Jogos de corridas de moto não possuem tanta fama quanto os títulos focados em carros, caso de franquias como Need for Speed, Gran Turismo e Forza Horizon. No entanto, Ride 4 , Road Redemption e Bike Race são games que garantem a diversão dos jogadores de PC, consoles ou celulares, seja Android ou iPhone ( iOS ). Esses jogos encantam por motivos diversos, seja pelos seus excelentes gráficos ou até por sua simplicidade na gameplay. A seguir, confira 10 jogos de motos para curtir em diversas plataformas.

1 de 11 Confira 10 jogos de corrida de moto para celular, PC e consoles — Foto: Divulgação/Steam Confira 10 jogos de corrida de moto para celular, PC e consoles — Foto: Divulgação/Steam

👉 Qual é o melhor jogo de corrida para PS4? Opine no Fórum do TechTudo

1. Moto X3M Bike Race Game

Moto X3M Bike Race Game é um jogo desenvolvido pela Ace Viral e disponível para a comprar na Google Play Store e na App Store. O título leva uma divertida experiência em 2D, colocando o jogador para controlar uma moto simples em fases nada convencionais e recheadas de obstáculos, como rampas, loopings, plataformas caindo e espinhos. Por conta disso, o jogo conta com o elemento de tentativa e erro para que o jogador aprenda os percursos e os finalize no menor tempo possível.

De uma forma geral, o jogo é bastante simples, com um botão de freio e um para acelerar. Além disso, há opções para inclinar a moto para frente ou para trás a fim de realizar diferentes manobras. São diversos pilotos e motos desbloqueáveis e mais de 100 fases divertidas e desafiadoras, que renderão horas de lazer.

2 de 11 Moto X3M Bike Race Game é um divertido jogo de moto em 2D com mais de 100 fases e muitos pilotos e motos para escolher — Foto: Divulgação/Ace Viral Moto X3M Bike Race Game é um divertido jogo de moto em 2D com mais de 100 fases e muitos pilotos e motos para escolher — Foto: Divulgação/Ace Viral

2. Ride 4

Ride 4 foca em ser um simulador de corridas de motos e acerta bastante neste ponto. O game conta com ótimas físicas e até preocupação nas animações dos próprios pilotos. Ao mesmo tempo, o jogo erra bastante em seu tutorial complicado e pouco intuitivo, o que pode afastar novos jogadores casuais. Os controles também são um problema, já que sofrem com pequenos problemas de atrasos. Há ainda a falta de conteúdo, mas isso é compensado por um divertido modo multiplayer.

Vale destacar ainda os gráficos de uma forma geral, como nas motos e nas pistas, que contam com ótimos terrenos e efeitos no clima. Embora Ride 4 se mostre assustador para jogadores de primeira viagem, o esforço pode render uma excelente experiência de corridas de motos. O jogo foi desenvolvido pela Milestone e lançado em 2020 para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X e Xbox Series S Xbox One e PC.

3 de 11 Ride 4 pode não ser agradável para jogadores inexperientes em jogos do gênero, mas ainda se trata de um ótimo game — Foto: Divulgação/Milestone Ride 4 pode não ser agradável para jogadores inexperientes em jogos do gênero, mas ainda se trata de um ótimo game — Foto: Divulgação/Milestone

Traffic Rider é uma ótima opção para usuários de celulares que não desejam apenas jogos simples em 2D e buscam algo um pouco mais próximo da realidade, mas sem ser necessariamente um simulador. O jogo conta com a visão em primeira pessoa e leva uma experiência de pilotar motos em alta velocidade em meio ao tráfego pesado na cidade. Mesmo com compreensíveis limitações de aparelhos Android e iOS, o jogo é capaz de levar muita adrenalina, um fator que pode fazer o jogador retornar e jogar mais vezes.

Traffic Rider ainda se destaca por não ter elementos como "energia", que interrompe a gameplay e obriga o jogador a esperar ou aguardar para poder jogar mais. Graças ao dinheiro adquirido nas corridas, o game conta com a possibilidade de evoluir e desbloquear mais motos e modos de jogo. O conteúdo de Traffic Rider é extenso e deve garantir muito tempo de diversão.

4 de 11 Traffic Rider entrega uma boa experiência em alta velocidade e em primeira pessoa — Foto: Divulgação/skgames Traffic Rider entrega uma boa experiência em alta velocidade e em primeira pessoa — Foto: Divulgação/skgames

4. MXGP 2021

MXGP 2021 é o jogo oficial de motocross, modalidade de corridas de motos no estilo off-road, com pistas, pilotos e motocicletas reais. O game também foi desenvolvido pela Milestone, a mesma por trás de Ride 4. Por isso, MXGP 2021 também possui gráficos espetaculares nas motos e nas pistas, mas com destaque para a preocupação relacionada aos efeitos de tempo. Sendo um simulador, o jogo acerta em levar físicas realistas, obrigando o jogador a se acostumar com detalhes como o peso do piloto e o equilíbrio na direção.

Assim como acontece em Ride 4, o tutorial em MXGP 2021 pode assustar novos jogadores, que certamente encontrarão um pouco de dificuldades em dominar suas mecânicas. O jogo também poderia ter mais conteúdo, mas, de uma forma geral, é uma experiência ótima para os fãs de motocross. MXGP 2021 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X e Xbox Series S Xbox One e PC.

5 de 11 MXGP 2021 é um jogo obrigatório para os fãs de motocross — Foto: Divulgação/Milestone MXGP 2021 é um jogo obrigatório para os fãs de motocross — Foto: Divulgação/Milestone

5. Bike Race

Bike Race é mais um jogo bastante simples disponível na Google Play Store e na App Store. Ele não se preocupa muito em levar visuais estonteantes e foca em uma gameplay sem mistérios. O jogador precisa passar por muitas rampas e loopings para concluir cada fase no melhor tempo que conseguir. Por sinal, há diversas pistas disponíveis para jogar e ainda há a possibilidade de você mesmo criar a sua própria para tornar a diversão ainda melhor.

O game é desenvolvido pela Top Free Games e também chama a atenção por ter uma boa coleção de motos para você adquirir. Outro ponto positivo está na possibilidade de jogar o game sem a necessidade de estar conectado à Internet. Entretanto, você pode jogar online com seus amigos e outros jogadores se quiser.

6 de 11 Bike Race é um jogo muito simples, mas que deve facilmente acabar com o tédio de qualquer jogador — Foto: Divulgação/Top Free Games. Bike Race é um jogo muito simples, mas que deve facilmente acabar com o tédio de qualquer jogador — Foto: Divulgação/Top Free Games.

6. MX vs ATV Legends

MX vs ATV Legends é um game bastante recente, sendo o sétimo da sua franquia. Diferentemente de outros jogos citados até aqui na lista, MX vs ATV Legends é mais convidativo para jogadores novatos. Seus bons controles chamam a atenção de forma positiva, assim como sua ambientação e os efeitos de iluminação como um todo. Contudo, o jogo pode decepcionar um pouco aqueles que jogaram o antecessor, MX vs. ATV All Out, devido às poucas novidades.

MX vs ATV Legends também erra em levar um mundo aberto pouco inspirado, um modo carreira repetitivo, uma coleção de glitches na jogatina e animações ruins. Contudo, a facilidade maior em aprender o jogo, as pistas divertidas e o visual interessante são pontos que podem tornar boa a experiência em MX vs ATV Legends. O game foi lançado pela Rainbow Studios para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X e Xbox Series S Xbox One e PC.

7 de 11 MX vs ATV Legends decepcionou um pouco por não inovar tanto em relação ao antecessor, mas entrega uma boa experiência de motocross — Foto: Divulgação/Rainbow Studios MX vs ATV Legends decepcionou um pouco por não inovar tanto em relação ao antecessor, mas entrega uma boa experiência de motocross — Foto: Divulgação/Rainbow Studios

7. Dirt Bike Unchained

Dirt Bike Unchained é mais um jogo de moto para smartphones. Desenvolvido pela Red Bull, o game tenta levar muita diversão com motocross. Logo de cara, é surpreendente a dedicação da desenvolvedora em levar gráficos espetaculares, levando em consideração que se trata de um título para Android e iPhone (iOS). A gameplay funciona tanto com base no toque na tela como na inclinação do celular. Movimentos simples, como drifts, saltos e aterrissagens rendem notas e acrescentam na experiência.

Você pode jogar Dirt Bike Unchained sozinho ou online com até 24 jogadores. As pistas se baseiam, de uma forma geral, em cenários como desertos e vales, e o jogo ainda conta com um bom número de modelos de motos para escolher. Por fim, outro agrado do jogo está na possibilidade de receber dicas de pilotos reais de motocross, como Cooper Webb e Tarah Gieger.

8 de 11 Dirt Bike Unchained se destaca por seus gráficos espetaculares para aparelhos mobile — Foto: Divulgação/Rainbow Studios Dirt Bike Unchained se destaca por seus gráficos espetaculares para aparelhos mobile — Foto: Divulgação/Rainbow Studios

8. Road Redemption

Road Redemption é um jogo de batalhas em motos que se diferencia bastante dos games de corrida convencionais. O título traz gangues de motociclistas que pilotam em alta velocidade e fazem o possível para derrubar seus rivais. Para isso, os jogadores usarão chutes, socos ou as mais variadas armas de corpo a corpo, como pedaços de madeira e até pás. Road Redemption lembra muito o clássico Road Rash dos anos 90.

O game não envolve apenas corridas para ganhar dinheiro. Há também missões com assaltos e até assassinatos, mostrando que o jogador definitivamente não está na pele de um herói. O jogo ainda conta com a possibilidade de evoluir o piloto, a moto e até suas armas para facilitar na realização de missões. Road Redemption foi lançado para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Wii U, sendo desenvolvido pela Fish Factory Games e Pixel Dash Studios.

9 de 11 Road Redemption leva o estilo de Road Rash, muita velocidade e pancadaria no asfalto — Foto: Divulgação/Dark Seas Interactive Road Redemption leva o estilo de Road Rash, muita velocidade e pancadaria no asfalto — Foto: Divulgação/Dark Seas Interactive

9. Mad Skills Motocross 3

Mad Skills Motocross 3 é mais uma ótima opção de jogo de moto no estilo side-scroller. O game coloca o jogador para correr em pistas de areia com todo o tipo de rampa pelo caminho, lembrando os tempos de Excitebike, um clássico do Nintendo Entertainment System (NES). Em resumo, você começa como um piloto iniciante que participa de um circuito em diversos países com diferentes rivais para enfrentar, reputação para adquirir e dinheiro para acumular e utilizar para evoluir sua moto.

Mad Skills Motocross 3 é um excelente jogo, mas é necessário esperar a entrega de peças de sua moto. Até as peças chegarem, você não pode evoluir e progredir no jogo, a menos que você utilize das moedas virtuais do game para acelerar o processo. O game foi desenvolvido pela Turborilla e pode ser jogado no Android e no iPhone (iOS).

10 de 11 No maior estilo Excitebike, Mad Skills Motocross 3 é viciante com corridas simples, mas que possibilitam saltos e belas manobras — Foto: Divulgação/Turborilla No maior estilo Excitebike, Mad Skills Motocross 3 é viciante com corridas simples, mas que possibilitam saltos e belas manobras — Foto: Divulgação/Turborilla

10. TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 é mais uma opção para quem deseja um pouco mais de realismo em suas corridas com motos. O game é um simulador que entrega uma gameplay bastante divertida e que se encontrou entre os melhores títulos de corrida no ano de seu lançamento. A física do jogo é excelente e se preocupa com detalhes como a forma da realização das curvas e até o posicionamento do piloto. Tanto que, se o jogador não tomar cuidado, ele pode chegar até a cair no asfalto.

Não há muita inovação em TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 quando falamos a respeito de modos de jogo. Entretanto, é preciso destacar seu divertido modo carreira, com boas opções de personalização e a possibilidade de moldar seu destino por meio de contratos e configurações nas motos. O game também acerta em ser convidativo para novos jogadores, embora seja necessário dedicação para adquirir um nível bom na pilotagem. TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 foi desenvolvido pela KT Racing e lançado para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC.