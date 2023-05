10 jogos de investigação para você conhecer e bancar o detetive

Jogos de detetive têm evoluído nos últimos anos e ganhado espaço como um gênero que valoriza mais o raciocínio do que reflexos. Jogos como Sherlock Holmes: Chapter One e Hercule Poirot: The First Cases, que envolvem personagens famosos da literatura investigativa, ou mesmo Heavy Rain e Detroit: Become Human , ambos do conhecido estúdio Quantic Dream , focam mais na narrativa e menos na ação. Muito por isso, boa parte dos títulos com essa pegada são single-player, trazendo a história de forma mais lenta e imersiva. Confira, a seguir, uma lista dos melhores jogos de investigação para você conhecer.

1. Paradise Killer

Paradise Killer é um game de mundo aberto desenvolvido pela Kaizen Game Works e publicado pela Fellow Traveller. Nele, jogadores assumem o papel da excêntrica detetive Lady Love Dies, que tenta descobrir quem foi o responsável pelo assassinato de um grupo. Paradise Killer se passa em uma ilha fora da realidade onde um grupo de imortais, chamado Sindicato, tentava criar uma utopia para forçar os humanos a idolatrarem antigos deuses.

Sempre que o resultado não os agradava, o Sindicato expurgava toda a ilha e começava novamente, até que em sua 24ª versão eles acabam assassinados. Como Lady Love Dies, o jogador explora a ilha em primeira pessoa, conversa com testemunhas e reúne evidências para usar em um julgamento que pode ou não trazer a verdade à tona.

2. Heavy Rain

Heavy Rain foi um dos mais famosos jogos do estúdio Quantic Dream, publicado originalmente pela Sony em 2010 para PlayStation 3 (PS3) e depois remasterizado para PS4 e PC. O game segue quatro personagens: Ethan Mars, Scott Shelby, Norman Jayden e Madison Paige enquanto tentam resolver o sequestro do filho de Ethan, Shaun, por um assassino em série chamado "Origami Killer".

Todos os personagens se envolvem na investigação, a maioria deles com mais qualificação que Ethan, que era um arquiteto de sucesso antes da morte de seu outro filho e, desde então, tem tido "apagões" inexplicáveis. Scotty Shelby é um policial clássico durão, enquanto Norman Jayden é um agente do FBI enviado para ajudar no caso. Madison Paige, por sua vez, é uma jornalista.

O game é mais focado em narrativa e a identidade do assassino será sempre a mesma no final. Ocasionalmente há "Quick Time Events" nos quais o jogador precisa apertar um botão rapidamente para escapar de algum perigo. Heavy Rain está disponível para PS4 por R$ 99,99 e para PC pelas lojas digitais Steam por R$ 64,99 e Epic Games Store por R$ 47,99.

3. Shadows of Doubt

Shadows of Doubt é um promissor game de detetive do estúdio ColePowered Games e publicado pela Fireshine Games. Disponível em acesso antecipado no Steam, seu grande diferencial é que o game se passa em um mundo aberto onde tudo é gerado proceduralmente, desde sua cidade extremamente industrializada inspirada pelos anos 80 até os crimes que acontecem nela.

O game oferece todas as ferramentas para o jogador solucionar um crime, como coletar digitais e evidências, mas o deixa extremamente livre para decidir como resolver seus casos. É possível invadir locais em busca de provas, interrogar testemunhas sobre os fatos e, principalmente, usar seu próprio poder de dedução para encontrar o culpado. Shadows of Doubt está disponível em acesso antecipado para PC (via Steam) por R$ 59,99.

4. Sherlock Holmes: Chapter One

Sherlock Holmes: Chapter One é o primeiro game em mundo aberto de sua franquia, sendo uma aposta de mudança da produtora Frogwares. O jogo foca em uma versão mais jovem de Sherlock, antes de encontrar o Dr. Watson, e que é auxiliado por um amigo de infância chamado Jonathan. O detetive retorna para sua terra natal de Cordona após a morte de sua mãe, mas suspeita que há algo de estranho sobre a morte dela.

Durante o game é possível explorar a ilha de Cordona , interrogar testemunhas, conectar evidências e usar as habilidades especiais de Sherlock para "ler" os detalhes sobre cada pessoa que ele encontra. Há também seções de ação e tiro, mas jogadores que queiram apenas se focar na investigação podem desligá-las nas opções. Sherlock Holmes: Chapter One está disponível para PS5 e PS4 por R$ 239,90, Xbox Series X/S por R$ 189 e para PC pelas lojas digitais Steam, por R$ 169, Epic Games Store e GOG, por R$ 149.

5. MazM: Jekyll and Hyde

MazM é um série de jogos baseados em livros do estúdio Growing Seeds e publicados pela CFK adaptou a obra "O Médico e o Monstro". O game conta sobre o estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, seguindo fielmente a estrutura do livro. A história é bastante interativa, na qual o jogador pode conversar com personagens e mexer em alguns objetos, até mesmo se deparando com leves quebra-cabeças.

Por ser um pouco mais linear, não há tanta jogabilidade para investigar por conta própria. MazM: Jekyll and Hyde traz uma experiência mais próxima de ler uma versão interativa do livro. O game está disponível para Nintendo Switch por US$ 14,99 (em torno de R$ 74,48), para PC pela loja digital Steam por R$ 28,99 e para dispositivos Android e iPhone (iOS) gratuitamente com microtransações.

Disco Elysium é um premiado game de RPG da produtora ZA/UM, muito conhecido por receber prêmios em várias categorias relacionadas à sua narrativa em premiações como o The Game Awards, DICE Awards e GDC Awards. O jogo conta a história de um assassinato na cidade de Revachol em um mundo diferente, porém semelhante ao nosso.

No papel de um detetive chamado Harry, que mal se lembra do seu próprio nome quando acorda, jogadores terão que investigar e interrogar testemunhas através de um sistema extenso de diálogos. É preciso investir pontos em habilidades Para obter mais opções de perguntas e respostas, habilidades que se tornam partes deferentes da mente de Harry

A versão original Disco Elysium foi substituída por Disco Elysium - The Final Cut, que adiciona dublagem e novas missões para o jogo. O game está disponível para PS5 e PS4 por R$ 214,90, Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 155,07 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG por R$ 75,49, além da Epic Games Store, por R$ 75,99.

LA Noire trouxe vários avanços na tecnologia de reprodução de rostos digitais, porém o seu estúdio, Team Bondi, acabou sendo fechado pouco tempo após o lançamento do extinto game publicado pela Rockstar Games. A história com atmosfera noir é focada na carreira do policial Cole Phelps conforme ele encara diversos casos diferentes como parte da polícia de Los Angeles, Estados Unidos, no ano de 1947.

O principal foco da jogabilidade está em coletar evidências nas cenas de crime e interrogar testemunhas enquanto decide se acredita ou não no que elas dizem. No entanto, há também trechos para dirigir em um grande mundo aberto, se envolver em tiroteios com suspeitos e até resolver crimes aleatórios como assaltos a banco. L.A. Noire está disponível para PS4 por R$ 198,99, para Xbox One por R$ 199 e para PC (via Steam) por R$ 99,50.

8. Detroit: Become Human

Detroit: Become Human é diferente dos outros games da lista, já que a investigação compõe apenas parte de sua história. O título publicado pela Sony e desenvolvido pela Quantic Dream, mesmo estúdio de Heavy Rain, foca mais em narrativa do que ação, como outros games da produtora. A história se passa em um futuro distante no qual androides vivem entre os seres humanos como ajudantes e servos, porém alguns deles começam a desenvolver consciência.

O jogador controla três protagonistas. Um deles é Connor, um androide investigador cujo trabalho é capturar androides que se desviam de sua programação, investigando pistas ao lado de um companheiro humano. Os outros protagonistas envolvem Markus, um androide doméstico que lidera uma revolução após ganhar consciência e Kara, uma androide que tenta fugir com uma criança para protegê-la de um pai abusivo.

A jogabilidade é, em maior parte, sobre tomar decisões de diálogo, mas ocasionalmente há "Quick Time Events" que exigem reações rápidas para apertar botões em certas cenas. Detroit: Become Human está disponível para PS4 por R$ 71,50 e para PC pelas lojas digitais Steam por R$ 134,99 e Epic Games Store por R$ 98,99. O game também está disponível no serviço de assinatura PS Plus do PS4 nos níveis Extra e Deluxe, sem custos extras para o assinante.

9. Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases

The First Cases mostra um dos primeiros casos de Hercule Poirot, famoso detetive dos livros de Agatha Christie, antes dele se tornar um mestre na investigação. Desenvolvido pela Blazing Griffin e publicado pela Microids, o jogo mostra o protagonista aprendendo a confiar em suas habilidades enquanto conta a história de um assassinato na mansão da família Van den Bosch, no momento que seria anunciado o noivado de sua filha.

Após uma nevasca prender todos os convidados, só há uma certeza: o assassino está entre eles. Hercule Poirot poderá interrogar testemunhas e conectar as evidências coletadas para encontrar o culpado. Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases está disponível para PS4 por R$ 149,50, Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 112,45, Nintendo Switch por R$ 66,99 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG por R$ 49.

10. Criminal Case - And, iOS, PC

Criminal Case é feito para jogadores menos acostumados com games que exijam muita interatividade, sendo um título casual de encontrar objetos com temática de investigação. Produzido pela Pretty Simple, o título coloca o jogador para resolver casos ao encontrar certos objetos nas cenas do crime. Há também outras ações, como analisar evidências e reconstituir objetos quebrados como se fossem peças de um quebra-cabeça, além de definir qual suspeito possui as características de seu assassino para prendê-lo.

Há alguns elementos tradicionais de jogos gratuitos e games de Facebook, como uma barra de energia que limita a quantidade de ações que você pode tomar e períodos de espera por certas atividades. Criminal Case está disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), além de PC por meio do Facebook, sendo gratuito, mas com microtransações.