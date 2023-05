10 jogos de vestir para distrair as crianças (ou fazer seu tempo voar)

Jogos de vestir não possuem nenhum objetivo complicado para se concluir. São opções de games focados apenas na diversão, criatividade ou só fazer o tempo passar em um momento de tédio. Friv, 1001jogos, Click Jogos e Jogos 360 são alguns portais que oferecem um número considerável de games do gênero, cada um com seu próprio assunto, estilo e opções para serem utilizadas. Os títulos podem ser acessados facilmente via navegador pelo PC ou aparelhos celulares. Confira, a seguir, 10 jogos de vestir para garantir o divertimento das crianças.

1 de 11 Veja 10 jogos de vestir para distrair as crianças — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Veja 10 jogos de vestir para distrair as crianças — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

👉 Quais são melhores jogos de FPS para PCs fracos? Comente no Fórum TechTudo

1. Jogos de vestir noivas

Há uma lista extensa de jogos de preparar as personagens para o casamento. Alguns levam apenas elementos simples, como o vestido, o penteado, os sapatos e algumas joias, mas outros contam até com a possibilidade de maquiar a personagem. Romantic Wedding Day, do 1001 Jogos, está entre os títulos para aqueles que desejam um pouco mais de simplicidade, desde a gameplay até seu design como um todo. Entretanto, há outras escolhas ainda mais interessantes e que contam até com pequenos diálogos e histórias simples para você se divertir.

2 de 11 Jogos de noivas aparecem em boa quantidade nos portais de jogos para navegadores — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Jogos de noivas aparecem em boa quantidade nos portais de jogos para navegadores — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

2. Jogos para vestir a Barbie

A boneca Barbie está entre os brinquedos mais populares do mundo. Por conta disso, há um bom número de jogos que possibilitam as crianças a vestirem a personagem. A lista de estilos para escolher é grande e envolve temas como desfiles de moda, concertos musicais e até a vida no Instagram. Se você procurar um pouco mais, poderá até vestir a Barbie de aeromoça e de ciclista. Você pode encontrar muitos dos jogos da boneca, principalmente no portal Jogos 360.

3 de 11 Barbie conta com um número enorme de jogos de vestir nos principais portais do gênero — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Barbie conta com um número enorme de jogos de vestir nos principais portais do gênero — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

3. Jogos de vestir celebridades

Esse gênero de jogo também inclui a possibilidade de vestir celebridades para qualquer tipo de evento, como uma premiação ou show musical, por exemplo. Celebrity Cute Couple e Celebrity Gala Prep são títulos que envolvem personagens que você mesmo cria, mas há jogos focados em pessoas famosas reais. Esse é o caso de Ariana Grande World Tour, presente no portal 1001 Jogos, onde é possível vestir a cantora em uma turnê que ela realizará em diversos países. Ternos, vestidos exuberantes, maquiagem e calçados estarão lá para você levar o personagem ao sucesso.

4 de 11 Ariana Grande é estrela em jogos de vestir também — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Ariana Grande é estrela em jogos de vestir também — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

4. Jogos de vestir princesas

As Princesas famosas da cultura pop também são protagonistas do gênero. Jasmine, de Aladdin, Elza, de Frozen, Cinderella e Rapunzel estão entre as personagens que você poderá vestir com as mais variadas peças de roupas e acessórios. Princess Prom Fashion Design, Cinderella Dress Up e Rapunzel Princess Wedding, todos no Portal 360, são bons exemplos desses games. Vale destacar que cada título conta com estilos diferentes, indo desde vestir uma princesa de um jeito mais tradicional ou até de forma casual.

5 de 11 Princesas da cultura pop aparecem constantemente em jogos do gênero — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Princesas da cultura pop aparecem constantemente em jogos do gênero — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

5. Jogos de vestir para o verão

É bastante comum você encontrar o termo "Summer", verão em inglês, na lista de jogos para vestir. Como o nome sugere, o jogador poderá personalizar seus personagens com roupas leves ou com trajes de banho para praia ou piscina. Besties Summer Vacation, BFF Summer Shine Look e BFF Summer Vibes, todos do portal 1001 jogos, são bons exemplos de jogos com essa temática.

6 de 11 Divirta-se criando personagens prontos para ir à praia ou à piscina — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Divirta-se criando personagens prontos para ir à praia ou à piscina — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

6. Jogos de vestir para o Halloween

As festas de Halloween, onde os participantes se vestem com todo o tipo de fantasia, também estão representadas na categoria. Infelizmente, não há tantas opções para os fãs dos dias das bruxas, mas as poucas que existem devem agradar os interessados. Halloween Dress Up é o grande destaque desse gênero, com um sistema interessante de adquirir dinheiro via fotos de Instagram para comprar suas fantasias. O game está disponível no 1001 Jogos.

7 de 11 O Halloween conta com poucas opções nos jogos de vestir, mas essas poucas podem ser o bastante para você ter um tempo de lazer — Foto: Reprodução/Victor de Abreu O Halloween conta com poucas opções nos jogos de vestir, mas essas poucas podem ser o bastante para você ter um tempo de lazer — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

7. Jogos de vestir para o natal

A época de natal também possui seu charme com as fantasias de papai noel, mamãe noel e ajudantes. Instagirls também tem seu próprio jogo nessa categoria, o Instagirls: Christmas Dress Up. O game também conta com o mesmo objetivo de comprar roupas baratas no começo e ir evoluindo conforme acumula mais dinheiro com fotos nas redes sociais. Rainbow Girls Christmas Outfits é um exemplo mais simples e sem preocupações com dinheiro, bastando apenas entrar e se divertir vestindo as personagens natalinas.

8 de 11 Diversos estilos natalinos estão disponíveis nos jogos de vestir com essa temática — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Diversos estilos natalinos estão disponíveis nos jogos de vestir com essa temática — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

8. Jogos de vestir para a escola

O ambiente escolar também aparece na lista. Os jogos contam com um vestuário de peças inspiradas em uniformes convencionais ou roupas mais casuais do dia a dia. School Style Dress Up é o destaque do portal Jogos 360, sendo um game com uma arte que lembra o chibi, um desenho no estilo anime com personagens propositalmente pequenos e com a cabeça do tamanho do corpo. Já Back to School Fashionistas é um dos mais populares do 1002 jogos, com um foco em uma arte mais realista dos personagens.

9 de 11 Brinque escolhendo peças de roupas de ir para a escola — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Brinque escolhendo peças de roupas de ir para a escola — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

9. Jogos de vestir no estilo meninas superpoderosas

Meninas Superpoderosas foi um desenho de muito sucesso da Cartoon Network nos anos 2000, sendo bastante lembrado até hoje. Por conta disso, os jogos de vestir inspirados no desenho fazem muito sucesso. PowerPuffYourSelf é um dos grandes jogos desse formato. Nele, o jogador pode criar seu próprio personagem no estilo Meninas Superpoderosas, modificando detalhes como pele, rosto e cabelo. Além disso, há um bom número de opções de roupas e acessórios para tirar você escolher e fazer o tédio desaparecer. O game pode ser encontrado no Jogos 360.

10 de 11 Divirta-se criando personagens no estilo Meninas Superpoderosas no Powerpuff Yourself — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Divirta-se criando personagens no estilo Meninas Superpoderosas no Powerpuff Yourself — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

10. Jogos de vestir no estilo anime

Animes são sucesso no mundo todo, o que faz com que vários jogos de vestir sejam baseados em desenhos japoneses. Anime Girl, Anime Fantasy RPG Dress Up, Anime Avatar Design e Anime Princess Dress Up são algums dos vários games nesse estilo, todos presentes no Jogos 360. Cada um conta com sua temática, seja com roupas simples ou mais voltadas para a ficção. Assim, cabe a você escolher o estilo que mais te agrada.