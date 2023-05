15 filmes com plot twists inesquecíveis que vão surpreender você

Muito popular no cinema, o plot twist é a técnica que introduz uma reviravolta no roteiro. O telespectador é surpreendido por um elemento inesperado que aparece ao longo da narrativa, mudando o rumo da história ou revelando algo que havia passado despercebido. Na indústria cinematográfica, o plot twist já foi utilizado por vários filmes, como O Sexto Sentido, disponível no Star+ , e Ilha do Medo, que pode ser visto na Netflix .

Para relembrar essas histórias, o TechTudo preparou uma seleção de 15 longas que possuem plot twists inesquecíveis e estão disponíveis em serviços de streaming ou para aluguel. Atenção: esta lista contém spoilers!

Os Infiltrados

O filme de 2006 dirigido por Martin Scorsese (Taxi Driver) conquistou quatro estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, o longa acompanha dois informantes: um da polícia infiltrado na máfia irlandesa e outro dessa mesma máfia infiltrado na polícia. Ao longo do filme, eles tentam descobrir a identidade um do outro.

O título, que tem Leonardo DiCaprio (O Regresso), Matt Damon (Air: História por Trás do Logo) e Jack Nicholson (O Iluminado) em seu elenco, sofre uma reviravolta em seus minutos finais. Após uma sequência eletrizante, que leva à morte do policial infiltrado, o mensageiro da máfia chega em seu apartamento acreditando ter escapado impune, mas também é morto por um sargento da polícia.

Hereditário

Lançado em 2018, no Festival de Cinema de Sundance, o título dirigido por Ari Aster (Midsommar) conta a história de uma família que, após a morte de sua matriarca, passa a ser atormentada por visões e forças ocultas. O longa-metragem de terror conta com as atrizes Toni Collette (Pequena Miss Sunshine) e Milly Shapiro (Monkey Bars). Hereditário está disponível na Netflix e HBO Max.

Ainda no começo do filme, a história já apresenta sua primeira reviravolta: Charlie, que acreditávamos ser a protagonista, morre de maneira chocante. Após a tragédia, situações ainda mais perturbadoras acontecem, finalmente revelando que um culto satânico buscava tornar o irmão de Charlie como o hospedeiro de Paimon.

Um Sonho de Liberdade

Baseado em uma novela de Stephen King, Um Sonho de Liberdade tem direção de Frank Darabont (À Espera de Um Milagre). Disponível no HBO Max, o drama lançado em 1994 conta a história de um banqueiro injustamente condenado à prisão perpétua e de seu amigo de cela, que lida com um esquema de contrabando na prisão.

Protagonizado por Tim Robbins (Silo) e Morgan Freeman (Truque de Mestre), o título ganha uma reviravolta quando vinte anos após sua condenação, o banqueiro escapa da cadeia através de um buraco que cavou durante esse tempo. Além de reunir provas para denunciar o diretor da instituição, ele assume outra identidade e consegue reencontrar seu amigo fora da prisão.

Seven: Os Sete Crimes Capitais

Dirigido por David Fincher (Clube da Luta), Seven: Os Sete Crimes Capitais foi um filme bastante popular de 1995. Disponível no catálogo do HBO Max, a história gira em torno de uma dupla de detetives, um no início da carreira e outro prestes a se aposentar, atrás de um serial killer que mata suas vítimas seguindo os sete crimes capitais.

Estrelado por Brad Pitt (Ad Astra) e Morgan Freeman, seu plot twist acontece no final da produção, quando após terem capturado o assassino, os policiais recebem um terrível “presente”: a cabeça da esposa do jovem detetive. O criminoso confessa tê-la matado por inveja, e instiga o policial a executá-lo como vingança, completando assim os sete pecados.

Garota Exemplar

Suspense psicológico de 2014, Garota Exemplar segue os passos do marido de uma mulher desaparecida, apontado como o principal suspeito de tê-la matado. O filme de David Fincher é estrelado por Ben Affleck (Águas Profundas) e Rosamund Pike (Eu Me Importo), que foi indicada ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA de Melhor Atriz.

Presente no catálogo do Star+, HBO Max e Amazon Prime Video, o longa sofre uma reviravolta na metade de sua história, quando vem à tona que Amy forjou seu próprio assassinato para incriminar Nick. Em um final inesperado, os dois acabam juntos, após a mulher forjar uma história de rapto que inocenta seu marido e que o obriga a ficar ao seu lado.

Buscando

O suspense inteiramente gravado do ponto de vista das telas dos eletrônicos, acompanha um pai que, após 72 horas do desaparecimento da filha, decide invadir seu computador para descobrir pistas de seu paradeiro. Buscando é um filme de 2018 dirigido por Aneesh Chaganty (Fuja), e está disponível para aluguel na Apple TV.

Estrelado por John Cho (franquia Star Trek) e Debra Messing (Will & Grace), o filme sofre uma reviravolta quando, após a jovem ser dada como morta, seu pai descobre que a investigadora do caso estava envolvida com a história. É revelado então que a policial estava encobrindo seu filho, um jovem obsessivo apaixonado pela estudante, responsável por seu desaparecimento.

Ilha do Medo

O longa de Martin Scorsese tem uma das reviravoltas mais marcantes do cinema. Lançado em 2010, o filme é protagonizado por Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo (O Projeto Adam), e segue os passos de dois agentes federais encarregados de ir até uma ilha investigar o desaparecimento de um preso em um hospital para criminosos insanos.

Disponível no catálogo da Netflix, o longa choca o público ao revelar que o policial é, na verdade, um paciente da ilha que havia assassinado sua esposa. Transtornado pelo que fizera e incentivado pelos médicos que criaram um jogo mental como forma de tratamento, ele havia apenas imaginado essa realidade alternativa.

Meu Pai

Dirigido por Florian Zeller (A Outra Mulher), a obra lançada em 2020 venceu o Oscar de Melhor Ator, para Anthony Hopkins, e Melhor Roteiro Adaptado. O longa, também protagonizado por Olivia Colman (Fleabag), gira em torno de um senhor na terceira idade que sofre com a partida da sua filha para Paris, mas não deseja ser ajudado por nenhuma cuidadora.

Disponível na Netflix, Paramount+, Belas Artes À La Carte e NOW, o filme é narrado do ponto de vista do idoso, que parece cada vez mais confuso com o mundo ao seu redor. No entanto, a última cena revela que ele já está severamente demente e se encontra em uma casa de repouso, onde confunde momentos do presente e do passado.

O Grande Truque

O longa de 2006 dirigido por Christopher Nolan (Interestelar) é protagonizado pelos atores Hugh Jackman (Logan), Christian Bale (O Pálido Olho Azul) e Scarlett Johansson (Viúva Negra). Ambientado no século XIX, o título acompanha dois mágicos rivais, Robert e Alfred, e a obsessão de um deles para descobrir o grande truque inventado pelo outro.

Disponível no HBO Max e Oi Play, a produção ganha um twist após Alfred ser injustamente condenado à forca, já que Robert não morreu, pois o corpo era de um dos clones criados pelo ilusionista. Porém, Robert também é surpreendido pela existência de um irmão gêmeo de Alfred, responsável por suas atuações no palco.

Viva, a Vida é Uma Festa

A animação lançada em 2017 tem direção de Lee Unkrich (Toy Story 3). Disponível no catálogo do Disney+, o longa-metragem conta a história de Miguel, um garotinho que, inspirado por seu famoso tataravô, sonha em se tornar músico. No entanto, no Dia dos Mortos, ele briga com a sua família e é acidentalmente transportado para o mundo dos mortos.

Vencedor do Oscar 2018 nas categorias de Melhor Animação e Melhor Canção Original, o filme está entre as 100 maiores bilheterias do cinema e traz uma curiosa reviravolta. Em suas aventuras pelo mundo dos mortos, Miguel descobre que seu tataravô não é o músico que ele admirava, mas sim o seu guia local, que sofrera nas mãos do famoso cantor.

Psicose

Um clássico de 1960, Psicose é um filme de suspense do diretor Alfred Hitchcock (Os Pássaros). Disponível no Star+ e estrelado por Anthony Perkins (O Processo), Janet Leigh (A Bruma Assassina) e Vera Miles (Heróis do Inferno), o título acompanha uma mulher que, ao pernoitar em um motel, é assassinada pela mãe de Norman Bates, o estranho gerente do estabelecimento.

Aclamado pela crítica, com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes (selo “Fresco"), o filme tem um final extremamente chocante. É descoberto que a mãe de Norman havia sido assassinada por ele fazia muitos anos, e que o protagonista, que sofria de transtorno de dupla personalidade, era quem havia assumido o seu papel.

Chinatown

Outro clássico do cinema, o filme de 1974 tem direção de Roman Polanski (O Bebê de Rosemary) e pode ser assistido no Telecine via Globoplay . A história acompanha um detetive contratado por Evelyn para investigar uma possível traição do marido. Embora confirme suas suspeitas, o profissional descobre ter sido enganado e se vê envolvido em uma perigosa situação.

Com um elenco de nomes estrelados como Jack Nicholson e Faye Dunaway (Inferno na Torre), o longa chocou o público da época ao revelar que a verdadeira Evelyn, esposa do investigado, era ao mesmo tempo mãe e irmã de Katherine, uma personagem até então à margem da história. A protagonista havia sido abusada por seu pai quando tinha quinze anos, ficando grávida e tendo gerado a garota.

O Sexto Sentido

Lançado em 1999, o longa-metragem de M. Night Shyamalan (Corpo Fechado) é protagonizado por Bruce Willis (RED - Aposentados e Perigosos), Toni Collette e o pequeno Haley Joel Osment (A.I. - Inteligência Artificial). O filme segue os passos de um psicólogo infantil com problemas no casamento, contratado para tratar de um garotinho que diz ver pessoas mortas.

Disponível no Star+, o filme conta com uma das cenas mais surpreendentes do cinema, quando o psicólogo finalmente entende que havia sido assassinado meses antes, por um antigo paciente. Assim como as outras figuras vistas pelo garotinho, ele era apenas mais uma alma que não tinha consciência de sua morte.

A Órfã

Filme de 2009 que ganhou um prelúdio em 2022, A Órfã tem direção de Jaume Collet-Serra (A Casa de Cera) e está disponível na HBO Max. Protagonizado pela pequena Isabelle Fuhrman (A Novata), mas também com Vera Farmiga (A Freira) no elenco, o filme de suspense acompanha um casal que, após sofrer um aborto espontâneo, decide adotar uma garotinha.

Após a adoção, acontecimentos cada vez mais estranhos se desenrolam em volta da família, até finalmente ser revelado que a "menina" é uma mulher de 33 anos. Portadora de um raro distúrbio hormonal que faz com que sua aparência seja a de uma criança, ela é, na verdade, uma perigosa assassina, que fugiu de uma clínica psiquiátrica.

Entre Facas e Segredos

Longa-metragem de 2019, Entre Facas e Segredos ganhou uma continuação em 2022 com Glass Onion. Dirigido por Rian Johnson (Star Wars: Os Últimos Jedi), o filme é estrelado por Daniel Craig (franquia 007), Chris Evans (Agente Oculto) e Ana de Armas (Blonde). Em sua história, um peculiar detetive é chamado para investigar a morte de um famoso romancista policial.

Disponível na Netflix e no Telecine, o título conta conta com dois grandes plot twists. O primeiro acontece no começo do filme quando é revelado que o escritor ajudou sua cuidadora a escapar da polícia, já que ela o havia levado à morte por acidente. O outro, no final da trama, revela que o neto do romancista era quem de fato havia tramado sua morte.

