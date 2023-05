10 séries de fantasia na Netflix para fugir da realidade

Espadas, feitiçarias e seres mitológicos fazem a cabeça dos assinantes da Netflix que adoram fantasia. A plataforma contém um catálogo vasto de séries que não se prendem à jornada básica do herói e temperam seus enredos com ação, comédia, romance e até horror. São títulos como Wandinha , Sandman , Sombra e Ossos e Cidade Invisível que fazem da gigante do streaming um serviço ideal para quem busca produções do gênero.

Nesta lista, o TechTudo organizou os seriados de fantasia em destaque na plataforma. São produções recentes que conquistaram não apenas o público sedento pelo fantástico, como também enfeitiçaram os olhares da crítica. Em cada dica você confere informações sobre elenco, enredo e notas nos agregadores de resenhas.

2 de 12 Wandinha foi uma das principais estreias de fantasia em 2022 na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Wandinha foi uma das principais estreias de fantasia em 2022 na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Onde assistir à segunda temporada de From? Veja no Fórum do TechTudo

O Mundo Sombrio de Sabrina

A bruxa adolescente Sabrina Victoria Spellman encontrou um novo público jovem com O Mundo Sombrio de Sabrina, criado por Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale). Diferente de sua origem nos quadrinhos (pela Archie Comics, nos anos 1960) ou da série televisiva estrelada por Melissa Joan Hart nos anos 1990, a nova Sabrina deixa um pouco de lado a comédia e investe no satanismo pop misturado com romance teen. A série conta com Kiernan Shipka (Mad Men), Lucy Davis (Mulher-Maravilha), Miranda Otto (trilogia Senhor dos Anéis) e Ross Lynch (Austin & Ally).

Na nova adaptação, Sabrina (Shipka) é uma adolescente vinda de uma família de bruxas, criada pelas tias Hilda (Davis) e Zelda (Otto). Quando seu aniversário de 16 anos se aproxima, ela deve se decidir sobre qual lado deve ficar: entre os humanos ou entre os bruxos. Outro problema em sua vida é uma força sobrenatural que ameaça não só ela, como seus amigos e familiares. A nova versão de Sabrina tem nota 7,4 no IMDb e aprovações de 82% (crítica) e 70% (público) no Rotten Tomatoes.

3 de 12 Nova série de Sabrina investiu no horror e ocultismo para construir enredo — Foto: Divulgação/Netflix Nova série de Sabrina investiu no horror e ocultismo para construir enredo — Foto: Divulgação/Netflix

Sombra e Ossos

Os fãs da trilogia literária de fantasia "Grishaverso", escrita pela autora Leigh Bardugo, acompanharam em 2021 a adaptação do primeiro capítulo da saga pela Netflix. Sombra e Ossos é criação de Eric Heisserer (A Chegada) e tem no elenco Jessie Mei Li (Noite Passada em Soho), Ben Barnes (As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian), Kit Young (A Escola do Bem e do Mal), Amita Suman (Ackley Bridge) e Archie Renaux (O Golpe do Amor). A segunda temporada foi lançada em março desse ano.

Em um mundo dividido por uma barreira de sombras, uma jovem chamada Alina Starkov (Mei Li) descobre que possui um poder mágico que pode unir as nações. À medida que a protagonista conhece mais sobre seu potencial, forças ocultas se manifestam para impedir Alina de cumprir seu objetivo. Sombra e Ossos possui nota 7,6 no IMDb e aprovação de 83% (crítica) e 84% (público) no Rotten Tomatoes.

4 de 12 Série Sombra e Ossos é adaptado do livro homônimo da autora Leigh Bardugo — Foto: Divulgação/Netflix Série Sombra e Ossos é adaptado do livro homônimo da autora Leigh Bardugo — Foto: Divulgação/Netflix

Warrior Nun

Freiras guerreiras mágicas lutando contra demônios parece o enredo de um filme trash, mas é a base da série de ação sobrenatural Warrior Nun, baseada na HQ homônima do autor Ben Dunn. A adaptação ficou a cargo de Simon Barry (Continuum), sendo protagonizada pela portuguesa Alba Baptista (Sra. Harris Vai a Paris) ao lado de Toya Turner (Hospital New Amsterdam), Lorena Andrea (Papillon), Kristina Tonteri-Young (Zona de Combate), Tristán Ulloa (Lúcia e o Sexo) e mais. Em dezembro de 2022, a série foi cancelada pela Netflix após o lançamento da segunda temporada.

Ava Silva (Baptista) é uma jovem de 19 anos que acorda em um necrotério. Em suas costas, há um emblema mágico desconhecido para ela, mas que lhe oferece poderes. Agora, Ava deve usar suas novas habilidades para combater forças demoníacas ao lado de freiras que pertencem a uma sociedade secreta. O seriado de ação e terror possui nota 7,0 no IMDb e aprovações de 84% (crítica) e 97% (público) no Rotten Tomatoes.

5 de 12 Em Warrior Nun, uma jovem descobre que possui poderes sobrenaturais e os usa para combater forças malignas — Foto: Divulgação/Netflix Em Warrior Nun, uma jovem descobre que possui poderes sobrenaturais e os usa para combater forças malignas — Foto: Divulgação/Netflix

Fate: The Winx Saga

Depois de anos sendo exibida como desenho pelo canal Nickelodeon, o Clube das Winx ganhou uma versão madura em live action pela Netflix em 2021. Fate: The Winx Saga é uma criação de Brian Young, baseada nas personagens do italiano Iginio Straffi. O show contou no elenco principal com Abigail Cowen (Stranger Things), Hannah van der Westhuysen (Sandman), Precious Mustapha (Endeavour), Eliot Salt (Normal People) e Elisha Applebaum (No Reasons). Mesmo juntas dando as mãos, as Winx só permaneceram invencíveis até a segunda temporada e foram canceladas em novembro do ano passado.

Em um internato para jovens mágicos chamado Alfea, um grupo de fadas adolescentes lidam com a chegada à vida adulta e o domínio de seus poderes. São elas Bloom (Cowen), com poderes de fogo; Stella (van der Westhuysen), fada da luz; Musa (Applebaum), fada da mente; Terra (Salt), da terra; e Aisha (Mustapha), da água. Porém, criaturas sombrias chamadas Queimados ameaçam a tranquilidade das fadas em Alfea. No IMDb, o live action tem nota 6,8, enquanto no Rotten Tomatoes as aprovações são de 45% (crítica, selo "Podre") e 82% (público).

6 de 12 Nova versão do desenho Winx como live action pela Netflix — Foto: Divulgação/Netflix Nova versão do desenho Winx como live action pela Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

The Witcher

Velha conhecida dos videogames, e originalmente criada pelo escritor polonês Andrzej Sapkowski, a franquia The Witcher teve uma adaptação para a Netflix, cuja terceira temporada foi confirmada em dois volumes para os dias 29 de junho e 27 de julho. A criação de Lauren Schmidt Hissrich (West Wing) rendeu ainda duas séries spin-off: a minissérie The Witcher: A Origem (2022) e a animação The Witcher: A Lenda do Lobo (2021). Henry Cavill interpreta o bruxo mercenário Geralt de Rivia, ao lado de Freya Allan (Coquetel Explosivo), Anya Chalotra (The ABC Murders), Joey Batey (Billy The Kid), e mais.

No mundo mágico onde Geralt de Rivia (Cavill) vive, ele é considerado um "bruxo", que são humanos com habilidades mágicas. O protagonista usa seu poder para caçar bestas implacáveis em troca de dinheiro. Mas quando a princesa Cirilla (Allan) está foragida e seu reino corre perigo, cabe a Geralt cumprir seu destino como protetor da jovem. The Witcher tem nota 8,1 no IMDb e aprovações de 81% (crítica) e 74% (público) no Rotten Tomatoes.

7 de 12 The Witcher lança sua terceira temporada em junho, na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix The Witcher lança sua terceira temporada em junho, na Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Cidade Invisível

No meio de tantas obras fantasiosas de inspiração anglo-saxã, o diretor e animador Carlos Saldanha (franquias Era do Gelo e Rio) conseguiu emplacar na Netflix um suspense que usa a mitologia brasileira. Cidade Invisível botou nas telas mundiais a Cuca, Saci, Iara, Curupira, entre outras lendas folclóricas. O show lançou recentemente sua segunda temporada e é estrelado por Marco Pigossi (Gen V), Alessandra Negrini (Travessia), Julia Konrad (Dom), Wesley Guimarães (Tungstênio), e mais.

Eric (Pigosi) é um detetive especializado em crimes ambientais. Ele cuida sozinho da filha Luna (Manu Dieguez) após a morte inexplicável de sua esposa Gabriela (Konrad). Quando investiga a aparição de um boto-cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro, Eric embarca na jornada fantástica onde criaturas do folclore brasileiro estão em conflito contra forças sombrias. A série nacional tem nota 7,2 no IMDb e aprovação do público de 87% no Rotten Tomatoes.

8 de 12 Marco Pigossi interpeta Eric, um detetive ambiental imerso num mundo mágico habitado por lendas do folclore brasileiro — Foto: Reprodução/IMDb Marco Pigossi interpeta Eric, um detetive ambiental imerso num mundo mágico habitado por lendas do folclore brasileiro — Foto: Reprodução/IMDb

Wandinha

Ao dar protagonismo à soturna Wandinha, a Netflix transformou a filha da Família Addams num ícone cultural entre os jovens. Na série que leva o seu nome, a personagem ganha um espaço onde sua personalidade é explorada a fundo. Os criadores Alfred Gough e Miles Millar (ambos em Smallville), junto com o diretor Tim Burton (A Noiva Cadáver), escolheram a atriz Jenna Ortega (X: A Marca da Morte) para o papel principal. O show ainda conta com a participação de Luis Gúzman (Traffic: Ninguém Sai Limpo), Catherine Zeta-Jones (A Máscara de Zorro), Gwendoline Christie (Game of Thrones), Emma Myers (A Bela e o Padeiro), entre outros.

Wandinha Addams (Ortega), a filha mais velha do casal Gomez (Guzman) e Morticia (Zeta-Jones), vai para uma escola chamada Nunca Mais, especializada em jovens com poderes especiais. Na instituição, ela fica amiga de Enid Sinclair (Myers), uma lobisomem adolescente. Porém, Wandinha desconfia que a academia esconda segredos que podem estar ligados a uma série de assassinatos misteriosos. O seriado de comédia e suspense teen tem nota 8,1 no IMDb e aprovações de 71% (crítica) e 86% (público) no Rotten Tomatoes.

9 de 12 Wandinha assume o protagonismo na nova série da Família Addams na Netflix — Foto: Reprodução/iMDb Wandinha assume o protagonismo na nova série da Família Addams na Netflix — Foto: Reprodução/iMDb

Arcane

Antes de The Last of Us estrear no HBO Max, a série Arcane mudou a forma de adaptar games na TV e cinema. A animação baseada no jogo online League of Legends teve produção do estúdio francês Fortiche e supervisão da Riot Games, responsável pelo LoL. A primeira temporada do show ficou no Top 10 Séries da Netflix em 52 países, além de garantir 22 vitórias em premiações como Primetime Emmy e Annie Awards. O show conta com as vozes de Hailee Steinfeld (Quase 18), Ella Purnell (Kick-Ass 2), Toks Olagundoye (Castle), Kevin Alejandro (True Blood), entre outros.

Piltover e Zaun são duas cidades gêmeas que estão em conflitos de ideologia e classe. Em lados opostos nessa guerra, que envolve tecnologia e magia, as irmãs Vi (Steinfeld) e Jinx (Purnell) roubam um artefato poderoso e agora devem decidir o que fazer com ele, sem saber se o objeto unificará ou destruirá as duas cidades. Arcane possui nota 9 no IMDb e aprovações de 100% (crítica) e 96% (público) no Rotten Tomatoes.

10 de 12 Em Arcane, duas irmãs estão em lados opostos de um conflito entre duas cidades — Foto: Divulgação/Netflix Em Arcane, duas irmãs estão em lados opostos de um conflito entre duas cidades — Foto: Divulgação/Netflix

Lúcifer

Produzida inicialmente pela Fox entre 2016 e 2018 e salva do cancelamento pela Netflix em 2019, a série Lúcifer é protagonizada por uma versão demasiada humana da Estrela da Manhã, popularmente conhecida entre os mortais como Diabo. Na pele do sete peles, está o ator Tom Ellis (Miranda), que atua ao lado de Lauren German (O Abrigo), D.B. Woodside (24 Horas), Kevin Alejandro (True Blood), Tom Welling (o Clark Kent da série Smallville), e mais. A criação do seriado é de Tom Kapinos (Californication).

Cansado de liderar o inferno, Lúcifer (Ellis) decide abandonar seu trono e viver por um tempo na Terra como um humano qualquer. Ele vai parar em Los Angeles para se abdicar aos vícios mundanos, como vinho, música, mulheres e festas em boates. Mas quando ele conhece a detetive de homicídios Chloe Decker (German), uma mulher genuinamente boa, o anjo caído começa a sentir mais apreço pela humanidade. Lúcifer tem nota 8,1 no IMDb e aprovações de 88% (crítica) e 73% (público) no Rotten Tomatoes.

11 de 12 Tom Ellis interpreta uma versão mais mundana e desbocada do anjo caído Lúcifer na série da Netflix — Foto: Divulgação/Netfix Tom Ellis interpreta uma versão mais mundana e desbocada do anjo caído Lúcifer na série da Netflix — Foto: Divulgação/Netfix

Sandman

Considerada como "inadaptável" durante anos, por conta das artes surreais e saltos no tempo, a série de quadrinhos Sandman finalmente teve uma versão live action pela Netflix em agosto de 2022, pelas mãos dos roteiristas David S. Goyer (Cidade das Sombras) e Allan Heinberg (Mulher-Maravilha). Baseada na obra do escritor Neil Gailman (que também desenvolveu o projeto), a produção conseguiu uma segunda temporada na locadora vermelha. Estão no elenco Tom Sturridge (Na Estrada), Boyd Holbrook (Logan), Vivienne Acheampong (Convenção das Bruxas), David Thewlis (Mulher-Maravilha), Gwendoline Christie (Game of Thrones), entre outros.

Mantido em cárcere por 100 anos por um grupo ocultista, o deus Sonho (Sturridge) tem seus pertences mágicos roubados e quase perde completamente seu reino. Agora livre, Sonho deve recuperar seus objetos, tendo como maior entrave a rivalidade de outros seres místicos que querem dominar a Terra, como o pesadelo Coríntio (Holbrook), criado por Sonho. Sandman tem nota 7,7 no IMDb e aprovações de 87% (crítica) e 100% (público) no Rotten Tomatoes.

12 de 12 Um dos grandes destaques de 2022, Sandman conseguiu uma segunda temporada após o apoio dos fãs — Foto: Reprodução/JustWatch Um dos grandes destaques de 2022, Sandman conseguiu uma segunda temporada após o apoio dos fãs — Foto: Reprodução/JustWatch