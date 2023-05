10 jogos ideais para você curtir com a sua família

Jogos são ótimas opções para desfrutar momentos divertidos em família, seja no conforto do lar ou em aventuras à distância. Minecraft , Fall Guys e LEGO Marvel Super Heroes 2 são exemplos que prometem unir pais, mães, filhos e irmãos em desafios emocionantes de cooperação ou competições acirradas. Pensando nisso, o TechTudo compilou uma lista de games que prometem proporcionar um entretenimento incrível em conjunto.

1 de 11 Confira 10 jogos de PC, console ou celular para curtir em família — Foto: Reprodução/Steam Confira 10 jogos de PC, console ou celular para curtir em família — Foto: Reprodução/Steam

1. Fall Guys

Fall Guys, desenvolvido pela Mediatonic, é um jogo de plataforma do gênero Battle Royale, no qual até 60 participantes enfrentam obstáculos em uma competição estilo gincana. Para vencer, o jogador precisa ser o último sobrevivente das etapas, que podem variar entre vários minigames. Com controles simples e jogabilidade viciante, o game traz desafios como handebol com bolas gigantes, percursos com armadilhas, desafios em plataformas móveis e vários outros que garantirão o divertimento de todos.

2 de 11 Corra, salte e divirta-se em uma competição colorida e caótica em Fall Guys — Foto: Divulgação/Devolver Digital Corra, salte e divirta-se em uma competição colorida e caótica em Fall Guys — Foto: Divulgação/Devolver Digital

2. Minecraft

Minecraft é um jogo único no qual os jogadores podem criar seus próprios objetos e cenários em um mundo gerado de forma procedural, onde enfrentam monstros e desafios emocionantes. Com sua jogabilidade criativa, o game desenvolvido pela Mojang apresenta uma experiência sem limites, que permite construir qualquer coisa usando blocos em modos de sobrevivência e multiplayer.

O sucesso de Minecraft é inegável, sendo um fenômeno cultural com milhões de fãs pelo mundo. O game é uma referência no gênero de construção e exploração, graças à sua gameplay simples e divertida. O jogo pode ser jogado no PS5, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

3 de 11 Minecraft permite que você construa seu próprio mundo e explore aventuras ilimitadas com blocos e criatividade — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro Minecraft permite que você construa seu próprio mundo e explore aventuras ilimitadas com blocos e criatividade — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

3. LEGO Marvel Super Heroes 2

Lego Marvel Super Heroes 2 representa uma aventura épica dos heróis da Marvel em formato de LEGO, com um mundo aberto para explorar na cidade de Chronopolis. O vilão Kang, o Conquistador, manipula o tempo e o espaço com o cristal de Nexus, unindo várias épocas e dimensões em uma única cidade.

Os jogadores podem criar seus próprios personagens ou escolher entre heróis conhecidos, como Homem-Aranha e Baby Groot, para jogar solo ou em multiplayer com até quatro pessoas. O game pode ser jogado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

4 de 11 Em LEGO Marvel Super Heroes 2, junte-se aos heróis da Marvel em uma divertida aventura LEGO para salvar o universo de vilões poderosos — Foto: Reprodução/Steam Em LEGO Marvel Super Heroes 2, junte-se aos heróis da Marvel em uma divertida aventura LEGO para salvar o universo de vilões poderosos — Foto: Reprodução/Steam

4. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated é um remake do clássico jogo de plataforma baseado no desenho animado Bob Esponja. Desenvolvido pela Purple Lamp Studios e publicado pela THQ Nordic, o título traz de volta a divertida jornada de Bob Esponja, Patrick e Sandy para derrotar o vilão Plankton e seu exército de robôs.

Com gráficos atualizados, os jogadores exploram locais icônicos da Fenda do Biquíni enquanto enfrentam desafios e coletam espátulas douradas. O game está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iPhone (iOS).

5 de 11 SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated! traz uma clássica aventura de Bob Esponja com novos visuais — Foto: Divulgação/THQ Nordic SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated! traz uma clássica aventura de Bob Esponja com novos visuais — Foto: Divulgação/THQ Nordic

Overcooked! 2 é um jogo cooperativo online ou local desenvolvido pela Team17 e pela Ghost Town Games. O game pode ter até quatro pessoas jogando simultaneamente, com o dever de trabalhar juntos para gerenciar uma cozinha e preparar pedidos de clientes antes que eles desistam. Com novos restaurantes, receitas e personagens, ele desafia os usuários a cortar, cozinhar e servir pratos em níveis cheios de obstáculos. O game pode ser encontrado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

6 de 11 Overcooked! 2 é um divertido e caótico game no qual jogadores precisam administrar diversas cozinhas peculiares — Foto: Reprodução/Epic Games Store Overcooked! 2 é um divertido e caótico game no qual jogadores precisam administrar diversas cozinhas peculiares — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Super Mario Party é um jogo da Nintendo que combina elementos de tabuleiro e minigames, com mais de 80 atividades inéditas. O objetivo é coletar moedas e estrelas para vencer em minigames fáceis de entender e perfeitos para serem apreciados em grupo, seja ao vivo ou virtualmente. Com controles de movimento intuitivos e suporte para até 4 jogadores local ou online, ele incentiva a competição saudável entre amigos e familiares. Super Mario Party é um exclusivo de Nintendo Switch.

7 de 11 Super Mario Party reúne amigos em minijogos divertidos e competitivos com os personagens icônicos do universo Mario — Foto: Divulgação/Nintendo Super Mario Party reúne amigos em minijogos divertidos e competitivos com os personagens icônicos do universo Mario — Foto: Divulgação/Nintendo

Just Dance 2023 coloca a família toda para dançar com as suas mais 40 músicas disponíveis na versão base. O jogo desenvolvido pela Ubisoft apresenta sucessos de artistas populares como Bruno Mars, Dua Lipa e BTS, além contar com um modo multiplayer permite jogar com até seis pessoas, tanto online quanto localmente.

O título introduz um novo serviço de assinatura, o "Just Dance+", que conta com conteúdo exclusivo. Há também a a opção de usar o aplicativo "Just Dance 2023 Controller" como controle de movimento, o que o torna ainda mais acessível. O game de dança pode ser encontrado no PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

8 de 11 Just Dance 2023 permite jogar com 6 amigos online em qualquer parte do mundo ou na mesma sala — Foto: Divulgação/Ubisoft Just Dance 2023 permite jogar com 6 amigos online em qualquer parte do mundo ou na mesma sala — Foto: Divulgação/Ubisoft

8. Keep Talking and Nobody Explodes

Keep Talking and Nobody Explodes é um jogo cooperativo em que um player está preso em uma sala com uma bomba prestes a explodir, enquanto os demais possuem um manual de desativação. Sem conseguir ver as telas um do outro, a comunicação eficiente entre todos é essencial para descrever os módulos da bomba e fornecer as instruções corretas, como cortar fios e pressionar botões. O game está disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iPhone (iOS).

9 de 11 Em Keep Talking and Nobody Explodes, é preciso trabalhar em equipe para desarmar bombas complexas — Foto: Reprodução/Steam Em Keep Talking and Nobody Explodes, é preciso trabalhar em equipe para desarmar bombas complexas — Foto: Reprodução/Steam

9. Alba: A Wildlife Adventure

Alba: A Wildlife Adventure é um jogo encantador que ensina sobre a natureza por meio dos olhos de uma jovem aventureira que visita seus avós em uma ilha majestosa ameaçada pela construção de hotel de luxo. Embora tenha apenas a campanha single player, essa é uma escolha ideal para pais que desejam ensinar aos filhos mais novos sobre a importância de cuidar do planeta. O game foi desenvolvido e publicado pela ustwo games, estando disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Mac e iPhone (iOS).

10 de 11 Alba: A Wildlife Adventure traz uma experiência relaxante na qual Alba tenta salvar a vida selvagem de uma ilha — Foto: Reprodução/Epic Games Store Alba: A Wildlife Adventure traz uma experiência relaxante na qual Alba tenta salvar a vida selvagem de uma ilha — Foto: Reprodução/Epic Games Store

10. Human: Fall Flat (PS5, PS4, XBSX/S, XB, SW, PC, And, iOS)

Em Human: Fall Flat, desenvolvido pela No Brakes Games, os jogadores assumem o controle de personagens desajeitados e embarcam em uma jornada para resolver quebra-cabeças em cenários variados. Eles variam entre castelos medievais e fábricas cheias de ferramentas, em um mundo 3D com física realista. Com seus gráficos simples e trilha sonora relaxante, ele traz a possibilidade de jogar sozinho ou em modo cooperativo local e online. O game pode ser encontrado no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Android e iPhone (iOS).