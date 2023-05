10 lugares históricos para você 'visitar' pelo Google Maps agora

O Google Maps , ferramenta de localização disponível gratuitamente para Android e iPhone ( iOS ), permite visitar diversos lugares históricos sem sair de casa. Com o recurso, é possível conferir "de perto" os detalhes de construções famosas, como Stonehenge e as Pirâmides de Gizé. Cada local é exibido por imagens de satélite e, com o recurso Street View , a plataforma ainda disponibiliza um tour em 360º, com acesso a fotos panorâmicas da localização. Essa pode ser uma uma boa alternativa para quem deseja explorar facilmente os lugares distantes, ou mesmo para as pessoas que estão planejando roteiros de viagem.

Para ter acesso às localizações, basta inserir as coordenadas de cada local na barra de buscas e explorar digitalmente os locais. Pensando nisso, o TechTudo fez uma lista com dez locais históricos para visitar com o app Google Maps. Confira nas próximas linhas.

1. Stonehenge (Inglaterra)

Utilizando ferramentas do Google, é possível visitar o Stonehenge sem sair de casa – mesmo que o monumento pré-histórico esteja localizado no condado de Wiltshire, na Inglaterra. As pedras - que chegam a nove metros de altura e dois de largura - chamam atenção por serem majestosas e pelas diversas modificações naturais sofridas ao longo do tempo, desde sua construção no ano 3.000 a. C. Além disso, o monumento é envolto por um grande mistério, visto que até hoje não se sabe ao certo a sua finalidade ou significado, apesar das diversas pesquisas feitas no local. Hoje, o Stonehenge faz parte da lista de Patrimônio Mundial da UNESCO e recebe turistas de todo o mundo.

Para fazer a visita online, basta abrir o Google Maps no app ou no navegador e buscar o termo "Stonehenge" na barra de pesquisas. Também é possível inserir as coordenadas 51.17901873308356, -1.826253583188247. Depois disso, toque na miniatura exibida no lado inferior esquerdo da tela, o que permitirá a visualização panorâmica de um dos pontos turísticos mais famosos do mundo.

2. Cidade perdida da Colômbia (Colômbia)

A "Ciudad Perdida", na Colômbia, foi ocupada por volta de 800 d.C. pela civilização indígena Tayrona. Até hoje, é possível visitar as ruínas do misterioso lugar, que ainda tem muitas partes perdidas e encobertas pela floresta. Para chegar lá, é necessário, fazer uma trilha durante cinco dias e caminhar em meio à selva, rios, e outros obstáculos que atrapalham o trajeto.

No entanto, também é possível explorar o local sem sair de casa, usando o Maps. Para isso, basta inserir “Ciudad Perdida” na barra de pesquisas. O endereço deverá ser referente à Zona Bananera, Madalena, Colômbia. Em seguida, toque na miniatura exibida na parte inferior da tela para visualizar paisagens panorâmicas da área, que estará demarcada em vermelho no mapa.

3. Vale sagrado dos Incas (Peru)

O Vale Sagrado dos Incas está localizado nos Andes peruanos, entre Cusco e Machu Picchu, e chama atenção de turistas por toda a sua história e belezas naturais. A região, que foi ocupada pelos incas desde o século XIV, conta com pequenos vilarejos tradicionais, montanhas, rios, construções arqueológicas e outras paisagens que a tornam única e expressam as tradições de suas civilizações antigas.

Para fazer visitas online à região, que é uma das principais atrações do Peru, abra o app do Google Maps em seu celular e busque por "Vale Sagrado dos Incas. Você também pode inserir as coordenadas -13.332398357913862, -72.08307659415425. Toque na miniatura exibida no lado esquerdo da tela, e confira paisagens em 360° do local. É possível, ainda, visualizar mais de três mil fotos em alta qualidade, compartilhadas por usuários da ferramenta.

4. Chan Chan (Peru)

O sítio arqueológico Chan Chan, localizado no Peru, também é um ponto histórico que pode ser explorado facilmente pelo Google Maps. A cidadela foi declarada pela UNESCO como um Patrimônio Cultural da Humanidade e chama a atenção dos turistas por ser inteiramente construída em adobe, uma matéria prima feita com barro, palha e pedras.

Por isso, Chan Chan conquistou o título de maior cidade de barro do mundo. Sua idade também chama a atenção, já que o lugar fez parte do império Chimor, que esteve na região entre os séculos XI e XV. Após tantos anos, é impressionante perceber que a área continua preservada, com gravuras que expressam as tradições de seus povos antigos.

Para fazer a visita utilizando a ferramenta do Google, busque por "Chan Chan" ou insira as coordenadas -8.105403188718297, -79.07463426294257. Além de poder conferir mais de trinta mil fotos em alta qualidade, também é possível explorar o local de maneira imersiva, através de imagens em 360°, usando a ferramenta Street View. Para isso, basta tocar na miniatura exibida na parte inferior da tela do app.

5. Pompeia (Itália)

Em poucos cliques, também é possível ter uma experiência imersiva dentro de Pompeia, que foi uma cidade do Império Romano, localizada na Itália. O antigo local foi destruído durante uma erupção vulcânica que dizimou a população, mas seus restos arqueológicos foram preservados por lama e cinzas, permitindo que fosse encontrado de maneira intacta após 1,6 mil anos. Até mesmo os corpos das vítimas foram conservados através dos séculos, chamando atenção de visitantes de diversos lugares do mundo.

Para fazer a visitação online, acesse o Google Maps e insira as coordenadas 40.751357041154044, 14.488579536235333. Você também pode visualizar as ruínas buscando o nome "Parque Arqueológico de Pompeia. Será disponibilizada a navegação padrão do app e também as imagens por satélite, além de um tour em 360° pelo recurso Street View. Também é possível visualizar um acervo com mais de 400 mil imagens cadastradas por visitantes.

6. Pirâmides de Gizé (Egito)

A Necrópole de Gizé conta com as pirâmides de Quéfren, Miquerinos e Quéops, sendo a terceira reconhecida como uma das sete maravilhas do mundo antigo. As construções expressam a importância que os egípcios davam à morte, já que foram idealizadas para abrigarem os túmulos de faraós. Além disso, elas envolvem uma grande curiosidade: até hoje não se sabe como foram levantadas, visto que somente a força humana não seria capaz de mover pedras tão grandes durante a construção.

Por ser tão majestoso e enigmático, esse monumento atrai a atenção de muitos turistas ao redor de todo o mundo e pode ser visto ‘de perto’ com o Maps, utilizando as coordenadas 29.977509926830955, 31.13246330871617 ou buscando o termo "Pirâmides de Gizé.

O local pode ser visto de cima com imagens de satélite ou em uma experiência mais imersiva com o recurso Street View. Para isso, basta fazer a pesquisa e tocar na miniatura da imagem, exibida na parte inferior esquerda da tela. Depois disso, será possível navegar pelo perímetro utilizando as setas para frente e para trás. O Maps também disponibiliza fotos e vídeos de qualidade registrados por visitantes.

7. Castelo de Nijo (Japão)

Situado em Quioto, no Japão, o Castelo de Nijo foi construído em 1603, no início do período Edo. O lugar leva o título de Patrimônio Mundial da UNESCO e se trata de um dos castelos mais conhecidos do país. A construção tinha a intenção de mostrar a grande influência que o Xogum, o general que comandava o exército, possuía sobre o Imperador. Por isso, foi erguida de propósito perto do Palácio Imperial, em uma área central da cidade.

O Castelo de Nijo possui uma estrutura impressionante, repleta de elementos luxuosos da arquitetura nipônica. É possível conferir detalhes utilizando as coordenadas 35.01436167799915, 135.74809997826134 no Google Maps, ou buscando o termo ‘Castelo de Nijo’.

8. Torres de Tell Qaramel (Síria)

As torres de Tell Qaramel, localizadas ao norte da Síria, estão entre as construções mais antigas do mundo. Elas foram levantadas em 9.670 a.C. em torno de uma colina para facilitar as práticas comerciais da época. Com o Google Maps, é possível visitar a região onde foram construídas, utilizando as coordenadas 36.374934507461184, 37.17647239902241 ou buscando "Tell Qarah, Síria na barra de pesquisas.

9. Templo de Apollo (Grécia)

O Templo de Apollo, situado em Delfos, era considerado o centro religioso mais importante da Grécia entre os séculos 8 a.C. e 2.a. C. As pessoas viajavam até o local em busca de orientações dos deuses, além de receberem previsões sobre o seu futuro. Atualmente, o local tornou-se patrimônio mundial da UNESCO e é possível visitar suas ruínas utilizando os recursos do Google Maps.

Para isso, é necessário inserir as coordenadas 38.48241661262833, 22.501146760230302 na barra de pesquisa do app, ou buscar o local "Templo de Apolo em Delfos, Delphi, Grécia". A ferramenta gera a visualização por satélite do local, além de um tour completo pelo Street View.

10. Templo Kom Ombo (Egito)

O Templo Kom Ombo está localizado em Kom Ombo, no Egito, e destinava-se a venerar dois deuses: Sobek e Hórus. Por isso, o lugar possui duas estruturas idênticas, com partes completamente simétricas, uma peculiaridade que chama atenção de muitos historiadores e turistas.

Para visitar online as grandiosas estruturas, basta inserir as coordenadas 24.45229920925565, 32.928399708505744 no app do Google Maps ou buscar os termos "Templo de Kom Ombo’". Será possível fazer um tour completo pelo Street View e ainda conferir detalhes incríveis, como os relevos da construção e as pinturas originais deixadas pelas civilizações do Egito Antigo.

