.

Disponível no Star+, O Protetor 2 é dirigido por Antoine Fuqua, também responsável por Emancipation - Uma História de Liberdade. O filme foi avaliado com nota 6,7 no IMDb, e tem 60% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O Peso do Talento (2022)

Na comédia de ação, Nicolas Cage interpreta a si mesmo. No roteiro, ele é um ator falido sem expectativa no futuro, que decide aceitar uma oferta milionária de seu fã fanático Javi (Pedro Pascal). Mas aos poucos, ele acaba se envolvendo em problemas e deve encarar desafios dignos dos filmes de ação em que já atuou.

O Peso do Talento é dirigido por Tom Gormican (Namoro ou Liberdade). Além de Cage e Pascal, o elenco conta com Ike Barinholtz (Esquadrão Suicida), Lily Mo Sheen (Click) e Sharon Horgan (Catastrophe - Sem Compromisso). Disponível no Amazon Prime Video, a obra conta com nota 7 no IMDb, com base em 120 mil de avaliações.

The Good Wife (2009 - 2016)

Com sete temporadas ao todo, The Good Wife é uma série de drama jurídico que conta a história de Alicia Florrick, esposa de um político polêmico, que decide retomar a sua carreira como advogada. Entre 2009 e 2011, Pedro Pascal participou de seis episódios das duas primeiras temporadas, como Nathan Landry, um assistente de advocacia.

O elenco principal tem Julianna Margulies (Plantão Médico), que ganhou o Globo de Ouro em 2010, Chris Noth (Sex & The City: O Filme) e Christine Baranski (Mamma Mia). No IMDb, a série norte-americana é avaliada com 8,4, em mais de 79 mil avaliações. Atualmente o título está disponível no Paramount+.

Mulher-Maravilha 1984 (2020)

Mulher-Maravilha 1984 mostra a protagonista de Gal Gadot enfrentando dois grandes inimigos: o empresário Maxwell Lord, interpretado por Pedro Pascal, e Barbara Minerva, conhecida como Mulher Leopardo. Em meio a Guerra Fria, Diana Prince também reencontra um antigo amor, o soldado Steve Trevor.

O filme dirigido por Patty Jenkins está disponível no HBO Max e no Amazon Prime Video, alcançando 73% de aprovação no Rotten Tomatoes. Kristen Wiig (Tudo por um Furo), Chris Pine (Star Strek) e Robin Wright (House of Cards) se juntam a Gadot e Pascal no elenco principal.

Operação Fronteira (2019)

Em mais um filme de ação, Pedro Pascal é Francisco Morales em Operação Fronteira. O personagem se une a outros quatro ex-soldados dos Estados Unidos para colocar um plano arriscado em prática. O grupo deseja roubar um poderoso chefe do crime, na fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru. Escrito e dirigido por J.C. Chandor, o longa tem nota 6,4 no IMDb, com base em 135 mil reviews, e está disponível na Netflix.

Além de Pascal, Ben Affleck (Garota Exemplar), Oscar Isaac (Duna), Charlie Hunnam (Filhos da Anarquia) e Garrett Hedlund (Tron - O Legado) também são creditados como parte do elenco principal. No Rotten Tomatoes, o filme é elogiado por sua fotografia e coreografias nas cenas de luta, e tem 58% de aprovação dos usuários do site.

Kingsman: O Círculo Dourado (2017)

Na continuação de Kingsman: Serviço Secreto (2014), o quartel é destruído e o grupo deve se aliar a uma organização secreta para impedir os avanços ameaçadores de Poppy. O filme dirigido por Matthew Vaughn tem Pedro Pascal no papel do Agente Whiskey.

Taron Egerton (Rocketman), Colin Firth (O Diário de Bridget Jones) e Mark Strong (Mistério em Paris) também fazem parte do elenco. O longa está disponível no Star+ e é avaliado com nota 6,7 no IMDb, com mais de 340 mil reviews. Os fãs da franquia, em grande parte, aprovaram a sequência e os outros títulos que vieram depois.

