10 jogos clássicos inspirados em sucessos do cinema que marcaram época

Filmes inspirados em jogos estão ganhando cada vez mais espaço nas telonas, mas também existem muitos games clássicos baseados em obras do cinema. Star Wars e Harry Potter são alguns dos campeões de bilheteria que foram adaptados com sucesso e são lembrados até hoje pelos fãs. Por outro lado, filmes como E.T. O Extraterrestre marcaram a história dos videogames por conta de suas adaptações ruins. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com 10 jogos das antigas que foram derivados de títulos do cinema. Confira.

1. E.T. O Extraterrestre

E.T. O Extraterrestre é um jogo inspirado no longa-metragem de Steven Spielberg, mas que ficou marcado por ser um dos piores títulos produzidos para o Atari 2600. O game queria aproveitar o sucesso do filme, por isso foi desenvolvido às pressas. O título tinha tudo para dar certo, mas apresentou diversos problemas de jogabilidade após seu lançamento precoce.

A adaptação de 1982 não foi bem recebida pelo público, e isso acabou deixando as lojas cheias de cartuchos encalhados. Além de muito prejuízo aos fabricantes, esse grande fracasso ajudou a instalar uma crise histórica no mercado de games norte-americano.

2. Batman: The Video Game

O Batman é um dos super-heróis mais populares das histórias em quadrinhos da DC e apareceu em quase todo tipo de videogame ao longo dos anos. Um dos primeiros e melhores jogos do homem morcego é Batman: The Video Game, lançado em 1989 para o NES (Nintendo Entertainment System).

O jogo de plataforma cheio de ação é uma adaptação do filme live-action do mesmo ano, que foi dirigido por Tim Burton e tem Michael Keaton interpretando Bruce Wayne. Inclusive, diversas cenas do longa foram utilizadas como base para as cutscenes que aparecem durante a gameplay.

Robocop é outra adaptação que tenta reproduzir pequenos trechos do que foi visto no cinema. Para se ter uma noção, a introdução do jogo mostra o policial do futuro sacando sua pistola e reaproveita alguns efeitos sonoros utilizados no filme.

O game foi lançado em 1988 para os fliperamas e se mantém fiel aos eventos retratados no filme, apesar de não se aprofundar demais no enredo. Além de fases cheias de ação e uma boa dose de desafio, o jogo é muito lembrado por sua fase bônus que simula uma sessão de treino com tiro ao alvo, trocando a jogabilidade lateral pela visão em primeira pessoa.

4. Michael Jackson's Moonwalker

Michael Jackson's Moonwalker foi uma das apostas da Sega para bater de frente com o Super Nintendo. A empresa do Sonic investiu em muitas parceiras de peso para os jogos de Mega Drive, sendo uma delas o próprio Rei do Pop.

O título é inspirado no filme Moonwalker, que também era estrelado por MJ, e ajudou a divulgar o álbum Bad. Por isso, a a trilha sonora é um dos pontos mais fortes da adaptação, contando com versões simplificadas de músicas como Smooth Criminal e Billie Jean.

Aladdin marcou muitas infâncias na tela do cinema, mas também fez bastante sucesso no mundo dos games. O filme animado da Disney foi adaptado duas vezes: primeiro pela desenvolvedora Virgin, para o Mega Drive; e depois pela Capcom, para o Super Nintendo.

Apesar de serem baseadas no mesmo desenho, várias diferenças separam as duas versões do jogo de plataforma. No Mega Drive, Aladdin tem uma espada para derrotar seus inimigos, por exemplo. Já no Super Nintendo, ele não usa nenhum tipo de arma durante as fases.

6. Street Fighter: The Movie

O filme Street Fighter, de 1995, é uma das piores adaptações de games para o cinema. Porém, mesmo sendo pouco fiel à franquia da Capcom, o longa-metragem acabou servindo de inspiração para um novo jogo de luta. Em outras palavras, o filme rendeu mais um game da saga Street Fighter.

Street Fighter: The Movie foi o resultado dessa confusão toda. Essa adaptação duvidosa chegou primeiro no arcade, mas também teve versões para PS1 e Sega Saturn. Com imagens digitalizadas dos atores do filme, seu visual segue um estilo parecido com os primeiros Mortal Kombat, bem diferente da identidade de toda a franquia até então.

7. Jackie Chan Stuntmaster

Jackie Chan Stuntmaster é um jogo no estilo "briga de rua" lançado para PlayStation 1 nos anos 2000. O game não foi inspirado em um filme específico, mas sim em vários clássicos da carreira do ator chinês. Jackie Chan participou ativamente de várias etapas do desenvolvimento, inclusive na captura de movimentos.

Na história, Jackie é um entregador que tem seu avô sequestrado e deve enfrentar uma gangue inteira para resgatá-lo. Com lutas cheias de acrobacias e momentos engraçados, o jogo é recheado de referências aos trabalhos mais marcantes da carreira de Chan.

8. GoldenEye 007

GoldenEye 007 é muito mais do que uma adaptação de um filme de sucesso, sendo considerado um dos jogos de tiro mais importantes da história dos games. Lançado em 1997, o FPS ocupa um espaço de destaque na biblioteca do Nintendo 64 e criou tendências que são seguidas até hoje.

Apesar de ter o rosto do ator Pierce Brosnan, que interpretou James Bond no cinema, o jogo não segue os acontecimentos do filme à risca. Mesmo assim, conquistou os jogadores com suas mecânicas inovadoras e um modo multiplayer que divide a tela para até quatro pessoas.

9. Harry Potter and The Prisoner of Azkaban

Harry Potter and The Prisoner of Azkaban, lançado em 2004 para PlayStation 2, Xbox e GameCube, é uma adaptação fiel ao terceiro capítulo da saga do Bruxo mais famoso de todos os tempos. Este é um dos vários títulos da Electronic Arts que buscou recriar fielmente o universo dos livros de J.K. Rowling. O game conta com uma das versões mais completas do mapa de Hogwarts e oferece uma grande variedade de quebra-cabeças.

10. Star Wars: Episode I - Racer

Star Wars: Episódio I - Racer retrata as corridas de naves, uma das partes mais empolgantes de Star Wars: A Ameaça Fantasma. No filme, o jovem Anakin Skywalker luta por sua liberdade em uma competição perigosa, rápida e inesquecível para os fãs. O game foi lançado em 1999 para Nintendo 64.

Além de reproduzir a sensação de velocidade com precisão, o jogo de corrida se destacou por sua grande variedade de pistas disponíveis e uma trilha sonora digna de Hollywood. Muitas das músicas que tocam ao longo do game foram as mesma produzidas para os filmes, o que aumentou ainda mais a imersão dos jogadores nessa competição espacial.

