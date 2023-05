10 jogos de desenho animado para você curtir e relembrar sua infância

Jogos baseados em desenhos animados fazem parte de uma das tradições mais antigas da indústria de games. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge , Sonic Origins e Dragon Ball Z: Kakarot são exemplos de títulos atuais que mantém esse legado de agradar tanto crianças em busca de seus personagens favoritos quanto jogadores procurando uma experiência nostálgica. Por isso, o TechTudo montou uma lista com os melhores games ambientados no mundo das animações, sejam elas animes ou desenhos tradicionais.

1. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake é desenvolvido pelo estúdio Purple Lamp, o mesmo que cuidou do remake do primeiro jogo da franquia, Battle for Bikini Bottom. O game foi publicado pela THQ e mantém o seu estilo de plataforma 3D com Bob Esponja. Após obter um artefato mágico capaz de "realizar desejos", o Calça Quadrada acidentalmente destrói a Fenda do Biquíni e envia seus amigos para realidades alternativas. Assim, o pequeno herói quadrado terá que explorar diversas fases com temas como pré-história e velho-oeste, enquanto enfrenta inimigos cósmicos com golpes de karatê para resgatar seus amigos.

Esta sequência adiciona algo que fez muita falta no game anterior, uma dublagem totalmente em português com Wendel Bezerra, a voz original de Bob Esponja no Brasil. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) com preço que varia de R$ 107 a R$ 222. Além disso, ele pode ser jogado no PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S através da retrocompatibilidade dos consoles da nova geração.

2. Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot é considerado o jogo de RPG mais completo da clássica animação japonesa Dragon Ball Z. Neste game, publicado pela Bandai Namco Entertainment e desenvolvido pela CyberConnect2, os usuários podem relembrar novamente toda a saga de Goku e seus amigos, desde a chegada de seu irmão Raditz até confrontos contra grandes inimigos como Freeza, Cell e Majin Buu. O sistema de batalha traz um misto de ação e RPG, sendo possível controlar Goku, mas também outros personagens importantes das histórias como Vegeta, Gohan, Picollo e Trunks.

No Nintendo Switch, o jogo base ainda inclui um DLC de bônus novas novas transformações do filme animado Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses. Dragon Ball Z: Kakarot está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 299,90 e para PC (via Steam) por R$ 247,90.

3. Disney Speedstorm

Disney Speedstorm traz corridas 'estilo' Mario Kart 8 com personagens famosos da Disney e Pixar, como Mickey, Mike Wazowski, Bela e mais. O game de corrida, desenvolvido pela Gameloft, tem grande foco em combates entre os carros, com itens de ataque e habilidades especiais únicas de cada piloto. É válido avisar que trata-se de um game "Gacha", no qual o usuário recebe conteúdo de maneira aleatória e pode gastar moeda virtual e real para obter personagens.

Disney Speedstorm será gratuito quando for lançado oficialmente, mas já está disponível em acesso antecipado pago. Ele pode ser adquirido a partir do nível "Pacote de Criador Padrão" no PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC (Steam) por R$ 159,90, e no Xbox Series X, Xbox Series S e PC (Epic Games Store) por R$ 169,90.

4. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge é inspirado pelos clássicos jogos das Tartarugas Ninja para fliperamas e Super Nintendo. Criado pela Tribute Games e a Dotemu, o título é um tradicional "Beat'em up" em 2D, estilo de jogo em que os personagens andam lateralmente e batem em todos os inimigos que surgem pela frente, porém com maior variedade de golpes e possibilidade para grandes combos.

A história conta sobre o retorno dos vilões Destruidor (Shredder) e Krang, ao lado de seus capangas Bebop, Rocksteady e o Clã do Pé. Os jogadores terão que enfrentá-los, sozinhos ou em multiplayer local e online para até seis pessoas, como as Tartarugas Ninja Leonardo, Michelangelo, Raphael e Donatello, ou até como o mestre Splinter e a repórter April.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam) por preços que variam entre R$ 94,95 a R$ 124,50. O game também conta com uma versão mobile grátis para Android e iPhone (iOS) exclusivamente para assinantes da Netflix.

5. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy reúne os quatro jogos principais da franquia: com Ninja Storm, Ninja Storm 2, Ninja Storm 3 Full Burst e Ninja Storm 4 Road to Boruto. Cada um dos games engloba uma fase da animação, desde os primórdios de Naruto contra Gaara, a saga Shippuden (com os personagens já crescidos) até a passagem de tocha do protagonista para seu filho Boruto.

Todos os títulos foram publicados pela Bandai Namco Entertainment e desenvolvidos pela CyberConnect2. Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 289,90, para Xbox One por R$ 250 e para PC (Steam) por R$ 218,09. Os games também podem ser jogados nos atuais consoles com retrocompatibilidade .

Pokémon Scarlet e Violet são os jogos mais atuais da franquia Pokémon do estúdio Game Freak, publicada pela Nintendo e The Pokémon Company. Os games sempre mantiveram uma certa distância narrativa do desenho animado baseado na franquia, porém ainda permitem que jogadores capturem os mesmos monstrinhos de bolso em suas jornadas. Além disso, eles foram os primeiros jogos da série a trazerem um mundo aberto que pode ser explorado livremente pelos jogadores enquanto capturam Pokémons para usar em batalhas em turnos estilo RPG.

Os treinadores podem optar por diversas aventuras para seguir, como a luta contra líderes de ginásio para se tornar o mais forte de todos, uma busca por uma erva sagrada chamada Herba Mystica ou enfrentar a organização do mal da vez, a Team Star. Pokémon Scarlet e Violet estão disponíveis para o Nintendo Switch por R$ 299 cada ou em um pacote com ambos os jogos.

7. Ben 10: Power Trip

Ben 10: Power Trip é baseado na versão mais recente da animação Ben 10, Super Viagem em português. No game, Ben, seu avô Max e sua prima Gwen estão de férias na Europa quando o mago Hex invoca hordas de criaturas do Vazio para atacá-los. Por sorte Ben não é um garoto comum e conta com seu relógio Omnitrix que permite se transformar em criaturas alienígenas com poderes extraordinários que podem ser usados para exploração e combate.

Neste game de ação e aventura, criado pelo estúdio PHL Collective e publicado pela Outright Games, Ben precisará recuperar os poderes de suas formas alien e poderá explorar o mundo do jogo com seu patinete quando não estiver transformado. Também é possível jogar em multiplayer cooperativo com Kevin como segundo player.

Ben 10: Power Trip está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 149,50, também incluído na PS Plus Extra, Xbox One por R$ 112,45, incluído no Xbox Game Pass, e para PC (Steam) por R$ 57,99. No Nintendo Switch, o game não está disponível na loja brasileira, mas pode ser comprado por US$ 29,99 (em torno de R$ 150) na loja dos Estados Unidos. Jogadores de PS5 e Xbox Series X/S também podem usar a retrocompatibilidade para adquirir o game.

8. Sonic Origins

Sonic Origins está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) , Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store) por preços que variam entre R$ 214,90 a R$ 226.

Marvel’s Spider-Man não é baseado em nenhuma animação específica do herói, mas traz elementos universais do personagem e participações especiais como a de Miles Morales, que usuários podem reconhecer da animação Aranhaverso. O jogo de ação proporciona um mundo aberto onde usuários podem controlar livremente o aracnídeo, enquanto balança em suas teias pelas ruas de Nova York. A história conta sobre uma guerra entre diferentes facções criminosas que lutam entre si por um vácuo de poder deixado após a prisão do Rei do Crime, Wilson Fisk, logo no começo do game.

O título foi desenvolvido pela Insomniac Games, conhecidos por franquias como Spyro the Dragon, Ratchet & Clank e Sunset Overdrive, e publicado pela Sony, que posteriormente o lançou também para PC. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50 e para PC (Steam e Epic Games Store) como Marvel’s Spider-Man Remastered por R$ 249,90. No PlayStation 5 (PS5) Marvel’s Spider-Man Remastered só está disponível como parte de um pacote de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition por R$ 349,90.

10. Choo-Choo Charles

Choo-Choo Charles é um caso um pouco diferente dos outros, pois, apesar de ser inspirado pela animação infantil "Thomas e Seus Amigos", ele é na verdade uma total subversão do personagem como um jogo de ação e terror. Neste game, criado pela produtora independente Two Star Games, os usuários precisam enfrentar um trem monstro com pernas de aranha e que vive em uma ilha isolada.

A única forma de derrotar essa fera é criar seu próprio trem e equipá-lo com armas e blindagem, para se tornar poderoso o suficiente para enfrentar Charles. Durante o game é preciso andar com seu trem pelo mapa enquanto encontra personagens diversos e os ajuda com missões para ganhar itens que irão melhorar seu veículo. Choo-Choo Charles está disponível para PC (Steam) por R$ 59,99.