10 filmes e séries com Henry Cavill que valem a pena assistir

A carreira de Henry Cavill passeou por diversos gêneros do cinema e televisão, entre bruxos da literatura e super-heróis dos quadrinhos. O ator britânico, aniversariante do dia 5 de maio, é mundialmente conhecido pela sua atuação como Superman nos filmes da DC Studios nas telonas. Além disso, Cavill ainda é o caçador de monstros Geralt de Rívia na série The Witcher. Vale lembrar que ele ainda está confirmado como protagonista e produtor executivo na futura adaptação de Warhammer 40,000 pelo Amazon Prime Video .

Como o astro está na indústria desde o começo dos anos 2000, são numerosos os filmes e seriados já lançados. Para saber quais os papéis de maior destaque de Henry Cavill, confira a lista a seguir de obras importantes do ator. Em cada uma das dicas você confere informações sobre enredo e onde conferir no streaming.

O Homem de Aço

O primeiro papel de destaque mundial para Cavill nos cinemas foi em 2013, quando o britânico foi escalado para viver o herói Superman no filme O Homem de Aço. O longa tem direção de Zack Snyder (Batman vs. Superman) e hoje está disponível no Amazon Prime Video, Claro TV+ e HBO Max. O elenco conta com Amy Adams (Encantada), Michael Shannon (Amsterdam), Diane Lane (Infidelidade), Russel Crowe (Thor: Amor e Trovão) e Laurence Fishbourne (franquia Matrix).

O Homem de Aço reinicia a cronologia de Superman nos cinemas. Atualizado com efeitos especiais, vemos a destruição do seu planeta, sua fuga para a Terra, a criação pela sua família adotiva e a descoberta dos seus poderes. Uma vez decidido a se tornar o Superman, o maior desafio do herói é enfrentar o vilão espacial Zod (Shannon), que pretende aniquilar a Terra. O longa da DC tem nota 7,1 no IMDb e aprovações de 56% (crítica, selo "Podre") e 76% (público) no Rotten Tomatoes.

Liga da Justiça

Este é o terceiro longa onde Cavill novamente interpreta Superman. Numa tentativa de igualar o sucesso dos Vingadores (da concorrente Marvel), Liga da Justiça reúne os principais heróis da DC Comics em um combate tão épico que rendeu dois cortes: pro cinema, dirigido por Joss Whedon (Vingadores: Era de Ultron), e a versão extendida do diretor Zack Snyder (nomeada Snyder's Cut); ambas lançadas no HBO Max.

Aqui o Homem de Aço está ao lado de Batman (Ben Affleck), Mulher-Maravilha (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Ciborgue (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) para combater a ameaça dos vilões Lobo da Estepe (Ciarán Hinds) e seu chefe, o tirânico Darkseid. Liga da Justiça (versão cinema) tem nota 6,1 no IMDb; já a versão de Zack Snyder tem nota 8. No Rotten Tomatoes, as aprovações da crítica para o filme foram de 39% (versão cinema) e 71% (Snyder's Cut).

Missão Impossível: Efeito Fallout

Outra franquia de ação consagrada da qual Cavill participou foi Missão: Impossível, protagonizada pelo astro Tom Cruise. O filme teve lançamento em julho de 2018 nos cinemas, hoje disponível no HBO Max, Netflix, Globoplay e Star+. O sexto capítulo da franquia tem direção e roteiro de Christopher McQuarrie (Os Suspeitos) e tem no elenco nomes como Ving Rhames (Pulp Fiction), Simon Pegg (Todo Mundo Quase Morto), Angela Bassett (franquia Pantera Negra), Sean Harris (Prometheus), entre outros.

O agente Ethan Hunt (Cruise) sente culpa por ter deixado um grupo criminoso roubar plutônio enquanto salvava seus amigos. Agora, Hunt tem a ajuda do agente da CIA August Walker (Cavill) para procurar Solomon Lane (Harris), um terrorista internacional que pretende usar o componente para aniquilar a vida na Terra. O sexto filme da saga tem nota 7,7 no IMDb e aprovações de 98% (crítica, selo "Fresco") e 88% (público) no Rotten Tomatoes.

Enola Holmes

Outro grande ícone cultural interpretado por Henry Cavill, desta vez no streaming, é o detetive inglês Sherlock Holmes no filme Enola Holmes. A franquia exclusiva da Netflix já rendeu dois longas (lançados em 2020 e 2022), ambos dirigidos por Harry Bradbeer (Fleabag). O ator é protagonista ao lado de Millie Bobby Brown (Stranger Things), Helena Bonham Carter (Clube da Luta), Sam Claflin (Daisy Jones & The Six), Louis Partridge (The Lost Girls), Fiona Shaw (Harry Potter), e mais.

Enola (Brown) tem a ambição de ser uma investigadora policial importante. Mas seus sonhos são podados pelos irmãos Sherlock (Cavill) e Mycroft Holmes (Claflin). Porém, quando sua mãe Eudoria (Carter) desaparece, cabe à jovem investigar o sumiço e encontrar seu paradeiro. A aventura tem nota 6,6 no IMDb e aprovações de 91% (crítica, selo "Fresco") e 71% (público) no Rotten Tomatoes.

Fuga Implacável

Nesta trama de ação e roubo, Cavill protagoniza o longa com dois atores de peso: Bruce Willis (franquia Duro de Matar) e Sigourney Weaver (franquia Alien). O título, lançado nos cinemas em 2012, teve direção de Mabrouk El Mechri (JCVD) e pode ser visto no Globoplay e Lionsgate.

O gestor da Wall Street, Will Shaw (Cavill), tem sua família sequestrada durante uma viagem na Espanha. Ele então pede ajuda a seu pai, Martin (Willis), que é consultor do governo dos EUA. Quando descobre o motivo por trás do sequestro, Will descobre uma rede de intrigas que envolve ele e seu pai. No IMDb, o longa tem nota 4,9. Já no Rotten Tomatoes, as aprovações são de 4% (crítica) e 29% (público) no Rotten Tomatoes.

Stardust - O Mistério da Estrela

O filme de fantasia Stardust - O Mistério da Estrela é baseado na obra de Neil Gaiman (autor de Sandman) e contém um elenco de estrelas. Estão presentes Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Charlie Cox, Ricky Gervais, Claire Danes, Ian McKellen, além de Henry Cavill. O longa foi lançado em outubro de 2007, com direção de Matthew Vaughn, e pode ser alugado nas plataformas Amazon Prime Video e Google Play Filmes por R$ 6,90.

O apaixonado jovem Tristan Thorn (Charlie Cox) faz uma promessa extraordinária a sua pretendente Victoria (Sienna Miller): presenteá-la com uma estrela cadente. Para cumprir seu objetivo, Tristan faz de todo o possível (e até o impossível) para obter a estrela. O público garantiu nota 7,6 ao longa de fantasia no IMDb. As aprovações da imprensa e audiência no Rotten Tomatoes foram de 77% (selo "Fresco") e 86%, respectivamente.

O Agente da U.N.C.L.E.

Pouco conhecido entre as gerações mais novas, o seriado O Agente da U.N.C.L.E. (1964 - 1968) surgiu na TV americana durante a popularidade do espião inglês James Bond nos cinemas. Foi em agosto de 2015, mais de cinco décadas depois, que um remake da obra chegou nas telonas com Henry Cavill e Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome). O filme pode ser visto no HBO Max. O elenco é composto por Alicia Vikander (Tomb Raider), Elizabeth Debicki, Luca Calvani e Sylvester Groth, com direção de Guy Ritchie (Sherlock Holmes).

Em lados opostos na Guerra Fria durante os anos 1960, o agente americano Napoleon Solo (Cavill) e o espião soviético Illya Kuryakin (Hammer) devem cooperar numa missão para arruinar com os planos da organização T.H.R.U.S.H. em desenvolver armas nucleares. O Agente da U.N.C.L.E. tem nota 7,2 no IMDb e aprovações de 68% (crítica) e 73% (público) no Rotten Tomatoes.

Imortais

Antes de emplacar nos cinemas e TV com adaptações dos quadrinhos e literatura, Henry Cavill embarcou na mitologia grega ao interpretar o herói Teseu no filme Imortais, de 2011. O longa dirigido por Tarsem Singh Dhandwar (A Cela) pode ser visto no Amazon Prime Video. Cavill protagoniza o épico ao lado de Mickey Rourke (Homem de Ferro 2), Stephen Dorff (Blade), Freida Pinto (Quem Quer Ser um Milionário), Luke Evans (A Bela e a Fera), John Hurt (V de Vingaça), e mais.

Na Grécia Antiga, o rei Hipérion (Rourke) quer obter uma arma poderosa capaz de aniquilar o mundo. Para impedir o plano, o deus do trovão Zeus (Evans) pede ajuda ao ateniense Teseu para que monte um exército contra Hipérion. O longa obteve nota 6 no IMDb e aprovações de 49% (crítica e público) no Rotten Tomatoes.

The Witcher

Conhecida na literatura e nos videogames, a franquia The Witcher teve sua primeira série live-action lançada em 2019, exclusiva da Netflix. O papel do protagonista Geralt de Rívia é de Cavill, que atua junto com Freya Allan (Coquetel Explosivo), Anya Chalotra (The ABC Murders) e Joey Batey (Billy The Kid). O seriado tem como showrunner Lauren Schmidt Hissrich (West Wing). Uma terceira temporada foi anunciada com lançamento nesse ano.

Em um mundo de reinos, feitiçarias e bestas mágicas, o caçador de monstros Geralt de Rívia é um "bruxo", nome dado a humanos com habilidades especiais. No passado, o protagonista ficou encarregado pelo destino de proteger uma princesa chamada Ciri (Allan). Anos se passam e agora cabe ao bruxo reencontrar a princesa adolescente quando seu reino corre perigo. The Witcher tem nota 8,1 no IMDb, e aprovações de 81% (crítica) e 74% (público) no Rotten Tomatoes.

Tudors

Outra série de destaque na carreira de Henry Cavill é a britânica The Tudors, transmitida entre 2007 e 2010 pelos canais BBC Two e Showtime. Hoje, a série pode ser vista no Claro TV+, Lionsgate+, Globoplay e Starz (via Amazon Prime Video). O programa é estrelado por Jonathan Rhys Meyers (O Som do Coração), Sarah Bolger (As Crônicas de Spiderwick), Max Brown (Turistas), David O'Hara (Os Infiltrados) e Lothaire Bluteau (Hábito Negro).

A série dramática reconstrói o reinado do rei Henrique VIII da Inglaterra, interpretado por Meyers. Monarca por quarenta anos, seu lado mais jovem, carismático e competitivo é mostrado na obra. Em sua companhia, ele tem com melhor amigo Carlos Brandon (Cavill), duque casado com sua irmã Maria Tudor (Bolger). O show tem nota 8,1 no IMDb e aprovações de 69% (crítica) e 80% (público) no Rotten Tomatoes.

